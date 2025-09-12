ETV Bharat / international

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोलसोनारो को 27 साल 3 महीने की सजा, तख्तापलट की साजिश में दोषी

ब्रासीलिया: ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो को जेल की सजा सुनाई गई है. यहां की सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के एक पैनल ने पूर्व राष्ट्रपति को तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराते हुए 27 साल और तीन महीने की सजा सुनाई है.

बोलसोनारो पर यह आरोप था कि उन्होंने साल 2022 में चुनाव हारने के बाद अवैध तरीके से सत्ता पर काबिज होने के लिए तख्तापलट की साजिश रची थी. वहीं, बोल्सोनारो, जिन्होंने हमेशा किसी भी गलत काम से इनकार किया है, इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं. फिलहाल वे ब्रासीलिया में नजरबंद हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस पैनल में से चार ने इस अति-दक्षिणपंथी राजनेता को पांच मामलों में दोषी पाया. इस फैसले से राजनीतिक मतभेद और गहराएंगे और अमेरिकी सरकार की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया की आशंका है. इस फैसले के साथ, बोल्सोनारो तख्तापलट की कोशिश के दोषी पाए जाने वाले पहले पूर्व ब्राजीलियाई राष्ट्रपति बन जाएंगे.

बोलसोनारो पर जो आरोप लगाए गए हैं, वे इस प्रकार हैं:

राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा से 2022 का चुनाव हारने के बाद तख्तापलट का प्रयास करना, जिसमें अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि लूला की हत्या की योजना भी शामिल थी. एक सशस्त्र आपराधिक संगठन में भाग लेना. कानून के लोकतांत्रिक शासन को हिंसक रूप से समाप्त करने का प्रयास करना. हिंसा द्वारा क्षति पहुंचाना. सूचीबद्ध विरासत को नुकसान पहुंचाना.

वहीं, बोल्सोनारो के सह-षड्यंत्रकारियों, जो सभी पूर्व ब्राजीलियाई अधिकारी थे, को भी तख्तापलट की कोशिश में उनकी भूमिका के लिए सजा सुनाई गई. बोल्सोनारो के पूर्व रक्षा मंत्री और 2022 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जनरल ब्रागा नेट्टो को 26 साल, एडमिरल अल्मीर गार्नियर को 24 साल, जनरल ऑगस्टो हेलेनो को 21 साल और जनरल पाउलो सर्जियो नोगीरा को 19 साल की सजा सुनाई गई. जांच में सहयोग करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मौरो सिड को खुली व्यवस्था के तहत दो साल की सजा सुनाई गई है. मुख्य न्यायाधीश लुइस रॉबर्टो बरोसो सत्र के अंत में पैनल में शामिल हुए और उन्होंने इस मुकदमे को 'ब्राजील के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण' बताया.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने की आलोचना

अमेरिकी सरकार ने तुरंत इस फैसले की आलोचना की और चेतावनी दी कि वह इसका जवाब देगी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इस सजा से 'बहुत नाखुश' हैं. व्हाइट हाउस से निकलते समय पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बोल्सोनारो हमेशा से 'उत्कृष्ट' रहे हैं. इसके साथ-साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा कि ट्रंप सरकार 'इस 'विच हंट' का जवाब देगी. ट्रंप प्रशासन ने पहले ही ब्राजील से आयातित वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगा दिया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि यह बोल्सोनारो के खिलाफ़ कार्रवाई की प्रतिक्रिया में था.