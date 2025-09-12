ETV Bharat / international

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोलसोनारो को 27 साल 3 महीने की सजा, तख्तापलट की साजिश में दोषी

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति इस समय वे राजधानी ब्रासीलिया में नजरबंद हैं. विस्तार से पढ़ें.

JAIR BOLSONARO GETS IN PRISON
ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोलसोनारो को 27 साल 3 महीने की सजा ((AP))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2025 at 8:17 AM IST

5 Min Read
ब्रासीलिया: ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो को जेल की सजा सुनाई गई है. यहां की सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के एक पैनल ने पूर्व राष्ट्रपति को तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराते हुए 27 साल और तीन महीने की सजा सुनाई है.

बोलसोनारो पर यह आरोप था कि उन्होंने साल 2022 में चुनाव हारने के बाद अवैध तरीके से सत्ता पर काबिज होने के लिए तख्तापलट की साजिश रची थी. वहीं, बोल्सोनारो, जिन्होंने हमेशा किसी भी गलत काम से इनकार किया है, इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं. फिलहाल वे ब्रासीलिया में नजरबंद हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस पैनल में से चार ने इस अति-दक्षिणपंथी राजनेता को पांच मामलों में दोषी पाया. इस फैसले से राजनीतिक मतभेद और गहराएंगे और अमेरिकी सरकार की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया की आशंका है. इस फैसले के साथ, बोल्सोनारो तख्तापलट की कोशिश के दोषी पाए जाने वाले पहले पूर्व ब्राजीलियाई राष्ट्रपति बन जाएंगे.

बोलसोनारो पर जो आरोप लगाए गए हैं, वे इस प्रकार हैं:

  1. राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा से 2022 का चुनाव हारने के बाद तख्तापलट का प्रयास करना, जिसमें अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि लूला की हत्या की योजना भी शामिल थी.
  2. एक सशस्त्र आपराधिक संगठन में भाग लेना.
  3. कानून के लोकतांत्रिक शासन को हिंसक रूप से समाप्त करने का प्रयास करना.
  4. हिंसा द्वारा क्षति पहुंचाना.
  5. सूचीबद्ध विरासत को नुकसान पहुंचाना.

वहीं, बोल्सोनारो के सह-षड्यंत्रकारियों, जो सभी पूर्व ब्राजीलियाई अधिकारी थे, को भी तख्तापलट की कोशिश में उनकी भूमिका के लिए सजा सुनाई गई. बोल्सोनारो के पूर्व रक्षा मंत्री और 2022 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जनरल ब्रागा नेट्टो को 26 साल, एडमिरल अल्मीर गार्नियर को 24 साल, जनरल ऑगस्टो हेलेनो को 21 साल और जनरल पाउलो सर्जियो नोगीरा को 19 साल की सजा सुनाई गई. जांच में सहयोग करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मौरो सिड को खुली व्यवस्था के तहत दो साल की सजा सुनाई गई है. मुख्य न्यायाधीश लुइस रॉबर्टो बरोसो सत्र के अंत में पैनल में शामिल हुए और उन्होंने इस मुकदमे को 'ब्राजील के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण' बताया.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने की आलोचना
अमेरिकी सरकार ने तुरंत इस फैसले की आलोचना की और चेतावनी दी कि वह इसका जवाब देगी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इस सजा से 'बहुत नाखुश' हैं. व्हाइट हाउस से निकलते समय पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बोल्सोनारो हमेशा से 'उत्कृष्ट' रहे हैं. इसके साथ-साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा कि ट्रंप सरकार 'इस 'विच हंट' का जवाब देगी. ट्रंप प्रशासन ने पहले ही ब्राजील से आयातित वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगा दिया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि यह बोल्सोनारो के खिलाफ़ कार्रवाई की प्रतिक्रिया में था.

अभी जेल नहीं जाएंगे बोल्सोनारो
इस सजा का मतलब यह नहीं है कि बोल्सोनारो तुरंत जेल जाएंगे. अदालती पैनल के पास अब फैसला प्रकाशित करने के लिए 60 दिन का समय है. एक बार फैसला प्रकाशित हो जाने के बाद, बोल्सोनारो के वकीलों के पास स्पष्टीकरण के लिए याचिका दायर करने के लिए पांच दिन का समय होगा. उनके वकीलों ने कहा है कि वे दोषसिद्धि और सजा दोनों के खिलाफ 11 न्यायाधीशों वाले पूर्ण सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का प्रयास करेंगे, हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इसे स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है.

साओ पाउलो विश्वविद्यालय और ईएसपीएम विश्वविद्यालय में वकील और क़ानून के प्रोफ़ेसर राफेल माफ़ी ने कहा कि यह असंभव तो है, लेकिन असंभव भी नहीं है कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए. लेकिन निश्चित रूप से, बचाव पक्ष कोशिश करेगा, क्योंकि उन्हें करनी भी चाहिए. न्यायाधीशों में से एक, कारमेन लूसिया ने कहा कि अटॉर्नी जनरल कार्यालय द्वारा पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्तुत किए गए सबूतों से वह आश्वस्त हैं. उन्होंने कहा कि वह उकसाने वाले हैं, एक ऐसे संगठन के नेता हैं जिसने सत्ता बनाए रखने या उस पर कब्ज़ा करने के लिए हर संभव चाल चली.

बोल्सोनारो पर पहले ही चुनाव लड़ने पर रोक
अपनी कानूनी परेशानियों के बावजूद, बोल्सोनारो ब्राजील में एक शक्तिशाली राजनीतिक खिलाड़ी बने हुए हैं. इस दक्षिणपंथी राजनेता पर पहले भी एक अलग मामले में 2030 तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था. उम्मीद है कि वह अगले साल लूला को चुनौती देने वाले अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे. इस फैसले से बोल्सोनारो के सहयोगी सांसदों को कांग्रेस के माध्यम से उनके लिए कुछ माफ़ी मांगने के लिए प्रेरित किया जा सकता है. सीनेटर सिरो नोगीरा ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर कहा कि मुझे जेयर मेसियस बोल्सोनारो के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सेवा करने का सम्मान मिला. मैंने उनका ऐसा कोई भी कार्य नहीं देखा जो ब्राजील के प्रति प्रेम और पूर्ण ईमानदारी से प्रेरित न हो. बोल्सोनारो देश के इतिहास में सबसे महान लोकप्रिय दक्षिणपंथी नेता हैं.

