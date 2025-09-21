ETV Bharat / international

ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन राष्ट्र को दी मान्यता, नेतन्याहू ने हमास को 'इनाम' करार दिया

संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले तीन देशों ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन देश को मान्यता दे दी है. इजराइल ने इसकी निंदा की है.

ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन राष्ट्र को दी मान्यता
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2025 at 10:01 PM IST

न्यूयॉर्क: ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को फिलिस्तीन राष्ट्र को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी. साथ ही तीन प्रमुख देशों ने दो-राष्ट्र समाधान (इजराइल और फिलिस्तीन) का आह्वान किया है. हालांकि, तीनों देशों ने कहा कि हमास को तुरंत अपना अस्तित्व समाप्त करना चाहिए.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने फिलिस्तीन राष्ट्र को औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की और इसे इजराइल-हमास संघर्ष में शांति और दो-राष्ट्र समाधान की आशा को पुनर्जीवित करने के लिए अनिवार्य बताया. लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट (प्रधानमंत्री आवास) से जारी स्टार्मर के वीडियो संदेश में फिलिस्तीनी राष्ट्र की घोषणा की गई है, जो इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की उनकी समय सीमा को पूरा करता है. यह संदेश जुलाई में गाजा में इजराइल से युद्धविराम की ओर बढ़ने के आह्वान के बाद आया है.

ब्रिटेन ने यह साफ किया कि उसकी घोषणा 'हमास के आतंकवादियों' के लिए कोई 'इनाम' नहीं है. साथ ही आतंकी समूह से 7 अक्टूबर, 2023 को पकड़े गए सभी इजराइली बंधकों को तुरंत रिहा करने का आह्वान किया. ब्रिटिश पीएम स्टार्मर ने अपने संदेश में कहा, "आज, शांति और दो-राष्ट्र समाधान की आशा को पुनर्जीवित करने के लिए, मैं इस महान देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्पष्ट रूप से कहता हूं कि यूनाइटेड किंगडम औपचारिक रूप से फिलिस्तीन देश को मान्यता देता है."

उन्होंने कहा कि यह सच है कि हमास एक क्रूर आतंकवादी संगठन है. एक सच्चे दो-राष्ट्र समाधान की हमारी मांग उनके घृणित दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है. इसलिए, हम स्पष्ट हैं कि यह समाधान हमास के लिए कोई पुरस्कार नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमास का कोई भविष्य नहीं होगा, सरकार में उसकी कोई भूमिका नहीं होगी, सुरक्षा में उसकी कोई भूमिका नहीं होगी.

ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन राष्ट्र को दी मान्यता

स्टार्मर ने कहा कि उन्होंने अपने अधिकारियों को हमास से जुड़े अन्य लोगों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है, जो पहले से ही ब्रिटेन में एक प्रतिबंधित संगठन है. उन्होंने कहा कि गाजा में मानवीय संकट चरम पर पहुंच गया है. गाजा पर इजराइली सरकार की लगातार और बढ़ती बमबारी, हाल के हफ्तों में हुए हमले, भुखमरी और तबाही पूरी तरह से असहनीय है. उन्होंने आगे कहा, "हजारों लोग मारे गए हैं, जिनमें हजारों लोग भोजन और पानी की तलाश करते हुए मारे गए. यह मौत और विनाश हम सभी को भयभीत करता है. इसे समाप्त होना चाहिए."

स्टार्मर ने ज़ोर देकर कहा कि क्षेत्र में "बढ़ती भयावहता" को देखते हुए ब्रिटेन "शांति और दो-राष्ट्र समाधान की संभावना को जीवित रखने" के लिए काम कर रहा है.

इसी तरह, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, "ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देता है. ऐसा करके, ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन के लोगों की अपनी एक अलग देश की वैध और दीर्घकालिक आकांक्षाओं को मान्यता देता है."

कनाडा के प्रधानमंत्री की घोषणा
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देते हुए अपने बयान में कहा, "1947 से, मध्य पूर्व में स्थाई शांति के लिए दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करना प्रत्येक कनाडाई सरकार की नीति रही है. इसमें एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और व्यवहार्य फिलिस्तीन देश के निर्माण की परिकल्पना की गई थी, जो इजराइल के साथ शांति और सुरक्षा के साथ अपना भविष्य बनाएगा."

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी

बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कदम की निंदा की
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के इस कदम की निंदा की है. नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश "यूरोप की राजनीतिक जरूरतों के कारण" फिलिस्तीन राष्ट्र का स्वागत करके "आत्महत्या नहीं करेगा". नेतन्याहू ने तीनों देशों के नेताओं पर हमास को 'इनाम' देने का आरोप लगाया और कहा कि फिलिस्तीन राष्ट्र कभी 'नहीं बनेगा'.

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू
इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू

इजराइली पीएम के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि फिलिस्तीन राष्ट्र को ब्रिटेन द्वारा मान्यता देने की घोषणा को प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बेतुका और आतंकवाद के लिए एक इनाम बताया है."

प्रवक्ता ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो देश हमास द्वारा गाजा में फैलाई गई घोर अराजकता और इजराइल को नजरअंदाज करने का रास्ता अपना रहे हैं, उनके लिए उनका संदेश यह है कि इजराइल के लोग यूरोप की राजनीतिक ज़रूरतों के कारण आत्महत्या नहीं करने वाले हैं."

उन्होंने कहा कि इज़राइल ब्रिटिश और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा लिए गए फैसलों का मुखर विरोध करता रहा है. उन्होंने यह भी पुष्टि की कि नेतन्याहू आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा करेंगे. बता दें, इस दौरान कुछ अन्य देश भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर सकते हैं.

द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, बंधक और लापता परिवार फोरम ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा "फिलिस्तीन देश को बिना शर्त मान्यता देने और इस तथ्य की अनदेखी करने के लिए निंदा की है कि 48 बंधक अभी भी हमास की कैद में हैं. फोरम ने एक बयान में कहा, "क्षेत्र में शांति चाहने वाले परिवारों के रूप में, हमारा मानना ​​है कि फिलिस्तीन देश को मान्यता देने पर कोई भी चर्चा सभी बंधकों की तत्काल रिहाई पर निर्भर होनी चाहिए."

फिलिस्तीन का झंडा
फिलिस्तीन का झंडा

इजराइली डेमोक्रेट्स के अध्यक्ष यायर गोलान ने कहा कि फिलिस्तीन देश को मान्यता देना इजराइल के लिए "विनाशकारी" और "अत्यंत हानिकारक" है.

फिलिस्तीन ने फैसले का स्वागत किया
रिपोर्ट के मुताबिक, फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने के फैसले का स्वागत किया और इसे स्थाई शांति के लिए अहम बताया है. बयान में कहा गया है, "विदेश मंत्रालय विभिन्न देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता दिए जाने का स्वागत करता है और इसे शांति प्राप्त करने के उद्देश्य से दो-राष्ट्र समाधान का संरक्षण मानता है."

मंत्रालय ने फिलिस्तीन सरकार की इन देशों के साथ संबंध बनाने की इच्छा की सराहना की और कहा, "विदेश मंत्रालय और प्रवासी मंत्रालय उन देशों का स्वागत करता है और उनके प्रति आभार व्यक्त करता है जिन्होंने फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता दी है, यानी यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, और इन साहसिक फैसलों को अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों के अनुरूप मानता है. ये फैसले उन देशों की उस प्रतिबद्धता से प्रेरित हैं जो कब्जे को समाप्त करने और शांति प्राप्त करने, क्षेत्र और दुनिया के लिए सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

