ETV Bharat / international

गाजा में हमले तेज, नेतन्याहू बोले- अमेरिकी गठबंधन में है दम

विस्थापित फिलिस्तीनी 14 सितंबर, 2025 को उत्तरी गाजा से पैदल और वाहनों में, तटीय सड़क के किनारे अपना सामान लेकर दक्षिणी गाजा की ओर भाग रहे हैं. ( AFP )

"इजराइल को जारी रखने के लिए जो चीज प्रोत्साहित कर रही है... वह है उसकी चुप्पी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उसे जवाबदेह ठहराने में असमर्थता."

उन्होंने कहा, "समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोहरे मापदंड अपनाना बंद करे और इज़राइल को उसके द्वारा किए गए सभी अपराधों के लिए दंडित करे." उन्होंने आगे कहा कि गाजा में इजराइल का "विनाश का युद्ध" सफल नहीं होगा.

उनकी यह यात्रा सोमवार को कतर में अरब और मुस्लिम नेताओं के आपातकालीन शिखर सम्मेलन के साथ मेल खाती है, जिसके प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने रविवार को एक तैयारी बैठक को संबोधित किया था.

उन्होंने आगे कहा कि रुबियो और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, "यह गठबंधन पहले कभी इतना मजबूत नहीं रहा." रुबियो की नेतन्याहू सहित अधिकारियों के साथ मुख्य बैठकें आज सोमवार को होंगी, उसके बाद मंगलवार को रवाना होंगे.

नेतन्याहू ने बाद में कहा कि इस यात्रा से पता चलता है कि इजराइली-अमेरिकी गठबंधन "पश्चिमी दीवार के उन पत्थरों जितना ही मजबूत और टिकाऊ है जिन्हें हमने अभी छुआ है."

एएफपी संवाददाता के अनुसार, रविवार को रुबियो ने नेतन्याहू और इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हुकाबी के साथ यरुशलम की पवित्र पश्चिमी दीवार पर प्रार्थना की.

नेतन्याहू ने इस अभियान का बचाव किया है. इसमें हमास के अधिकारी एक नए अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे. साथ ही ये कहा कि समूह के नेताओं को मारने से गाजा युद्ध को समाप्त करने में "मुख्य बाधा" दूर हो जाएगी.

फिर भी, इस हमले ने गाजा में युद्ध विराम सुनिश्चित करने के प्रयासों पर नए सिरे से दबाव डाला है, और रुबियो ने स्वीकार किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल को इसके प्रभाव के बारे में "बात करनी होगी."

साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि इस हमले से "इजराइलियों के साथ हमारे संबंधों की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आएगा."

अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार के हमले के लिए इजराइल की कड़ी आलोचना की, और रुबियो ने वॉशिंगटन रवाना होने से पहले पत्रकारों के सामने स्वीकार किया कि राष्ट्रपति इससे "खुश नहीं" थे.

गाजा युद्ध विराम वार्ता में अमेरिकी सहयोगी और प्रमुख मध्यस्थ पर हुए हमले ने अरब और मुस्लिम नेताओं को दोहा में एकजुटता दिखाने के लिए इकट्ठा होने के लिए प्रेरित किया है. यहां कतर के प्रधानमंत्री ने दुनिया से "दोहरे मानदंडों" को त्यागने और इजराइल को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया.

यरूशलम: इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि शीर्ष अमेरिकी राजनयिक मार्को रुबियो की इजराइल यात्रा ने सहयोगियों के बीच संबंधों की मजबूती को दिखाया है. यह बात कतर में हमास नेताओं पर हुए अभूतपूर्व इजराइली हमले की व्यापक आलोचना के कुछ दिनों बाद कही गई है.

बढ़ती अंतरराष्ट्रीय आलोचना के बावजूद, इजराइल ने हाल के दिनों में इस क्षेत्र के सबसे बड़े शहरी केंद्र, गाजा शहर पर कब्जा करने के प्रयास तेज कर दिए हैं. उसने निवासियों को शहर खाली करने के लिए कहा है और कई ऊंची इमारतों को उड़ा दिया है, जिनका इस्तेमाल हमास कर रहा है.

अगस्त के अंत तक, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान था कि शहर और उसके आसपास के इलाकों में लगभग 10 लाख लोग रह रहे थे, जहां उसने अकाल की घोषणा की है. इसके लिए इजराइली सहायता प्रतिबंधों को जिम्मेदार ठहराया है. एएफपी की तस्वीरों में वाहनों और पैदल लोगों का एक समूह नष्ट इमारतों के वीरान परिदृश्य से होते हुए गाजा शहर से दक्षिण की ओर भागता हुआ दिखाई दे रहा है.

गाजा शहर की निवासी 20 वर्षीय सारा अबू रमदान ने कहा, "हम लगातार गोलाबारी और शक्तिशाली विस्फोटों के बीच लगातार आतंक में जी रहे हैं. इन रॉकेटों में इतनी बड़ी मारक क्षमता क्यों है? उनका लक्ष्य क्या है? हम यहां मर रहे हैं, हमारे पास शरण लेने के लिए कोई जगह नहीं है... और दुनिया बस देख रही है."

गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि रविवार सुबह से इस क्षेत्र के आसपास इज़राइली हमलों में कम से कम 45 लोग मारे गए हैं. गाजा में मीडिया पर प्रतिबंध और कई इलाकों तक पहुंचने में कठिनाइयों के कारण, एएफपी नागरिक सुरक्षा एजेंसी या इजराइली सेना द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पा रहा है.

शुक्रवार को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इज़राइली विरोध के बावजूद, द्वि-राज्य समाधान को पुनर्जीवित करने के लिए मतदान किया. फिर भी, इजराइल को अपने सबसे शक्तिशाली सहयोगी और सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन प्राप्त है.

अपने देश में, नेतन्याहू सरकार के विरोधियों ने गाजा में बंधक बनाए गए इजराइली बंधकों की रिहाई के बदले में मंत्रियों पर युद्ध समाप्त करने का दबाव बनाने की कोशिश की है.

शनिवार को, बंधकों के लिए मुख्य अभियान समूह, बंधक और लापता परिवार मंच ने इज़राइली प्रधानमंत्री पर समझौता करने के प्रयासों को विफल करके बंधकों को मुक्त करने में "एकमात्र बाधा" बनने का आरोप लगाया.

अक्टूबर 2023 में फिलिस्तीनी उग्रवादियों द्वारा बंधक बनाए गए 251 लोगों में से 47 गाजा में ही रह गए हैं. जिनमें से 25 के बारे में इजराइली सेना का कहना है कि वे मर चुके हैं.

मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो ब्रायन कैटुलिस ने कहा कि रुबियो द्वारा इज़राइल को युद्ध विराम की ओर धकेले जाने की संभावना कम है.

पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल में मध्य पूर्व नीति पर काम करने वाले कैटुलिस ने कहा, "गाजा में युद्ध विराम कराने में एक चिंताजनक निष्क्रियता है."

एएफपी द्वारा आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, यह युद्ध अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के हमले से शुरू हुआ था, जिसमें 1,219 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर नागरिक थे.

हमास द्वारा संचालित गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्वसनीय मानता है, गाजा में इजराइल के जवाबी अभियान में कम से कम 64,871 लोग मारे गए हैं, जिनमें से अधिकतर नागरिक हैं.