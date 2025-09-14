ETV Bharat / international

Explained : ब्रिटेन में किसके खिलाफ उतरी सड़कों पर लाखों की भीड़, जानें वजह

अवैध प्रवासियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन. एलन मस्क ने भी किया समर्थन. क्या है पूरा आंदोलन, समझें.

London protest
लंदन की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन (AP/ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2025 at 3:42 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/लंदन : अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों में अवैध प्रवासियों के खिलाफ उठने वाली आवाजें अब ब्रिटेन में भी उठने लगी हैं. प्रदर्शनकारी उन्हें देश से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं. एक दिन पहले शनिवार को लंदन की सड़कों पर करीब 1.5 लाख से अधिक लोग एकत्रित हुए. रैली को ब्रिटेन के इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में से एक माना जा रहा है. इसे "यूनाइट द किंगडम बैनर" के तले आयोजित किया गया था. इसका नेतृत्व टॉमी रॉबिन्सन कर रहे थे. उन्होंने इस कार्यक्रम को ब्रिटेन का "सबसे बड़ा फ्री स्पीच फेस्टिवल" बताया.

रॉबिन्सन एक दक्षिणपंथी नेता हैं. उनका असली नाम है- स्टीफन याक्सले लेनन. 2010 में रॉबिन्सन ने इंग्लिश डिफेंस लीग की स्थापना की थी. इस संगठन के एक सदस्य पर मस्जिद में विस्फोट करने का आरोप लगा था. उसके बाद इस संगठन पर बैन लगा दिया गया. रॉबिन्सन भी इसी साल जेल से रिहा किए गए हैं. उनके खिलाफ मानहानि का एक मामला चल रहा था. आरोप यह था कि उन्होंने सीरियाई शरणार्थी के बारे में झूठे दावे किए थे.

London Protest
लंदन में विरोध प्रदर्शन (AP)

शनिवार को आयोजित रैली में बोलने की आजादी (फ्रीडम टू स्पीच) और सरकार के खिलाफ गहरी निराशा को भी एक विषय बनाया गया था. रॉबिन्सन का कहना था कि सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है. जिस समय यह रैली की जा रही थी, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर फुटबॉल मैच देख रहे थे.

रॉबिन्सन की रैली से अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क भी प्रभावित दिखे. वह खुद भी वीडियो के जरिए जुड़े. उन्होंने उनका समर्थन करते हुए ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन की मांग की. मस्क ने ब्रिटिश संसद को भंग करने की मांग की. उन्होंने कहा कि प्रवासियों की वजह से देश प्रभावित हो रहा है, इसलिए समय रहते विरोध नहीं हुआ तो लोकल लोगों को इसके लिए और अधिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी. मस्क ने कहा, "लड़ो या मरो."

मस्क ने अपने संबोधन में अमेरिका में मारे गए चार्ली किर्क की हत्या का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने चार्ली की हत्या का उत्सव मनाया, ऐसे लोग सिर्फ वामपंथी ही हो सकते हैं. वैसे आपको बता दें कि, मस्क ने 2024 में भी ब्रिटेन सरकार की आलोचना की थी. तब उन्होंने एक घटना का जिक्र कर कड़ी टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन गृह युद्ध के कगार पर है. उस समय तीन लड़कियों की नृशंसता के साथ हत्या कर दी गई थी.

प्रदर्शनकारियों ने अपने-अपने हाथों में अलग-अलग श्लोगन लिखी तख्तियां ले रखी थीं. इन पर लिखा था, "हम अपना देश वापस चाहते हैं", "हमारी फ्री स्पीच वापस चाहिए", "हमारा देश वापस चाहिए", "सेंड देम आउट", "स्टॉप द बोट्स" वगैरह. उन्होंने अपने पास ब्रिटिश झंडे और सेंट जॉर्ज क्रॉस भी रखा था. कुछ लोगों ने "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" वाली हैट भी लगा रखी थी. इस नारे को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है.

London Protest
अवैध प्रवासियों का विरोध करते ब्रिटेन के लोग (AP)

जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने भी अवैध प्रवासियों के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं. उनमें से कइयों को वह विमान से बाहर भी भेज चुके हैं. इनमें भारत भी शामिल है. उन्हें जंजीरों में जकड़कर भारत भेजा गया था. लंदन की रैली को ट्रंप के पूर्व मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन ने भी संबोधित किया. रैली में जर्मनी के एएफडी पार्टी के भी सदस्य उपस्थित थे. यह भी एक दक्षिणपंथी पार्टी है.

रैली को संबोधित करते हुए रॉबिन्सन ने सरकार से ब्रिटिश पहचान और यहां की संस्कृति को बचाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में ब्रिटिशों की पहचान गुम होती जा रही है. रॉबिन्सन ने अवैध प्रवासन को बंद करने की मांग की. उनका सीधा आरोप है कि ब्रिटेन में गैरकानूनी प्रवासियों को लोकल लोगों की तुलना में अधिक प्राथमकिता दी जाती है. उनके अनुसार कोर्ट और लॉ भी उनका पक्ष लेता है.

