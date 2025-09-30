ETV Bharat / international

नेपाल, भारत होते हुए मेडागास्कर पहुंचा जेन Z प्रोटेस्ट, हिंसक झड़पों में 22 मौतें, गवर्नमेंट बर्खास्त

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने सोमवार को पहले कहा था कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई झड़पों में मेडागास्कर में 22 लोग मारे गए हैं.

Gen Z Protests
मेडागास्कर के एंटानानारिवो में, 25 सितंबर, 2025 को प्रदर्शनकारियों ने "पानी और बिजली बुनियादी मानवाधिकार हैं", "मालागासी लोगों, जागो", "आइए अपने पीले डिब्बों के साथ अंधेरे में न रहें" लिखे हुए तख्तियां पकड़ी हुई थीं. (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : September 30, 2025 at 10:40 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

एंटानानारिवो: मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना ने बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित होने के कारण हिंद महासागर के इस द्वीप में जेन-जेड के नेतृत्व में कई दिनों से चल रहे घातक विरोध प्रदर्शनों के जवाब में सोमवार को प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के बाकी सदस्यों को बर्खास्त कर दिया।

राजोइलिना ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिए एक भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री क्रिश्चियन एनत्से और अन्य सरकारी अधिकारी नई सरकार के गठन तक अंतरिम आधार पर पद पर बने रहेंगे. उन्होंने सरकारी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए और नए प्रधानमंत्री के प्रस्तावों की समीक्षा के लिए तीन दिन का समय दिया.

राजोइलिना ने कहा, "आपकी मांगें मान ली गई हैं, और अगर सरकार में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने लोगों की उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया है, तो मैं क्षमा चाहता हूं." प्रदर्शनकारियों ने एनत्से और राजोइलिना दोनों के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन राजोइलिना ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि वह पद छोड़ेंगे.

बिजली और पानी की लगातार कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन गुरुवार को शुरू हुआ और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए. इसके बाद सरकार ने राजधानी एंटानानारिवो और अन्य प्रमुख शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया.

सोशल मीडिया पर इन प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा और हाल ही में नेपाल, भारत और केन्या में युवाओं के नेतृत्व में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों की तरह ही हैं.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने सोमवार को पहले कहा था कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई झड़पों में 22 लोग मारे गए हैं. संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने सुरक्षा बलों की "हिंसक प्रतिक्रिया" को जिम्मेदार ठहराया है. एजेंसी ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों में 100 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों और राहगीरों को मार डाला, लेकिन कुछ मौतें प्रदर्शनकारियों से जुड़े नहीं गिरोहों द्वारा की गई हिंसा और लूटपाट में भी हुईं.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क "मेडागास्कर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर सुरक्षा बलों की हिंसक प्रतिक्रिया" से स्तब्ध हैं. उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन गुरुवार को शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुए, "लेकिन सुरक्षा बलों ने अनावश्यक बल प्रयोग किया. आंसू गैस के गोले छोड़े और प्रदर्शनकारियों की पिटाई और गिरफ़्तारी की. कुछ अधिकारियों ने गोलियों का भी इस्तेमाल किया."

मेडागास्कर के विदेश मंत्री रसाता राफाराविताफिका ने एक बयान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मृतकों की संख्या पर विवाद करते हुए कहा कि "सरकार 22 लोगों की मौत की बात से दृढ़ता से इनकार करती है." हालांकि, मेडागास्कर के अधिकारियों ने अभी तक यह नहीं बताया है कि कितने लोग मारे गए या घायल हुए हैं.

राजोइलिना ने कहा कि वह उन सभी लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जिन्होंने विरोध प्रदर्शनों में अपने प्रियजनों को खोया है, लेकिन उन्होंने सोमवार को मृतकों की संख्या का खुलासा नहीं किया.

सोमवार को एंटानानारिवो और अन्य शहरों में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर लौट आए, जिसके बाद सुरक्षा बलों को भीड़ पर फिर से आंसू गैस के गोले दागने पड़े.

बीते 5 दिनों में, प्रदर्शनकारियों ने जलते हुए टायरों और पत्थरों से सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी है, जबकि एंटानानारिवो की नई केबल कार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के कई स्टेशनों में आग लगा दी गई. स्थानीय मीडिया ने बताया कि राजोइलिना के करीबी माने जाने वाले कुछ राजनेताओं के घरों पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया. सरकार ने गुरुवार से एंटानानारिवो में और शुक्रवार से अन्य प्रमुख शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया है.

मेडागास्कर अफ्रीका के पूर्वी तट से दूर 3.1 करोड़ की आबादी वाला एक विशाल द्वीप है. प्रदर्शनकारी व्यापक गरीबी और पानी व बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने में अधिकारियों की विफलता से नाराज हैं. विश्व बैंक ने हाल के वर्षों में मेडागास्कर के शहरी क्षेत्रों में गरीबी के स्तर में तेज वृद्धि दर्ज की है.

प्रदर्शनकारी झंडे लिए हुए हैं या जापानी एनीमे टीवी सीरीज "वन पीस" की कार्टून खोपड़ी और हड्डियों वाली टी-शर्ट पहने हुए हैं, जिसका इस्तेमाल हाल ही में नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने किया था. मेडागास्कर के प्रदर्शनकारियों ने "मेडागास्कर के लिए न्याय", "लियो" — जिसका अर्थ है "हम तंग आ चुके हैं." और "हम जीना चाहते हैं, सिर्फ़ जीवित नहीं रहना चाहते" लिखी तख्तियां ले रखी थीं.

51 वर्षीय राजोइलिना 2019 से राष्ट्रपति हैं और इससे पहले 2009 के तख्तापलट के बाद एक अस्थायी सरकार के नेता थे. 2023 में हुए एक चुनाव में उन्हें फिर से चुना गया, जिसका अधिकतर विपक्षी उम्मीदवारों ने बहिष्कार किया था.

ये भी पढ़ें- लेह में हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रतिबंध जारी, धारा 163 लागू, जुलूस निकालने की मनाही

For All Latest Updates

TAGGED:

22 KILLED IN MADAGASCARMADAGASCAR GEN Z PROTESTSPRESIDENT SACKS MADAGASCAR GOVTMANY KILLED IN MADAGASCARGEN Z PROTESTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांधी प्रतिमा के साथ तोड़फोड़, लंदन में हुई हिंसक वारदात की भारतीय मिशन ने घोर निंदा की

इजरायल-गाजा युद्ध खत्म करने को पीएम मोदी ने किया ट्रंप के प्लान का स्वागत, जानें क्या कहा

टाटा कैपिटल का IPO 6 अक्टूबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर

गाजा युद्ध समाप्त कराने की ट्रंप की योजना तैयार, इन आठ देशों ने किया समर्थन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.