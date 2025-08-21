ब्रासीलिया: एसोसिएटेड प्रेस द्वारा बुधवार को देखे गए दस्तावेजों के मुताबिक, ब्राजील की संघीय पुलिस ने कहा है कि संकटग्रस्त पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के फोन पर मिले संदेशों से पता चलता है कि एक समय वह अर्जेंटीना भागकर राजनीतिक शरण लेना चाहते थे.

बोल्सोनारो वर्तमान में एक कथित तख्तापलट के प्रयास के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और बुधवार को उन्हें पता चला कि उन पर एक और मामला भी चल सकता है. ऐसा इसलिए, क्योंकि पुलिस ने औपचारिक रूप से उन पर और उनके एक बेटे, एडुआर्डो बोल्सोनारो पर उनके लंबित मुकदमे के संबंध में न्याय में बाधा डालने का आरोप लगाया है.

एपी के पास पुलिस जांच, मैसेजिंग ऐप एक्सचेंज, वॉयस मैसेज तक पहुंच थी और उसने ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए दस्तावेजों की समीक्षा की. 170 पन्नों की पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि बोल्सोनारो ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली की सरकार से 10 फरवरी, 2024 को राजनीतिक शरण के लिए एक अनुरोध का मसौदा तैयार किया था.

गौर करें कि ब्राजील में कथित तख्तापलट की साजिश की जांच के तहत अधिकारियों द्वारा उनके घर और कार्यालय की तलाशी लेने के दो दिन बाद बोल्सोनारो ने यह दस्तावेज सुरक्षित रख लिया था.

मिली को लिखे 33 पन्नों के एक पत्र में, बोल्सोनारो ने दावा किया कि ब्राजील में उन्हें राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. पूर्व ब्राजीलियाई नेता ने लिखा, "मैं, जेयर मेसियस बोल्सोनारो, महामहिम से अर्जेंटीना गणराज्य में एक तत्काल व्यवस्था के तहत राजनीतिक शरण का अनुरोध करता हूं, क्योंकि मैं ब्राजील में खुद को राजनीतिक उत्पीड़न की स्थिति में पाता हूं और अपनी जान को खतरा महसूस कर रहा हूं."

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया. बोल्सोनारो ने भी जांच के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की. 12 फरवरी को, बोल्सोनारो ने कथित तौर पर ब्रासीलिया स्थित हंगरी दूतावास में दो रातें बिताईं, जिससे आलोचकों के बीच यह अटकलें तेज हो गईं कि वह गिरफ़्तारी से बचने की कोशिश कर रहे होंगे.

ब्राजीलियाई संघीय पुलिस जांचकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि बोल्सोनारो द्वारा अपनी नजरबंदी के लिए निर्धारित एहतियाती उपायों की अनदेखी करने और अपने सहयोगियों तक सामग्री फैलाने के फैसले ने "ब्राज़ीलियाई लोकतांत्रिक संस्थाओं, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट और यहां तक कि ब्राजील की कांग्रेस, को सीधे तौर पर प्रभावित करने की कोशिश की."

बुधवार को न्याय में बाधा डालने के आरोपों के संबंध में, संयुक्त राज्य अमेरिका में रह चुके सांसद एडुआर्डो बोल्सोनारो ने एक बयान में कहा कि उनका "ब्राजील में चल रही किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कभी इरादा नहीं था." उन्होंने आगे कहा कि उनके पिता के साथ हुई बातचीत, जो जांच का हिस्सा है, "बिल्कुल सामान्य" है और इसके प्रकाशन में राजनीतिक पूर्वाग्रह है.

सिलास मलाफिया, एक इंजील पादरी जो बोल्सोनारो के कट्टर सहयोगी हैं, को भी पुलिस ने निशाना बनाया. जांचकर्ताओं ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था, लेकिन उन पर औपचारिक रूप से न्याय में बाधा डालने का आरोप नहीं लगाया गया था.

बोल्सोनारो और उनके बेटे के बीच आदान-प्रदान किए गए कई संदेशों से पता चलता है कि वे ब्राजील में कानूनी कार्यवाही को प्रभावित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा करने में रुचि रखते हैं.

पिछले महीने, ट्रंप ने कुछ ब्राजीलियाई निर्यातों पर 50% टैरिफ लगाया था और दावा किया था कि पूर्व राष्ट्रपति पर मुकदमा उनके प्रतिबंधों का मुख्य कारण था.

एडुआर्डो बोल्सोनारो ने एक बातचीत में अपने पिता से कहा, "अगर यहाँ का आदमी आपसे मुंह मोड़ ले, तो आपके पास स्थिति बदलने का समय नहीं होगा. यहां सब कुछ बहुत संवेदनशील है, हर छोटी-बड़ी बात आपको प्रभावित करती है."

एडुआर्डो बोल्सोनारो ने कहा, "आज के हालात में, आपको जेल की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है; आपको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा. लेकिन मुझे डर है कि यहां (अमेरिका में) चीजें बदल जाएंगी. व्हाइट हाउस के अंदर भी, लोग (ट्रंप) से कह रहे हैं: 'ठीक है, ब्राजील चला गया. चलो आगे बढ़ते हैं.'"

कुछ बातचीत में पिता-पुत्र के बीच गालियों से भरे टकराव भी दिखाई देते हैं. एडुआर्डो, जो ब्राज़ील की कांग्रेस में एक सीट होने के बावजूद इस साल की शुरुआत में अमेरिका चले गए थे, ट्रंप प्रशासन को अपने पक्ष में प्रभावित करने के बोल्सोनारो के प्रयासों के लिए उन्हें "कृतघ्न" कहते हैं. एडुआर्डो बोल्सोनारो अपने पिता से "जिम्मेदारी से काम लेने" के लिए भी कहते हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा समय तक अमेरिका में न रहना पड़े.