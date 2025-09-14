ETV Bharat / international

ब्रिटेन में सिख महिला से रेप की घटना, सांसद प्रीत कौर ने हमले की निंदा की

लंदन: ब्रिटेन में एक 20 साल की सिख महिला के साथ रेप की घटना सामने आई है. इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है. भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद प्रीत कौर गिल ने इसे नस्लवादी और अपराध का चरम करार दिया है. पुलिस इस घटना की जांच में जुटी है. आरोपियों को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है.

ब्रिटिश सिख सांसद प्रीत कौर गिल ने एक सिख महिला पर यौन हमले की निंदा की हैं. वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस इस घटना की नस्लीय अपराध के रूप में जांच रही है. प्रीत कौर गिल ने सोशल मीडिया पर इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र के सैंडवेल क्षेत्र के ओल्डबरी में हुए भयानक हमले पर अपना दुख व्यक्त किया.

शुक्रवार को वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने हमले के बारे में जानकारी के लिए एक अपील जारी की. इसकी सूचना मंगलवार को पुलिस को दी गई, क्योंकि अधिकारियों ने पुष्टि की कि इसे नस्लीय रूप से उत्तेजित हमला माना जा रहा है.

प्रीत कौर गिल ने कहा, 'ओल्डबरी में एक युवा सिख महिला पर हुए भयावह हमले से मैं बेहद स्तब्ध हूँ. यह न केवल एक अत्यधिक हिंसा का मामला था, बल्कि इसे नस्लीय भेदभाव के रूप में भी देखा जा रहा है. कथित तौर पर अपराधियों ने उससे कहा था कि वह 'यहाँ की नहीं है.'

उन्होंने कहा, 'वह सचमुच यहीं की रहने वाली है. हमारे सिख समुदाय और हर समुदाय को सुरक्षित, सम्मानित और मूल्यवान महसूस करने का अधिकार है. ओल्डबरी या ब्रिटेन में कहीं भी नस्लवाद और स्त्री-द्वेष के लिए कोई जगह नहीं है. मेरी संवेदनाएं पीड़िता, उसके परिवार और सिख समुदाय के साथ है.' बर्मिंघम एजबेस्टन से लेबर सांसद ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के कई लोग उनसे संपर्क कर अपना डर ​​व्यक्त कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, 'मैं आपकी बात सुन रही हूँ. हाल ही में खुलेआम नस्लवाद में वृद्धि बेहद चिंताजनक है. मैं वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करूँगी कि जिम्मेदार लोगों को पकड़ने और हमारे समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए. किसी को भी अपनी पहचान के कारण डर में नहीं जीना चाहिए. मैं नफरत से होने वाले अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ितों को अधिक समर्थन देने के लिए दबाव बनाती रहूंगी. हमें मिलकर हिंसा और नफरत के खिलाफ एकजुट होना होगा.'

उनका यह बयान स्मेथविक से लेबर पार्टी की सांसद गुरिंदर सिंह जोसन द्वारा दिए गए बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि इस 'वास्तव में भयावह हमले' ने पीड़िता को सदमे में डाल दिया है. उन्होंने किसी भी व्यक्ति से इस 'घृणा अपराध' की जाँच में पुलिस की मदद करने की अपील की है. पुलिस ने बताया कि उसे मंगलवार सुबह तब बुलाया गया जब 20 साल की एक महिला ने ओल्डबरी के टेम रोड पर यौन उत्पीड़न की सूचना दी. बताया जा रहा है कि दो श्वेत पुरुष संदिग्धों ने महिला को निशाना बनाया और हमले के दौरान 'नस्लवादी टिप्पणी' की.