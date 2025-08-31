ब्रासीलिया: ब्राजील ने डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हालांकि, राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा ने जोर देकर कहा है कि वह अभी भी अमेरिका के साथ बातचीत की कोशिश कर रहे हैं.

लूला ने ब्राजील की विभिन्न वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा लगाए गए हाई टैरिफ के प्रभावों की 30-दिवसीय समीक्षा शुरू करने को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद संभावित जवाबी कार्रवाई की सरकारी जांच होगी. ट्रे़ड वॉर को तुरंत बढ़ाने के बजाय, यह योजना बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रारंभिक कदम है

'यह एक लंबी प्रक्रिया है'

मामले से परिचित दो अधिकारियों के अनुसार अगर ब्राजील जवाबी कार्रवाई करता है, तो वह जवाबी टैरिफ लगाने के बजाय अमेरिकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ व्यवहार जैसे विकल्पों पर विचार कर सकता है. लूला ने शुक्रवार सुबह एक रेडियो इंटरव्यू में कहा, "यह एक लंबी प्रक्रिया है और मुझे अमेरिका के खिलाफ रिसप्रोसिटी के बारे में कुछ भी करने की कोई जल्दी नहीं है."

'देश की अर्थव्यवस्था को ही नुकसान'

नाम उजागर न करने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा क यह कदम ब्राजील को इस साल की शुरुआत में कांग्रेस द्वारा अनुमोदित पारस्परिकता कानून के तहत कार्रवाई करने की अनुमति देने की दिशा में पहला कदम है. हालांकि यह कानून प्रतिशोधात्मक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है, लेकिन लूला सरकार के अंदर का मानना ​​है कि इस तरह के टैरिफ ब्राजील के उपभोक्ताओं और देश की अर्थव्यवस्था को ही नुकसान पहुंचाएंगे.

अधिकारियों ने कहा कि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. एक अधिकारी के अनुसार अगर ब्राजील जवाब देने का फैसला करता है, तो उसके पेटेंट निलंबित करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं. ब्राजील सरकार ने पहले भी टैरिफ के जवाब में अमेरिकी दवाओं के पेटेंट लाइसेंस खत्म करने पर विचार किया था.

विश्व व्यापार संगठन में शिकायत

ब्राजील ने इस महीने की शुरुआत में विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज कराई थी, और लूला ने बार-बार जोर देकर कहा था कि वह देश के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के खिलाफ तब तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कि अन्य सभी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते.

हालांकि, वामपंथी नेता ने ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत की कमी पर बढ़ती निराशा व्यक्त की है, क्योंकि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अगस्त की शुरुआत में वित्त मंत्री फर्नांडो हद्दाद के साथ बैठक रद्द कर दी थी.

अधिकारियों ने तर्क दिया है कि इन टैरिफ का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ट्रंप के अधिकांश लक्ष्यों के विपरीत, ब्राजील अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट चलाता है. इतना ही नहीं लूला ने उस समय अपने समकक्ष पर ब्राजील के मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया, जब ट्रंप ने ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट से पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के मुकदमे को समाप्त करने की मांग की थी, जिन पर 2022 का चुनाव हारने के बाद तख्तापलट का प्रयास करने के आरोप हैं. फिर भी, इस कदम में जोखिम हैं, भले ही इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका को बातचीत के लिए तैयार करना हो.

अमेरिका की आक्रमक प्रतिक्रिया

बता दें कि ट्रंप ने चीन और अन्य उन देशों पर आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिन्होंने उनके टैरिफ का जवाब दिया है, जिससे ब्राजील वाशिंगटन की ओर से और अधिक टैरिफ वृद्धि के प्रति संवेदनशील हो सकता है.

