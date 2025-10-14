ब्राजील की दोहरी चाल, प्रेसीडेंट लूला दे रहे तेल की खोज जोर; बन रहे जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक ठेकेदार
ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा अमेजन वर्षावनों के तटवर्ती क्षेत्रों सहित और अधिक तेल अन्वेषण पर जोर दे रहे हैं.
By AFP
October 14, 2025
इटाबोराई: क्या जलवायु के खलनायक, तेल का इस्तेमाल अपनी ही बर्बादी की भरपाई के लिए किया जा सकता है? ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा ऐसा ही सोचते हैं. वे अमेजन वर्षावनों के तटवर्ती क्षेत्रों सहित और अधिक तेल अन्वेषण पर जोर दे रहे हैं. साथ ही खुद को जलवायु परिवर्तन पर एक वैश्विक नेता के रूप में पेश कर रहे हैं.
इस साल के COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के मेजबान लूला ने एक स्थानीय पॉडकास्ट में कहा, "दुनिया अभी तेल के बिना जीने के लिए तैयार नहीं है."
"जब तक हम जीवाश्म ईंधन के बिना काम चला सकते हैं, मैं उनके खिलाफ हूं, लेकिन जब तक हम ऐसा कर सकते हैं, हमें उनका उपयोग करना ही होगा. तेल से मिलने वाला पैसा हमें जैव ईंधन, इथेनॉल, हरित हाइड्रोजन और अन्य पहलों को विकसित करने में मदद करेगा." उन्होंने इस साल की शुरुआत में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था.
ब्राजील आठवां सबसे बड़ा तेल उत्पादक है. ऐसे में लूला चाहते हैं कि सरकारी ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी पेट्रोब्रास "दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी" बने.
साथ ही, वह विश्व नेताओं से जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई में आगे आने का आग्रह करते हैं और उन्होंने 2030 तक शून्य वनों की कटाई का संकल्प लिया है.
आलोचकों का कहना है कि लूला का रुख विरोधाभासी है; जबकि अन्य इसे व्यावहारिक मानते हैं. ब्रासीलिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर जॉर्ज अर्बाचे ने कहा, "यह तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है कि विकासशील देश अपने जलवायु एजेंडे के वित्तपोषण के लिए अमीर देशों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे."
उनके अनुसार, ब्राजील जैसे देश को तेल न निकालने के लिए मजबूर करना, नॉर्वे जैसे अमीर तेल उत्पादक देश को यही बात कहने से कहीं ज़्यादा कठिन है.
उन्होंने कहा कि सवाल यह होना चाहिए कि इस तेल का इस्तेमाल कैसे किया जाए, "और किन पर्यावरणीय मानकों के भीतर." "इस पर एक बड़ी बातचीत होनी चाहिए."
'एक ऐतिहासिक भूल': उत्तरी ब्राजील में अमेजन के तट पर, दुनिया की सबसे शक्तिशाली न दी समुद्र में गिरती है, जिससे मीठे पानी का एक मैला भूरा गुबार सैकड़ों किलोमीटर दूर नीले-भूरे अटलांटिक महासागर में फैल जाता है - अंतरिक्ष से दिखाई देने वाला एक अद्भुत रंग विरोधाभास।
जैव विविधता वाले फोज डू अमेजनस बेसिन में तेल अन्वेषण की योजनाएं लूला के पर्यावरणीय विरोधाभासों का प्रतीक बन गई हैं. 2023 में तेल अन्वेषण के लिए लाइसेंस से वंचित होने के बाद, पेट्रोब्रास ने हाल ही में इबामा पर्यावरण एजेंसी द्वारा एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय परीक्षण पास किया है. बावजूद इसके कि नियामक ने तेल रिसाव की स्थिति में वन्यजीवों की सुरक्षा की योजनाओं पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं. पेट्रोब्रास ने एक बयान में कहा कि उसे जल्द ही ड्रिलिंग लाइसेंस मिलने की उम्मीद है.
