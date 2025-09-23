'मैंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोका', संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप का दावा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने का दावा किया है.
Published : September 23, 2025 at 8:37 PM IST
संयुक्त राष्ट्र: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोका. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए यहां एकत्रित विश्व नेताओं के सामने संयुक्त राष्ट्र के मंच से अपने इस दावे को दोहराया.
अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र के मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, "इसी तरह सिर्फ सात महीनों में मैंने सात युद्धों को समाप्त किया है. ट्रंप ने आगे कहा, "मैंने सात युद्ध समाप्त किए और सभी भयंकर थे. इनमें अनगिनत लोग मारे गए. इसमें कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवो और सर्बिया, कांगो और रवांडा, एक क्रूर और हिंसक युद्ध, पाकिस्तान और भारत, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, और आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध शामिल हैं."
बता दें कि 10 मई को जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं, तब से उन्होंने लगभग 50 बार अपना यह दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का समाधान करने में मदद की है.
भारत ने किया ट्रंप के दावे का खंडन
वहीं, भारत ने लगातार किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से इनकार किया है. भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे के प्रतिशोध में 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढाँचों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था.
इसके बाद दोनों देश चार दिनों तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद 10 मई को संघर्ष समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे. भारत यह कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ शत्रुता समाप्त करने पर सहमति दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMO) के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी देश के नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ युद्धविराम कराने में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं था.
रूस तेल खरीदने पर टैरिफ लगाया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि चीन और भारत रूसी तेल की खरीद जारी रखकर यूक्रेन में चल रहे रूसी युद्ध के प्राइमरी फंडर्स हैं. ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल की खरीद के लिए नई दिल्ली पर दंड स्वरूप 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जिससे अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गए हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक शुल्कों में से एक है.
भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों को अनुचित बताया है. नई दिल्ली ने कहा कि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, वह अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा.
