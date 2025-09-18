ETV Bharat / international

बांग्लादेश चुनाव आयोग ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के मतदान का अधिकार छीना

ढाका: बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है. इसी क्रम में उनके मतदान के अधिकार पर रोक लगा दी गई है. इससे पहले जुलाई में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने अदालत की अवमानना ​​के एक मामले में उनके खिलाफ छह महीने जेल की सजा सुनाई थी.

बांग्लादेश के चुनाव आयोग (ईसी) ने बुधवार को कहा कि उसने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के राष्ट्रीय पहचान पत्र को 'लॉक' कर दिया है. इससे वह अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनावों में मतदान करने से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित हो गई हैं.

चुनाव आयोग के सचिव अख्तर अहमद ने यहां निर्वाचन भवन स्थित अपने कार्यालय में संवाददाताओं से कहा, 'जिस किसी का राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) लॉक हो गया है, वह विदेश से वोट नहीं दे सकता.' उन्होंने कहा, 'उनकी (हसीना की) एनआईडी बंद है.'

हालांकि अहमद ने किसी अन्य नाम का उल्लेख नहीं किया, लेकिन यूएनबी समाचार एजेंसी और ढाका ट्रिब्यून अखबार ने अनाम चुनाव आयोग के अधिकारियों के हवाले से बताया कि हसीना की छोटी बहन शेख रेहाना, बेटे सजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद पुतुल के एनआईडी को भी 'लॉक' या 'ब्लॉक' कर दिया गया है.

रेहाना के बच्चे ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीक, अजमीना सिद्दीक और भतीजे रदवान मुजीब सिद्दीक बॉबी, उनके बहनोई और हसीना के पूर्व सुरक्षा सलाहकार सेवानिवृत्त मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्दीकी, उनकी पत्नी शाहीन सिद्दीकी और उनकी बेटी बुशरा सिद्दीकी को भी कथित तौर पर मतदान करने से रोक दिया गया है.