फोज डू अमेजनस एक आशाजनक नए अपतटीय तेल क्षेत्र का हिस्सा है, जहां पास का गुयाना बड़ी अपतटीय खोजों के बाद एक दशक से भी कम समय में एक प्रमुख तेल उत्पादक के रूप में उभर रहा है.
पेट्रोब्रास का कहना है कि उसके मॉडल दर्शाते हैं कि अपतटीय स्थल पर तेल रिसाव "तट तक पहुंचने की संभावना नहीं है" और स्वदेशी समुदायों पर इसका "कोई सीधा प्रभाव" नहीं पड़ेगा.
इबामा की पूर्व अध्यक्ष और क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी एनजीओ की समन्वयक सुएली अराउजो ने एएफपी को बताया, "स्थायी तेल जैसी कोई चीज नहीं होती, बिल्कुल नहीं।"
"हम जलवायु संकट के बीच में हैं, जिसमें कई चरम घटनाएं घटित हो रही हैं, और तेल उत्पादन को अनिश्चित काल तक बढ़ाने का विकल्प एक ऐतिहासिक भूल है."
अगर पेट्रोब्रास तेल खोज भी लेता है, तो भी नए ब्लॉक को उत्पादन शुरू होने में एक दशक लग सकता है. अराउजो ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि 2030 के बाद तेल की मांग गिर जाएगी, जिससे निरंतर ड्रिलिंग आर्थिक रूप से जोखिमपूर्ण हो जाएगी. उन्होंने कहा कि ब्राजील का मौजूदा तेल धन "सामाजिक समस्याओं का समाधान" साबित नहीं हुआ है.
ब्राजील के संघीय लेखा परीक्षक न्यायालय (टीसीयू) ने इस वर्ष तेल राजस्व से रॉयल्टी के वितरण में "गंभीर अनियमितताओं" को चिह्नित किया, जो 2000 और 2022 के बीच 40 गुना बढ़ गई.
इसने कहा कि 87 प्रतिशत रॉयल्टी केवल तीन राज्यों को जाती है, जो ब्राजील के एक प्रमुख तेल उत्पादक बनने से दशकों पहले बनाए गए नियमों पर आधारित है.
ब्राजील दुनिया में हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक है, लेकिन इसकी एक असामान्य स्थिति है, क्योंकि यह अपनी अधिकांश ऊर्जा ज़रूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करता है.
इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट थिंकटैंक के एक शोधकर्ता फेलिप बार्सेलोस ई सिल्वा ने कहा कि ब्राज़ील का 50 प्रतिशत उत्सर्जन वनों की कटाई से और 25 प्रतिशत कृषि से होता है.
ब्राजील अपने आधे से ज़्यादा तेल का निर्यात करता है, इसलिए इससे होने वाला उत्सर्जन उसके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में नहीं जुड़ेगा, "लेकिन फिर भी वैश्विक स्तर पर उत्सर्जित होगा."
क्लाइमाइन्फो संस्थान के एक शोधकर्ता शिगुएओ वतनबे जूनियर ने गणना की कि सिर्फ़ ब्लॉक 59 के अनुमानित भंडार को जलाने से 2.5 अरब टन CO₂ के बराबर उत्सर्जन होगा, जो ब्राजील के एक साल के उत्सर्जन से भी ज़्यादा है.
पर्यावरणविद् और स्वदेशी विशेषज्ञ नीदिन्हा सुरुई, जिन्होंने दशकों तक अपनी मूल भूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया है, ने कहा, "विनाश से जुड़े बदलाव की बात करना बेतुका है."
उन्होंने एएफपी को बताया, "राष्ट्रपति जो कर रहे हैं, वह जलवायु पर दबाव और ग्रह के विनाश में योगदान दे रहा है. मुझे उम्मीद है कि वह अपना रवैया बदलेंगे और प्रकृति की रक्षा के लिए ज़्यादा यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करेंगे."
