बस हादसे में 19 बच्चों समेत 79 की मौत, ईरान से वापस अफगानिस्तान आ रहे थे प्रवासी अफगानी - BUS ACCIDENT IN AFGHANISTAN

अफगानिस्तान में बस दुर्घटना में ईरान से लौट रहे 79 अफगानों की मौत हो गई. इस दुर्घटना में दो लोग घायल भी हुए हैं.

Bus accident in Afghanistan
अफगानिस्तान बस हादसे में 79 की मौत. (AFP)
By AP (Associated Press)

Published : August 20, 2025 at 3:03 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 3:28 PM IST

काबुल: उत्तर-पश्चिमी अफगानिस्तान में एक बस दुर्घटना में ईरान से लौट रहे कम से कम 79 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में 19 बच्चों की अकाल मौत हो गई. ये जानकारी एक अफगान अधिकारी ने दी.

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि दुर्घटना में दो लोग घायल भी हुए हैं. इन घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

टोलो न्यूज़ ने अधिकारी के हवाले से बताया कि यह दुर्घटना मंगलवार रात लगभग 8:30 बजे हेरात प्रांत में हुई. हादसा उस वक्त हुआ, जब बस की टक्कर एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल से हुई. इस दुर्घटना के बाद भीषण आग लग गई. इस वजह से कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. अफगान अधिकारी के मुताबिक कइयों ने रास्ते में और कई सवारियों ने अस्पताल में दम तोड़ दिय़ा.

गौर करें तो अफगानिस्तान में यातायात दुर्घटनाएं आम हैं. मुख्यतः सड़कों की खराब स्थिति और चालक की लापरवाही के कारण यहां अक्सर हादसे होते रहते हैं. बीते कुछ महीनों में लगभग 18 लाख अफगानियों को ईरान से जबरन वापस अफगानिस्तान भेजा जा चुका है.

जानकारी के मुताबिक इस साल की शुरुआत से अब तक 1,84,459 लोगों को पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान भेजा गया है. इतना ही नहीं 5,000 से ज़्यादा लोगों को तुर्की से निर्वासित किया गया है. ये लोग भी आखिरकार मजबूरन अफगानिस्तान लौट आए हैं. इसके अलावा, लगभग 10,000 अफगान कैदियों को वापस भेजा गया है. इन कैदियों में ज़्यादातर पाकिस्तान से हैं.

तालिबान ने जुलाई में अफगानों के बड़े पैमाने पर निष्कासन के लिए पड़ोसी देशों की आलोचना की थी, जबकि ईरान और पाकिस्तान उन विदेशियों को निकाल रहे हैं, जो उनके अनुसार वहां अवैध रूप से रह रहे हैं. शरणार्थी और प्रत्यावर्तन मंत्रालय ने कहा कि लगभग 60 लाख अफगान शरणार्थी विदेशों में रह रहे हैं.

बता दें कि ये हादसा अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के गुजारा जिले में हुआ. आग हादसे में बस मलबे में तब्दील हो गई. दुर्घटनास्थल का जायजा लेने के बाद एक अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी अफगानिस्तान में ईरान से लौट रहे अफगान प्रवासियों के साथ ये हादसा हुआ. यात्री बस और दो अन्य वाहनों के बीच हुई टक्कर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 79 हो गई है. वहीं दो घायल हैं.

