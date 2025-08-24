ETV Bharat / international

बांग्लादेश ने इशाक डार से पाकिस्तान से माफी मांगने व 1971 के युद्ध से जुड़े मुद्दे उठाए

पाक के विदेश मंत्री से बांग्लादेश ने 1971 के युद्ध के लिए माफी मांगने के अलावा अन्य मुद्दों पर बात की.

Pak Foreign Minister Ishaq Dar meets Foreign Affairs Adviser Mohammad Tauheed Hussain
पाक के विदेश मंत्री इशाक डार ने विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की (@ForeignOfficePk)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 24, 2025 at 6:05 PM IST

ढाका : पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के सामने बांग्लादेश ने रविवार को 1971 के युद्ध के लिए माफी मांगने सहित संबित मुद्दों को उठाया. डार 2012 के बाद से ढाका का दौरा करने वाले अपने देश के सबसे वरिष्ठ नेता हैं.

डार दो दिवसीय यात्रा पर शनिवार को ढाका पहुंचे थे जिसका उद्देश्य लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना के निष्कासन के बाद बांग्लादेश के साथ संबंधों को फिर से मजबूत करना था. उन्होंने अंतरिम सरकार के विदेशी मामलों के सलाहकार, मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ बातचीत की.

हुसैन ने डार के साथ बातचीत के बाद मीडिया से कहा, "हमने 1971 के लिए माफी या खेद व्यक्त करने, संपत्तियों पर दावे और फंसे हुए पाकिस्तानी नागरिकों (डार के साथ) जैसे अनसुलझे मुद्दों को उठाया है."

उन्होंने कहा कि यह उम्मीद करना गलत होगा कि 54 वर्षों की समस्याएं एक ही दिन में हल हो जाएंगी. विदेश सलाहकार ने कहा, "दोनों देशों ने इन मुद्दों पर अपनी-अपनी स्थिति बताई है."

डार, जो उप प्रधानमंत्री भी हैं, ने कहा कि 1971 के अनसुलझे मुद्दों को दो बार सुलझाया गया - पहली बार 1974 में भारत में नई दिल्ली की भागीदारी वाली त्रिपक्षीय वार्ता में. डार ने कहा, "बाद में तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपनी ढाका यात्रा के दौरान खुले मन से सार्वजनिक रूप से बात करके नरसंहार के मुद्दे को फिर से सुलझाया."

बांग्लादेशी विदेश सलाहकार ने बताया कि दोनों देशों के बीच एक समझौते और पांच समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए. हुसैन ने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक मुद्दों को चर्चा के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए.

यह पहली बार नहीं है जब ढाका ने पाकिस्तान के साथ 1971 के लंबित मुद्दों को उठाया है. अप्रैल में, 15 वर्षों में पहली विदेश सचिव-स्तरीय वार्ता में, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अनसुलझे ऐतिहासिक मुद्दों को सुलझाने और स्वतंत्रता-पूर्व संपत्ति के बंटवारे को सुलझाने का आग्रह किया था. ढाका ने 1971 के मुक्ति संग्राम के नरसंहार के लिए औपचारिक माफ़ी की भी मांग की थी.

बांग्लादेश-पाकिस्तान संबंध हसीना की अवामी लीग सरकार के दौरान सबसे निचले स्तर पर थे, खासकर तब जब 2010 में 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के सहयोगियों पर मुकदमा चलाया गया. एक हिंसक छात्र-नेतृत्व वाले सड़क आंदोलन ने 5 अगस्त, 2024 को हसीना की सरकार को गिरा दिया, और यूनुस ने बांग्लादेश छोड़ने के तीन दिन बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में पदभार संभाला.

इस घटनाक्रम ने पिछले वर्ष इस्लामाबाद के साथ संबंधों को पुनर्जीवित करने का मार्ग प्रशस्त किया, जब ढाका और नई दिल्ली के बीच संबंध ठंडे पड़ गए थे, जबकि हसीना के शासन के दौरान भारत को बांग्लादेश का सबसे करीबी रणनीतिक और आर्थिक साझेदार माना जाता था.

हिना रब्बानी खार नवंबर 2012 में ढाका की यात्रा करने वाली अंतिम पाकिस्तानी विदेश मंत्री थीं, जिन्होंने हसीना को इस्लामाबाद में शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था.

सरकारी समाचार एजेंसी बांग्लादेश संवाद संस्था (BSS) ने बताया कि रविवार को विदेश मंत्री स्तर की बैठक में बांग्लादेश और पाकिस्तान ने आपसी सम्मान, समझ और सहयोग पर आधारित मौजूदा बहुआयामी और ऐतिहासिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

हुसैन ने मीडिया को बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार संबंधों को मजबूत करने और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया, क्योंकि दोनों देशों के बीच वार्षिक कारोबार एक अरब अमेरिकी डॉलर से कम है.

बीएसएस ने हुसैन के हवाले से कहा कि विदेशी सलाहकार ने कहा कि बांग्लादेश ने कपड़ा, ऊर्जा, दवा उद्योग, कृषि, मत्स्य पालन, पशुधन और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) के तहत पाकिस्तानी बाजारों तक पहुंच की मांग की, जबकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को ऊर्जा निर्यात करने की बात की.

शनिवार को डार ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ लगातार बातचीत की.

डार ने ढाका स्थित पाकिस्तानी दूतावास में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और देश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी के नेताओं से मुलाकात की. उन्होंने छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के नेताओं से भी मुलाकात की.

जमात-ए-इस्लामी के नेता अब्दुल्ला मुहम्मद ताहिर, जो 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के विरोधी थे, और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अख्तर हुसैन, दोनों ने कहा कि वे चाहते हैं कि पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए 1971 के लंबित मुद्दों का समाधान करे.

