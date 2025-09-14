ETV Bharat / international

स्पेन:  मैड्रिड के बार में विस्फोट, 21 लोग घायल

स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक बार में हुए विस्फोट हो गया, जिसमें 25 लोग घायल हो गए.

Madrid
स्पेन के मैड्रिड में बार विस्फोट (X@@MADRID)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2025 at 7:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मैड्रिड: स्पेन की राजधानी मैड्रिड में शनिवार को एक बार में हुए विस्फोट में 25 लोग घायल हो गए. फिलहाल अग्निशमन दल बार से मलबा हटाने का काम कर रहा है, जबकि घायलों को इलाज किया जा रहा है.

मैड्रिड इमरजेंसी सर्विल ने एक्स पर घटना की तस्वीरें साझा कीं, जिनमें बार की आंशिक रूप से ढही हुई छत और फर्श पर बिखरी ईंटें दिखाई दे रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है विस्फोट से दरवाजे अपने कब्ज़ों से उखड़ गए और कांच के टुकड़े सड़क पर उड़ गए.

घायलों का इलाज
रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट की तीव्रता से इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है.इमरजेंसी मेडिकल टीमों ने घटनास्थल पर 21 लोगों का इलाज किया, जबकि तीन पीड़ितों की हालत गंभीर बनी हुई है. इमरजेंसी सर्विस के अनुसार अन्य दो पीड़ितों को भी संभावित रूप से गंभीर चोटें आई हैं.

विस्फोट के कारणों की जांच जारी
मैड्रिड काउंसिल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि पुलिस ने 21 घायलों का इलाज किया है, जिनमें से 3 गंभीर और 2 संभावित रूप से गंभीर हैं." बचाव दलों ने प्रतिक्रिया अभियान में सहायता के लिए स्नाइपर डॉग और ड्रोन को तैनात किया है और अधिकारी विस्फोट के कारणों की जांच कर रहे हैं.

वैलेकास में हुई घटना
पोस्ट में आगे कहा गया है, "मैड्रिड पुलिस का एरियल सपोर्ट सेक्शन ड्रोन के साथ काम कर रहा है." यह घटना दक्षिण-पूर्वी मैड्रिड के एक वर्किंग क्लास जिले वैलेकास में हुई.अधिकारियों ने अभी तक इस बारे में जानकारी जारी नहीं की है कि विस्फोट किस कारण से हुआ या इमारत में कोई फंसा हुआ है या नहीं.

यह भी पढ़ें- 'चीन पर 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाओ...रूस से तेल खरीदना बंद करो', ट्रंप ने NATO देशों से कहा

For All Latest Updates

TAGGED:

EXPLOSION IN MADRID21 PEOPLE INJURED IN MADRIDMADRIDSPAINEXPLOSION IN SPAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पटना पहुंचते ही विपक्ष पर बरसे जेपी नड्डा, बोले- 'PM मोदी और उनकी मां के अपमान का जनता देगी जवाब'

जंगल में गश्त पर थे वन कर्मी, अचानक सामने आ गए 3 बाघ, जानें फिर क्या हुआ?

SBI का बड़ा ऐलान: करोड़ों ग्राहकों के लिए डिपॉजिट स्कीम में नया बदलाव लागू

रणदीप हुड्डा ने सारागढ़ी दिवस पर हवलदार ईशर सिंह और 21 सिख सैनिकों की बेमिसाल बहादुरी को किया नमन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.