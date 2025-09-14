ETV Bharat / international

स्पेन: मैड्रिड के बार में विस्फोट, 21 लोग घायल

स्पेन के मैड्रिड में बार विस्फोट ( X@@MADRID )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 14, 2025 at 7:34 AM IST 2 Min Read