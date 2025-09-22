ETV Bharat / international

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में विस्फोट, 24 की मौत

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत त की तिराह घाटी में हुए विस्फोट में 24 लोगों को मारे जाने की खबर है. इस संबंध में स्थानीय पुलिस ने बताया कि सोमवार को देश के अशांत उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तानी तालिबान लड़ाकों द्वारा एक परिसर में कथित तौर पर रखे गए बम बनाने के सामान में विस्फोट हो गया, जिसमें आतंकवादियों और नागरिकों सहित कम से कम 24 लोग मारे गए.

यह विस्फोट खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की तिराह घाटी में हुआ और आसपास के कई घरों को नष्ट कर दिया. स्थानीय पुलिस अधिकारी जफर खान ने बताया कि महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 10 नागरिक मारे गए, साथ ही कम से कम 14 आतंकवादी भी मारे गए.

नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप

खान ने आरोप लगाया कि दो स्थानीय पाकिस्तानी तालिबान कमांडरों, अमन गुल और मसूद खान ने परिसर में ठिकाने बना लिए थे, जिसका इस्तेमाल सड़क किनारे बम बनाने की फैक्ट्री के रूप में किया जा रहा था. उन्होंने आतंकवादियों पर नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने हाल ही में अन्य जिलों की मस्जिदों में हथियार जमा किए थे.