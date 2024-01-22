बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल-हमास के बीच बातचीत का नेतृत्व करेगा अमेरिका

तेल अवीव : संभावित बंधक समझौते और गाजा में युद्धविराम के लिए हमास और इजराइल के बीच इस सप्ताह काहिरा में बातचीत फिर से शुरू होगी. अमेरिका के मध्य पूर्व दूत ब्रेट मैकगर्क गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए वार्ता का नेतृत्व करेंगे. सूत्रों ने कहा कि दूत ने पहले ही इजरायल के साथ मध्यस्थता योजनाओं के बारे में बता दिया है और कतर के माध्यम से हमास नेतृत्व को भी इसके बारे में बता दिया है.
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Talks between #Hamas and #Israel will resume this week in Cairo for a possible #hostage deal and the ceasefire in #Gaza.— Kashmir Scan (@KashmirScan) January 22, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
The Middle East Envoy of US Brett McGurk will lead the talks for release of the hostages in Gaza, reports IANS #IsraelPalestineWar pic.twitter.com/dgVIxPJKa6
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Talks between #Hamas and #Israel will resume this week in Cairo for a possible #hostage deal and the ceasefire in #Gaza.— Kashmir Scan (@KashmirScan) January 22, 2024
The Middle East Envoy of US Brett McGurk will lead the talks for release of the hostages in Gaza, reports IANS #IsraelPalestineWar pic.twitter.com/dgVIxPJKa6
Talks between #Hamas and #Israel will resume this week in Cairo for a possible #hostage deal and the ceasefire in #Gaza.— Kashmir Scan (@KashmirScan) January 22, 2024
The Middle East Envoy of US Brett McGurk will lead the talks for release of the hostages in Gaza, reports IANS #IsraelPalestineWar pic.twitter.com/dgVIxPJKa6
इससे पहले 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक एक सप्ताह का युद्धविराम हुआ था जिसमें दोनों पक्षों द्वारा कैदियों की अदला-बदली की गई थी. रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली नेतृत्व को फिलिस्तीन के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ दो राष्ट्र सिद्धांत पर सहमत होने के लिए भी सूचित किया है. लेकिन अमेरिका के बढ़ते दबाव के बावजूद इजरायली इस पर सहमत नहीं हुए हैं.
पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल के दक्षिणी हिस्सों पर हमला कर कम से कम 1,200 लोगों की हत्या कर दी थी और 200 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था. हमास द्वारा लगभग 105 बंधकों को पहले ही रिहा किया जा चुका है. इज़रायल ने 7 अक्टूबर से अब तक लगभग 25,105 फ़िलिस्तीनियों को मार डाला है, जबकि 62,681 घायल हुए हैं - जिनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएँ हैं.