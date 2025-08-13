ETV Bharat / international

100 साल पुराने बैन के खिलाफ बर्लिन में SPREE नदी में हजारों ने लगाई डुबकी

100 साल पुराने प्रतिबंध के विरोध में सैकड़ों बर्लिनवासियों ने स्प्री नदी में डुबकी लगाई. ये बैन खत्म करने की मांग कर रहे हैं.

प्रतिबंध के बीच बर्लिन में SPREE नदी में हजारों ने लगाई डुबकी. (AFP)
By AFP

Published : August 13, 2025 at 2:54 PM IST

बर्लिन: जर्मनी के बर्लिन शहर के मुख्य जलमार्ग में तैराकी पर लगे 100 साल पुराने प्रतिबंध के विरोध में मंगलवार को सैकड़ों बर्लिनवासी स्प्री नदी में डुबकी लगाने के लिए इकठ्ठा हुए.

आयोजकों द्वारा "तैराकी प्रदर्शन" के रूप में प्रस्तुत इस कार्यक्रम में तैराकों ने बर्लिन के प्रसिद्ध गिरजाघर और टीवी टावर की पृष्ठभूमि में रंग-बिरंगे स्नान परिधानों और यहां तक कि एक अजीबोगरीब इन्फ्लेटेबल राफ्ट के साथ भीषण गर्मी से राहत महसूस की.

हालांकि बर्लिन के बाहरी इलाकों में खासकर शहर की झीलों में तैराकी के भरपूर अवसर हैं, लेकिन स्प्री नदी में ऐसा करना 1925 से प्रतिबंधित है. लोग इस नदी में नहाने के लिए बेचैन हो रहे हैं.

गौर करें तो प्रदर्शन के लिए मंगलवार को कुछ समय के लिए प्रतिबंध हटा लिया गया था. हालांकि कार्यकर्ता चाहते हैं कि स्प्री नहर नामक नदी का एक हिस्सा जनता के लिए स्थायी रूप से खुला रहे.

गौर करें तो बीसवीं सदी की शुरुआत में स्प्री नदी की ये जगह नहाने वालों के बीच काफी लोकप्रिय थी. उसके बाद शहर के अधिकारियों ने ये फैसला लिया कि बढ़ते महानगर के प्रदूषण ने पानी को बहुत गंदा कर दिया है.

हालांकि औद्योगिक प्रदूषण अब कोई बड़ी समस्या नहीं है, फिर भी जब बारिश शहर की जल निकासी व्यवस्था पर भारी पड़ती है, तो सीवेज, नदी में बहा दिया जाता है.

स्प्री रिवर में तैराकी के समर्थकों का कहना है कि ऐसी तकनीक पहले से मौजूद है, जिससे पानी की गुणवत्ता की निगरानी की जा सकेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह तैराकी के लिए सुरक्षित है.

28 वर्षीय वकील अलीसन यासर ने स्प्री से बाहर आने के बाद एएफपी को बताया कि तैराकी "शानदार" थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि "आपको कुछ पूर्व धारणाओं से लड़ना होगा. एक बर्लिनवासी होने के नाते आपके दिमाग में यह बात होती है कि आप स्प्री में नहीं जाएंगे."

30 वर्षीय मार्केटिंग पेशेवर दिलारा भी नदी में पहली बार जाने से सुखद आश्चर्यचकित थीं, जबकि वे पास ही रहती हैं और "सैकड़ों बार" इसके पास से दौड़ चुकी हैं.

वह कहती हैं कि "मैं धीरे-धीरे अंदर गई और अपना सिर पानी से ऊपर रखा, लेकिन फिर पूरी तरह अंदर चली गई," उसने कहाकि, "मैं बाहर नहीं आना चाहती थी!"

स्प्री नदी के एक हिस्से को फिर से खोलने के विचार को बर्लिन की नगर सभा के कुछ सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ है, लेकिन जर्मन राजधानी में कई बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की तरह, यह विचार भी जरूरी बुनियादी ढांचे को लेकर देरी और असहमति से घिरा हुआ है.

कुछ लोगों ने नदी को स्नानार्थियों के लिए खोलने की लागत पर भी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि यह एक ऐसी विलासिता है जिसे पैसे की तंगी से जूझ रहा बर्लिन वहन नहीं कर सकता.

प्रदर्शन के आयोजकों में से एक, कैटरीन एंड्रोशिन ने जोर देकर कहा कि "पहले से मौजूद जलमार्ग को जनता के लिए खोलना कोई विलासिता नहीं है."

उन्होंने बताया कि नदी में तैराकी के लिए एक केंद्रीय स्थान बनाने से "जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी से होने वाली समस्याओं से लोगों को बीमार होने से बचाने में मदद मिलेगी."

शहर के मध्य में स्थित नदी को स्नानार्थियों के लिए फिर से खोलने का शायद सबसे प्रसिद्ध हालिया उदाहरण पेरिस की सीन नदी है.

पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए इसके पानी को साफ़ किया गया और पिछले महीने शहर भर में तीन तैराकी क्षेत्र 1923 के बाद पहली बार जनता के लिए खोले गए.

म्यूनिख में इसार नदी के कुछ हिस्सों को भी शहर के अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में यूवी कीटाणुशोधन उपायों को लागू करने के बाद स्नान के लिए सुरक्षित बना दिया गया है.

