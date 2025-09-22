ETV Bharat / international

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में विस्फोट, 24 की मौत

पाकिस्तान के सुरक्षा बल खैबर, बाजौर और उत्तर-पश्चिम के अन्य हिस्सों में पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ अभियान चला रहे हैं.

Blast
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में विस्फोट (सांकेतिक तस्वीर)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2025 at 2:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत त की तिराह घाटी में हुए विस्फोट में 24 लोगों को मारे जाने की खबर है. इस संबंध में स्थानीय पुलिस ने बताया कि सोमवार को देश के अशांत उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तानी तालिबान लड़ाकों द्वारा एक परिसर में कथित तौर पर रखे गए बम बनाने के सामान में विस्फोट हो गया, जिसमें आतंकवादियों और नागरिकों सहित कम से कम 24 लोग मारे गए.

यह विस्फोट खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की तिराह घाटी में हुआ और आसपास के कई घरों को नष्ट कर दिया. स्थानीय पुलिस अधिकारी जफर खान ने बताया कि महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 10 नागरिक मारे गए, साथ ही कम से कम 14 आतंकवादी भी मारे गए.

नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप
खान ने आरोप लगाया कि दो स्थानीय पाकिस्तानी तालिबान कमांडरों, अमन गुल और मसूद खान ने परिसर में ठिकाने बना लिए थे, जिसका इस्तेमाल सड़क किनारे बम बनाने की फैक्ट्री के रूप में किया जा रहा था. उन्होंने आतंकवादियों पर नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने हाल ही में अन्य जिलों की मस्जिदों में हथियार जमा किए थे.

आतंकवादी हमलों में वृद्धि
गौरतलब है कि पाकिस्तान के सुरक्षा बल खैबर, बाजौर और उत्तर-पश्चिम के अन्य हिस्सों में पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी गई है, जिनमें से अधिकांश की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबा ने ली है,जिसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के नाम से जाना जाता है. यह अफगान तालिबान के साथ लिंक है.

टीटीपी एक अलग समूह है, लेकिन 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से उसका हौसला बढ़ गया है. माना जाता है कि कई टीटीपी नेताओं और लड़ाकों ने अफगानिस्तान में पनाह ली है.

यह भी पढ़ें- चार्ली किर्क के स्मृति समारोह में एलन मस्क से मिले डोनाल्ड ट्रंप, बातचीत भी की

For All Latest Updates

TAGGED:

PAKISTANBLAST IN PAKISTANTALIBAN FIGHTERKHYBER PAKHTUNKHWABLAST AT MILITANT COMPOUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.