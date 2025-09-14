स्पेन: मैड्रिड के बार में विस्फोट, 21 लोग घायल
स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक बार में हुए विस्फोट हो गया, जिसमें 25 लोग घायल हो गए.
Published : September 14, 2025 at 7:34 AM IST
मैड्रिड: स्पेन की राजधानी मैड्रिड में शनिवार को एक बार में हुए विस्फोट में 25 लोग घायल हो गए. फिलहाल अग्निशमन दल बार से मलबा हटाने का काम कर रहा है, जबकि घायलों को इलाज किया जा रहा है.
मैड्रिड इमरजेंसी सर्विल ने एक्स पर घटना की तस्वीरें साझा कीं, जिनमें बार की आंशिक रूप से ढही हुई छत और फर्श पर बिखरी ईंटें दिखाई दे रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है विस्फोट से दरवाजे अपने कब्ज़ों से उखड़ गए और कांच के टुकड़े सड़क पर उड़ गए.
घायलों का इलाज
रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट की तीव्रता से इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है.इमरजेंसी मेडिकल टीमों ने घटनास्थल पर 21 लोगों का इलाज किया, जबकि तीन पीड़ितों की हालत गंभीर बनी हुई है. इमरजेंसी सर्विस के अनुसार अन्य दो पीड़ितों को भी संभावित रूप से गंभीर चोटें आई हैं.
विस्फोट के कारणों की जांच जारी
मैड्रिड काउंसिल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि पुलिस ने 21 घायलों का इलाज किया है, जिनमें से 3 गंभीर और 2 संभावित रूप से गंभीर हैं." बचाव दलों ने प्रतिक्रिया अभियान में सहायता के लिए स्नाइपर डॉग और ड्रोन को तैनात किया है और अधिकारी विस्फोट के कारणों की जांच कर रहे हैं.
वैलेकास में हुई घटना
पोस्ट में आगे कहा गया है, "मैड्रिड पुलिस का एरियल सपोर्ट सेक्शन ड्रोन के साथ काम कर रहा है." यह घटना दक्षिण-पूर्वी मैड्रिड के एक वर्किंग क्लास जिले वैलेकास में हुई.अधिकारियों ने अभी तक इस बारे में जानकारी जारी नहीं की है कि विस्फोट किस कारण से हुआ या इमारत में कोई फंसा हुआ है या नहीं.
यह भी पढ़ें- 'चीन पर 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाओ...रूस से तेल खरीदना बंद करो', ट्रंप ने NATO देशों से कहा