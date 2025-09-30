ETV Bharat / international

नेपाल, भारत होते हुए मेडागास्कर पहुंचा जेन Z प्रोटेस्ट, हिंसक झड़पों में 22 मौतें, गवर्नमेंट बर्खास्त

मेडागास्कर के एंटानानारिवो में, 25 सितंबर, 2025 को प्रदर्शनकारियों ने "पानी और बिजली बुनियादी मानवाधिकार हैं", "मालागासी लोगों, जागो", "आइए अपने पीले डिब्बों के साथ अंधेरे में न रहें" लिखे हुए तख्तियां पकड़ी हुई थीं. ( AP )

September 30, 2025

एंटानानारिवो: मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना ने बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित होने के कारण हिंद महासागर के इस द्वीप में जेन-जेड के नेतृत्व में कई दिनों से चल रहे घातक विरोध प्रदर्शनों के जवाब में सोमवार को प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के बाकी सदस्यों को बर्खास्त कर दिया। राजोइलिना ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिए एक भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री क्रिश्चियन एनत्से और अन्य सरकारी अधिकारी नई सरकार के गठन तक अंतरिम आधार पर पद पर बने रहेंगे. उन्होंने सरकारी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए और नए प्रधानमंत्री के प्रस्तावों की समीक्षा के लिए तीन दिन का समय दिया. राजोइलिना ने कहा, "आपकी मांगें मान ली गई हैं, और अगर सरकार में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने लोगों की उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया है, तो मैं क्षमा चाहता हूं." प्रदर्शनकारियों ने एनत्से और राजोइलिना दोनों के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन राजोइलिना ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि वह पद छोड़ेंगे. बिजली और पानी की लगातार कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन गुरुवार को शुरू हुआ और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए. इसके बाद सरकार ने राजधानी एंटानानारिवो और अन्य प्रमुख शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया. सोशल मीडिया पर इन प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा और हाल ही में नेपाल, भारत और केन्या में युवाओं के नेतृत्व में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों की तरह ही हैं. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने सोमवार को पहले कहा था कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई झड़पों में 22 लोग मारे गए हैं. संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने सुरक्षा बलों की "हिंसक प्रतिक्रिया" को जिम्मेदार ठहराया है. एजेंसी ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों में 100 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों और राहगीरों को मार डाला, लेकिन कुछ मौतें प्रदर्शनकारियों से जुड़े नहीं गिरोहों द्वारा की गई हिंसा और लूटपाट में भी हुईं. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क "मेडागास्कर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर सुरक्षा बलों की हिंसक प्रतिक्रिया" से स्तब्ध हैं. उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन गुरुवार को शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुए, "लेकिन सुरक्षा बलों ने अनावश्यक बल प्रयोग किया. आंसू गैस के गोले छोड़े और प्रदर्शनकारियों की पिटाई और गिरफ़्तारी की. कुछ अधिकारियों ने गोलियों का भी इस्तेमाल किया."