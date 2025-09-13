ETV Bharat / international

खैबर पख्तूनख्वा में TTP का हमला, 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, 35 आतंकी ढेर

इसमें कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने बाजौर जिले में खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया और भीषण गोलीबारी में टीटीपी के 22 आतंकवादी मारे गए. आईएसपीआर ने बताया कि दक्षिण वजीरिस्तान जिले में हुई एक अन्य मुठभेड़ में 13 टीटीपी आतंकवादी मारे गए और भीषण गोलीबारी में 12 सैनिक शहीद हो गए.

सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने इस बारे में शनिवार को जानकारी देते हुए कहा कि ये अभियान पिछले चार दिनों में चलाए गए.

पेशावर : पाकिस्तान में सेना और तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) के बीच मुठभेड़ और हमला करने का सिलसिला थम नहीं रहा है. इसी कड़ी में पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दो अलग-अलग अभियानों में प्रतबंधित तहरीक-ए-तालिबान के साथ हुई झड़प में कम से कम 12 सैनिक और 35 आतंकवादी मारे गए हैं.

जानकारी में बताया गया है कि आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया है. आईएसपीआर ने इन आतंकवादी गतिविधियों में अफ़गान नागरिकों के शामिल होने का दावा किया है. आईएसपीआर ने कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगी और इस्लामाबाद के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी धरती का इस्तेमाल करने से इनकार करेगी.

साथ ही आईएसपीआर ने कहा कि क्षेत्र में अन्य आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. बता दें कि नवंबर 2022 में टीटीपी द्वारा सरकार के साथ युद्धविराम समझौते को समाप्त करने और हमलों को बढ़ाने की कसम खाने के बाद से पाकिस्तान में आतंकवाद में वृद्धि देखी गई है.

उग्रवादियों ने बिजली कंपनी के छह कर्मचारियों का किडनैप किया

दूसरी तरफ अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में उग्रवादियों ने एक बिजली कंपनी के छह कर्मचारियों का अपहरण कर लिया. इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने शनिवार को बताया कि घटना शुक्रवार को बन्नू जिले के पीर दल खेल इलाके में हुई, जो उत्तर वजीरिस्तान से सटा है.

पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (पेस्को) की टीम विद्युत लाइन की मरम्मत कर रही थी, इसी दौरान हथियारबंद उग्रवादियों ने हमला कर कर्मचारियों और उनके वाहन चालक का अपहरण कर लिया. पुलिस और सुरक्षाबलों ने उग्रवादियों का पता लगाने तथा बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए तलाश अभियान शुरू कर दिया है.

ये भी पढ़ें- 34 मौतों के बाद फिर चल पड़ा नेपाल, काठमांडू में रौनक लौटी, व्यावसायिक गतिविधियां शुरू