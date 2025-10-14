ETV Bharat / international

मेक्सिको में बाढ़ से तबाही, 64 लोगों की मौत, 65 लापता

बचाव दल मध्य और पूर्वी मैक्सिको में आई विनाशकारी बाढ़ से लोगों तक पहुंचने के लिए जुटे रहे, जिसमें 64 लोगों की जान चली गई.

MEXICO FLOODS
मेक्सिको के वेराक्रूज राज्य के पोजा रिका में सोमवार को मूसलाधार बारिश के बाद लोग रामिरेज परिवार के बाढ़ग्रस्त घर की सफाई करते हुए. (AP)
By AFP

Published : October 14, 2025 at 11:40 AM IST

पोजा रिका: मध्य और पूर्वी मेक्सिको में आई विनाशकारी बाढ़ से कटे हुए लोगों तक पहुँचने के लिए बचाव दल सोमवार को तेजी से आगे बढ़े. इस बाढ़ में 64 लोगों की जान चली गई और 65 अन्य लापता बताए गए.

पिछले हफ़्ते कई दिनों तक मेक्सिको के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हुई. इससे सड़कें नदियों में बदल गईं, भूस्खलन हुआ और सड़कें व पुल बह गए.

बाढ़ के कई दिनों बाद भी, सोमवार को दर्जनों छोटे-छोटे समुदायों तक सड़क मार्ग से पहुंचना संभव नहीं हो पाया और निवासियों ने भोजन व अन्य आपूर्ति पहुंचाने के लिए रास्ते साफ़ करने में अथक प्रयास किया.

राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने सोमवार को कहा कि बचाव कार्यों और फंसे हुए लोगों तक ज़रूरी भोजन और पानी पहुंचाने के लिए लगभग 10,000 सैनिकों को नावों, विमानों और हेलीकॉप्टरों के साथ तैनात किया गया है.

अपने घरों से विस्थापित लोगों के लिए आश्रय स्थल खोले गए हैं और दुनिया के बाकी हिस्सों से कटे लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं.

राष्ट्रपति ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, "पर्याप्त भोजन और पानी पहुंचाने के लिए कई उड़ानों की जरूरत है."

मेक्सिको के नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण की प्रमुख लॉरा वेलाजक्वेज के अनुसार, कई दिनों की भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से वेराक्रूज, हिडाल्गो और पुएब्ला राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं.

अकेले हिडाल्गो में ही 43 लोगों के लापता होने की सूचना है. उन्होंने मृतकों की संख्या में वृद्धि की, जो मात्र 12 घंटे पहले 47 थी, जो आपदा के तेजी से बढ़ते पैमाने का संकेत है. इस तरह से इस साल मेक्सिको में विशेष रूप से भारी बारिश हुई है, जिसमें राजधानी मेक्सिको सिटी में रिकॉर्ड बारिश भी शामिल है.

हिडाल्गो राज्य के तेनांगो दे डोरिया नगरपालिका में, एएफपी ने निवासियों को भोजन और पानी की तलाश में किलोमीटरों पैदल चलते देखा. यहां सड़कें पानी से भरी थीं और ज़्यादातर वाहन वहां नहीं पहुंच पा रहे थे.

कुछ लोग विस्थापित लोगों के लिए आश्रय ढूंढ़ने की उम्मीद में अपने साथ सामान के बंडल लेकर चल रहे थे. 35 वर्षीय किसान मार्को मेंडोज़ा ने एएफपी को बताया, "हम कीचड़ में ढाई घंटे तक चले...सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो गया है; हमारे पास न तो कोई सामान है, न ही खाना, कुछ भी नहीं." तेनांगो दे डोरिया, जो मीलों तक फैला मुख्य शहरी केंद्र है, की दुकानों में भोजन की असफल खोज के बारे में भी उन्होंने बताया.

केंद्र की दुकानों में बिजली नहीं थी, और निवासी सड़क खुलने और सहायता पहुंचने के बारे में पूछताछ करने के लिए केंद्रीय चौक पर जमा हो गए. पड़ोसी शहर एल टेक्समे के 63 वर्षीय किसान फ्रांसिस्को हर्नांडेज ने कहा कि एक नदी के तटबंध टूटने से उनका समुदाय "फंस गया" है.

मई से अक्टूबर तक मेक्सिको के वर्षा ऋतु के दौरान अक्सर भारी बारिश होती है, लेकिन मौसम विज्ञानियों के अनुसार, पिछले हफ़्ते की मूसलाधार बारिश मेक्सिको की खाड़ी से आने वाली एक उष्णकटिबंधीय प्रणाली और उत्तर से आने वाली एक ठंडी हवा के कारण और भी खतरनाक हो गई.

कई नदियों से घिरे वेराक्रूज राज्य के तटीय शहरों और कस्बों के निवासियों को पिछले शुक्रवार को बढ़ते जलस्तर के कारण अपना घर खाली करने का निर्देश दिया गया था.

हालांकि, कई ऊँचे बसे इलाकों में लगातार बारिश के कारण पहाड़ की ढलानें बह गईं और भूस्खलन के रूप में नीचे की ओर गिर गईं. शेनबाम ने सोमवार को पूर्व चेतावनी और तैयारियों में संभावित विफलताओं के बारे में सवालों को टाल दिया.

उन्होंने अप्रत्याशित मौसम संबंधी कारकों का हवाला देते हुए कहा, "तूफानों के विपरीत, इस स्थिति के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त करना मुश्किल होता."

रविवार को कई हिस्सों में आसमान साफ हो गया, जिससे भारी निकासी मशीनों के साथ काम शुरू हो सका.

