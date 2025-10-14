ETV Bharat / international

मेक्सिको में बाढ़ से तबाही, 64 लोगों की मौत, 65 लापता

मेक्सिको के वेराक्रूज राज्य के पोजा रिका में सोमवार को मूसलाधार बारिश के बाद लोग रामिरेज परिवार के बाढ़ग्रस्त घर की सफाई करते हुए. ( AP )

By AFP 4 Min Read

पोजा रिका: मध्य और पूर्वी मेक्सिको में आई विनाशकारी बाढ़ से कटे हुए लोगों तक पहुँचने के लिए बचाव दल सोमवार को तेजी से आगे बढ़े. इस बाढ़ में 64 लोगों की जान चली गई और 65 अन्य लापता बताए गए. पिछले हफ़्ते कई दिनों तक मेक्सिको के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हुई. इससे सड़कें नदियों में बदल गईं, भूस्खलन हुआ और सड़कें व पुल बह गए. बाढ़ के कई दिनों बाद भी, सोमवार को दर्जनों छोटे-छोटे समुदायों तक सड़क मार्ग से पहुंचना संभव नहीं हो पाया और निवासियों ने भोजन व अन्य आपूर्ति पहुंचाने के लिए रास्ते साफ़ करने में अथक प्रयास किया. राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने सोमवार को कहा कि बचाव कार्यों और फंसे हुए लोगों तक ज़रूरी भोजन और पानी पहुंचाने के लिए लगभग 10,000 सैनिकों को नावों, विमानों और हेलीकॉप्टरों के साथ तैनात किया गया है. अपने घरों से विस्थापित लोगों के लिए आश्रय स्थल खोले गए हैं और दुनिया के बाकी हिस्सों से कटे लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं. राष्ट्रपति ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, "पर्याप्त भोजन और पानी पहुंचाने के लिए कई उड़ानों की जरूरत है." मेक्सिको के नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण की प्रमुख लॉरा वेलाजक्वेज के अनुसार, कई दिनों की भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से वेराक्रूज, हिडाल्गो और पुएब्ला राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं. अकेले हिडाल्गो में ही 43 लोगों के लापता होने की सूचना है. उन्होंने मृतकों की संख्या में वृद्धि की, जो मात्र 12 घंटे पहले 47 थी, जो आपदा के तेजी से बढ़ते पैमाने का संकेत है. इस तरह से इस साल मेक्सिको में विशेष रूप से भारी बारिश हुई है, जिसमें राजधानी मेक्सिको सिटी में रिकॉर्ड बारिश भी शामिल है. हिडाल्गो राज्य के तेनांगो दे डोरिया नगरपालिका में, एएफपी ने निवासियों को भोजन और पानी की तलाश में किलोमीटरों पैदल चलते देखा. यहां सड़कें पानी से भरी थीं और ज़्यादातर वाहन वहां नहीं पहुंच पा रहे थे.