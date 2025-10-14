ETV Bharat / international

ब्राजील की दोहरी चाल, प्रेसीडेंट लूला दे रहे तेल की खोज जोर; बन रहे जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक ठेकेदार

इटाबोराई: क्या जलवायु के खलनायक, तेल का इस्तेमाल अपनी ही बर्बादी की भरपाई के लिए किया जा सकता है? ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा ऐसा ही सोचते हैं. वे अमेजन वर्षावनों के तटवर्ती क्षेत्रों सहित और अधिक तेल अन्वेषण पर जोर दे रहे हैं. साथ ही खुद को जलवायु परिवर्तन पर एक वैश्विक नेता के रूप में पेश कर रहे हैं.

इस साल के COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के मेजबान लूला ने एक स्थानीय पॉडकास्ट में कहा, "दुनिया अभी तेल के बिना जीने के लिए तैयार नहीं है."

"जब तक हम जीवाश्म ईंधन के बिना काम चला सकते हैं, मैं उनके खिलाफ हूं, लेकिन जब तक हम ऐसा कर सकते हैं, हमें उनका उपयोग करना ही होगा. तेल से मिलने वाला पैसा हमें जैव ईंधन, इथेनॉल, हरित हाइड्रोजन और अन्य पहलों को विकसित करने में मदद करेगा." उन्होंने इस साल की शुरुआत में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था.

ब्राजील आठवां सबसे बड़ा तेल उत्पादक है. ऐसे में लूला चाहते हैं कि सरकारी ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी पेट्रोब्रास "दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी" बने.

साथ ही, वह विश्व नेताओं से जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई में आगे आने का आग्रह करते हैं और उन्होंने 2030 तक शून्य वनों की कटाई का संकल्प लिया है.

आलोचकों का कहना है कि लूला का रुख विरोधाभासी है; जबकि अन्य इसे व्यावहारिक मानते हैं. ब्रासीलिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर जॉर्ज अर्बाचे ने कहा, "यह तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है कि विकासशील देश अपने जलवायु एजेंडे के वित्तपोषण के लिए अमीर देशों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे."

उनके अनुसार, ब्राजील जैसे देश को तेल न निकालने के लिए मजबूर करना, नॉर्वे जैसे अमीर तेल उत्पादक देश को यही बात कहने से कहीं ज़्यादा कठिन है.

उन्होंने कहा कि सवाल यह होना चाहिए कि इस तेल का इस्तेमाल कैसे किया जाए, "और किन पर्यावरणीय मानकों के भीतर." "इस पर एक बड़ी बातचीत होनी चाहिए."

'एक ऐतिहासिक भूल': उत्तरी ब्राजील में अमेजन के तट पर, दुनिया की सबसे शक्तिशाली न दी समुद्र में गिरती है, जिससे मीठे पानी का एक मैला भूरा गुबार सैकड़ों किलोमीटर दूर नीले-भूरे अटलांटिक महासागर में फैल जाता है - अंतरिक्ष से दिखाई देने वाला एक अद्भुत रंग विरोधाभास।

जैव विविधता वाले फोज डू अमेजनस बेसिन में तेल अन्वेषण की योजनाएं लूला के पर्यावरणीय विरोधाभासों का प्रतीक बन गई हैं. 2023 में तेल अन्वेषण के लिए लाइसेंस से वंचित होने के बाद, पेट्रोब्रास ने हाल ही में इबामा पर्यावरण एजेंसी द्वारा एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय परीक्षण पास किया है. बावजूद इसके कि नियामक ने तेल रिसाव की स्थिति में वन्यजीवों की सुरक्षा की योजनाओं पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं. पेट्रोब्रास ने एक बयान में कहा कि उसे जल्द ही ड्रिलिंग लाइसेंस मिलने की उम्मीद है.

फोज डू अमेजनस एक आशाजनक नए अपतटीय तेल क्षेत्र का हिस्सा है, जहां पास का गुयाना बड़ी अपतटीय खोजों के बाद एक दशक से भी कम समय में एक प्रमुख तेल उत्पादक के रूप में उभर रहा है.

पेट्रोब्रास का कहना है कि उसके मॉडल दर्शाते हैं कि अपतटीय स्थल पर तेल रिसाव "तट तक पहुंचने की संभावना नहीं है" और स्वदेशी समुदायों पर इसका "कोई सीधा प्रभाव" नहीं पड़ेगा.