London Protest
अवैध प्रवासियों के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले टॉमी रॉबिन्सन (AP)

ऑफिस फॉर नेशनल स्टेटिस्टिक्स सेंसस 2024 के मुताबिक अब तक इस साल 28 हजार से अधिक प्रवासी सिर्फ इंग्लिश चैनल के जरिए पहुंच चुके हैं. इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के भी लोग शामिल हैं.

हालांकि, आपको बता दें कि इस रैली के विरोध में भी एक रैली आयोजित की गई थी. इस रैली का नाम रखा गया था, "स्टैंड अप टू रेसिज्म". इस रैली में भाग लेने वाले लोगों ने "शरणार्थियों का स्वागत है", जैसी तख्तियां ले रखी थीं. उन्होंने नस्लवाद के खिलाफ अपनी आवाजें बुलंद की. रैली को अश्वेत महिला सांसद डायने एबॉट ने संबोधित किया. उन्होंने लोगों से शरणार्थियों के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की. दोनों रैलियों के बीच कई भी टकराव न हो, पुलिस ने इसकी पूरी व्यवस्था की थी. इसके बावजूद कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाएं हुईं.

इस हमले में पुलिसकर्मियों को चोटें पहुंचीं. लंदन पुलिस बल ने कहा कि उनके 26 अधिकारी घायल हो गए. पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया. बीबीसी ने लंदन के असिस्टेंट कमिश्नर मैट ट्विस्ट के हवाल से लिखा है कि पुलिसकर्मियों ने "निडर और निष्पक्ष होकर पुलिसिंग की." पुलिस ने स्वीकारा कि रैली में कुछ लोग ऐसे भी थे, जिनका इरादा ही हिंसा फैलाना था. उनके अनुसार कुछ पुलिसकर्मियों के दांत टूट गए हैं तो किसी को सिर पर चोट आई है, किसी की रीढ़ की हड्डी प्रभावित हो गई.

London Protest
प्रवासियों के खिलाफ नारा लगाते हुए ब्रिटिश (AP)

आपको बता दें कि विगत कुछ महीनों में ब्रिटेन के दक्षिणपंथी अधिक ताकतवर हुए हैं. खासकर जब से ट्रंप के सहयोगी निगेल फराज की वजह से. फराज की पार्टी का नाम है - रिफॉर्म यूके. फराज ने घोषणा कर रखी है कि यदि वह चुनाव जीतते हैं, तो छह लाख लोगों को निर्वासित कर देंगे.

एनबीसीन्यूजडॉट कॉम के मुताबिक हाल के महीनों में, लैंपपोस्ट, क्रॉसवॉक और अपार्टमेंट की खिड़कियों पर ब्रिटिश झंडे दिखाई देने लगे हैं - कुछ लोग इसे देशभक्ति मानते हैं तो कुछ इसे फ़ुटबॉल गुंडागर्दी और नस्लवाद से जोड़कर देखते हैं.

आपको बता दें कि अमेरिका के साथ-साथ यूरोप के भी कई देशों में प्रवासियों के खिलाफ आवजें उठ रही हैं. यहां के स्थानीय लोग, खासकर जो कट्टर हैं, वे अवैध प्रवासियों पर बरसते रहे हैं. जहां पर विरोध हो रहा है, उनमें पोलैंड, नीदरलैंड्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल है. सोशल मीडिया में रिफॉर्म यूके ट्रेंड कर रहा है.

खुद ब्रिटिश सरकार ने जुलाई में फिलिस्तीन एक्शन पर रोक लगा दी थी. इसे अलकायदा और आईएसआईएस की कैटेगरी में डाल दिया था. अगर किसी ने इसकी सदस्यता का समर्थन किया, तो उस पर आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चल सकता है.

ये भी पढ़ें : नेपाल में जेन-जी आंदोलन: हालात अचानक इतने हिंसक क्यों हो गए?

For All Latest Updates

TAGGED:

ब्रिटेन अवैध प्रवासी टॉमी रॉबिन्सनफ्री स्पीच फेस्टिवलANTI IMMIGRANT PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट दंगल, 'कोहली के न होने से पाकिस्तान को एडवांटेज है': मिस्बाह उल हक

स्पेन:  मैड्रिड के बार में विस्फोट, 25 लोग घायल

IND vs PAK: फ्री, फ्री, फ्री... न लें कोई सब्सक्रिप्शन, न करें 1 भी पैसा खर्च, जानिए कहां देखें मुफ्त में इंडिया-पाकिस्तान मैच

WATCH: नोएडा फिल्म सिटी से राजनीति तक, इन मुद्दों पर रजा मुराद ने खुलकर की बात, शायराना अंदाज से बांधा समां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.