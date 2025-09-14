ETV Bharat / international

बोइंग फिर सवालों के घेरे में: FAA ने 'क्वालिटी सिस्टम के सैकड़ों उल्लंघनों' के लिए मांगा जुर्माना

FAA, बोइंग से सुरक्षा उल्लंघनों के लिए उससे 3.1 मिलियन डॉलर (27.36 करोड़ रुपये) का जुर्माना मांग रहा है,

The Air India AI-171 flight crash site in Ahmedabad
अहमदाबाद में एयर इंडिया AI-171 विमान दुर्घटना स्थल (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2025 at 8:31 AM IST

वॉशिंगटन: अमेरिकी मल्टीनेशनल एविएशन कोर्पोरेशन बोइंग, जो हवाई जहाजो का डिजाइन, निर्माण और बिक्री करती है, एक बार फिर सवालों के घेरे में है. दरअसल, अमेरिका में सिविल एविएशन ऑथोरिटी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने सैकड़ों सुरक्षा उल्लंघनों के लिए उससे 3.1 मिलियन डॉलर (27.36 करोड़ रुपये) का जुर्माना मांग रहा है, जिसमें अलास्का एयरलाइंस के एक जेटलाइनर के उड़ान के दौरान डोर प्लग पैनल के टूटने से संबंधित उल्लंघन भी शामिल है.

FAA ने एक हालिया बयान में कहा कि प्रस्तावित जुर्माना सितंबर 2023 से फरवरी 2024 तक हुए सुरक्षा उल्लंघनों के लिए है. इस अवधि में जनवरी 2024 में पोर्टलैंड, ओरेगन से उड़ान भरने के तुरंत बाद अलास्का एयरलाइंस के बोइंग 737 मैक्स 9 के पैनल वाले निकास द्वार - जिसे डोर प्लग कहा जाता है - का फटना भी शामिल है.

बता दें कि उड़ान में सवार 171 यात्रियों या चालक दल के छह सदस्यों में से कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था. पायलटों ने विमान को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे पर वापस उतार लिया था. जून में बोइंग तब चर्चा में आया था, जब एयर इंडिया का एक 787 विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और कम से कम 270 लोगों की मौत हो गई थी.

एफएए के बयान में कहा गया है, "इनमें 5 जनवरी 2024 को विमान के दरवाजे के प्लग फटने और सुरक्षा अधिकारियों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप से संबंधित कार्रवाई शामिल है. एफएए ने कानून के अनुरूप अपने अधिकतम वैधानिक नागरिक दंड प्राधिकरण का इस्तेमाल किया है."

सैकड़ों उल्लंघनों की पहचान की
एफएए ने कहा कि उसने वाशिंगटन के रेंटन स्थित बोइंग के 737 कारखाने और कंसास के विचिटा स्थित बोइंग के उपठेकेदार स्पिरिट एयरोसिस्टम्स के 737 कारखाने में क्वालिटी सिस्टम के सैकड़ों उल्लंघनों की पहचान की है. इसके अतिरिक्त, एफएए ने आगे बताया कि बोइंग ने उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र के लिए एफएए को दो अयोग्य विमान प्रस्तुत किए और अपनी गुणवत्ता प्रणाली का पालन करने में विफल रहा.

एफएए ने बताया, "इसके अलावा एक नॉन-ओडीए बोइंग कर्मचारी ने बोइंग के एक ODA यूनिट सदस्य पर बोइंग 737-मैक्स विमान पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला ताकि बोइंग अपनी डिलीवरी समय पर कर सके, जबकि ODA सदस्य ने यह निर्धारित किया था कि विमान लागू मानकों का पालन नहीं करता है."

जवाब देने के लिए 30 दिन का समय
एफएए के पेनल्टी लेटर मिलने के बाद बोइंग के पास एजेंसी को जवाब देने के लिए 30 दिन का समय है. जून में अमेरिका में राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने कहा कि उसकी 17 महीने लंबी जांच में पाया गया कि बोइंग के मैन्युफैक्चरिंग और सुरक्षा निरीक्षण में खामियों के साथ-साथ एफएए द्वारा अप्रभावी निरीक्षणों और ऑडिट के कारण डोर प्लग फट गया.

सिक्योरिटी मैनेजमेंट को बढ़ावा
शनिवार को एक अलग बयान में बोइंग ने कहा कि वह एजेंसी के प्रस्तावित नागरिक दंड की समीक्षा कर रहा है और बताया कि कंपनी ने पिछले साल एफएए की निगरानी में एक योजना लागू की थी, जिसका उद्देश्य अपने एयरोप्लान मैन्युफैक्चरिंग में सिक्योरिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी आश्वासन को बढ़ाना है.

कंपनी ने कहा, "हमें जनवरी 2024 में हुई डोर प्लग दुर्घटना पर खेद है और हम अपने सेफ्टी मैनेजमेंट को मजबूत करने और अपने सभी परिचालनों में पहली बार क्वालिटी और जवाबदेही में सुधार लाने के लिए काम करना जारी रखेंगे."

मैक्स वर्जन बना सिर दर्द
बोइंग के सबसे ज़्यादा बिकने वाले 737 विमान का मैक्स वर्जन कंपनी के लिए लगातार परेशानियों का सबब रहा है, क्योंकि उसके दो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे. एक विमान 2018 में इंडोनेशिया में और दूसरा 2019 में इथियोपिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें कुल मिलाकर 346 लोग मारे गए थे. न्याय विभाग ने मई में एक समझौता किया था, जिससे बोइंग को दोनों दुर्घटनाओं से पहले मैक्स के बारे में अमेरिकी नियामकों को कथित रूप से गुमराह करने के लिए आपराधिक मुकदमे से बचने की अनुमति मिल गई थी.

