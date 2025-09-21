H-1B वीजा फीस की खबरों के बीच ट्रंप का पुराना वीडियो वायरल, कॉलेज ग्रेजुएट्स को ग्रीन कार्ड देने का किया था वादा
डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एच-1बी वीजा शुल्क में 100,000 डॉलर (लगभग 90 लाख रुपये) की आश्चर्यजनक वृद्धि की.
Published : September 21, 2025 at 7:27 PM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए एच-1बी वीजा फीस को लेकर मचे बवाल के बीच, विदेशी ग्रेजुएट्स को ऑटोमैटिक ग्रीन कार्ड देने का वादा करने का उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. बता दें ट्रंप ने शनिवार को नए एच-1बी वीजा पर 100,000 डॉलर का शुल्क लगाने वाले एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए. आज यानी 21 सितंबर से लागू होने वाले इस कदम ने वैश्विक चिंता पैदा कर दी है, खासकर तकनीकी क्षेत्र में, जहां कंपनियां एच-1बी पेशेवरों पर बहुत अधिक निर्भर हैं.
हंगामे के बीच व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि नया नियम केवल नए आवेदकों पर लागू होता है, न कि रेनयुबल या मौजूदा वीजा धारकों पर, लेकिन इस नीति ने पहले ही टॉप अमेरिकी तकनीकी कंपनियों को तत्काल सलाह जारी करने पर मजबूर कर दिया है. माइक्रोसॉफ्ट ने विदेश यात्रा करने वाले कर्मचारियों से फीस की समय सीमा से पहले लौटने का आग्रह किया, जबकि अमेजन, अल्फाबेट, मेटा और जेपी मॉर्गन ने भी इसी तरह के दिशानिर्देश जारी किए हैं.
सामने आया पुराना इंटरव्यू
अब इसी पृष्ठभूमि में जून 2024 में ट्रंप का एक इंटरव्यू फिर से ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें उन्होंने टेक इंवेस्टर के एक समूह से कहा था कि वह विदेशी छात्रों को अमेरिका में रहने में मदद करना चाहते हैं. ट्रंप ने कहा, "मैं जो करना चाहता हूं और जो करूंगा, वह यह है कि जब आप किसी कॉलेज से ग्रेजुएट हों, तो मुझे लगता है कि आपको अपने डिप्लोमा के साथ ही इस देश में रहने के लिए ग्रीन कार्ड भी ऑटोमैटिकली मिल जाना चाहिए."
Trump in 2024: Yes I do promise that. If you graduate from a college in America you should automatically get a green card.— The Internet Troll (@iInternetTroll) September 20, 2025
What has changed? @_Namrataa @AgentSaffronpic.twitter.com/io9jy9pwUO
अगर यह योजना लागू हो जाती है, तो लाखों विदेशी छात्रों को स्थायी निवास का सीधा रास्ता मिल सकता है, लेकिन ट्रंप ने तब से इस विचार को सार्वजनिक रूप से नहीं दोहराया है. फिलहाल, कई लोगों के लिए 1,00,000 डॉलर का वीजा फीस ज़्यादा तात्कालिक वास्तविकता बना हुआ है.
H-1B वीजा फीस नियम क्या है?
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शनिवार को H-1B वीजा शुल्क में 100,000 डॉलर (लगभग 90 लाख रुपये) की अप्रत्याशित वृद्धि से हड़कंप मच गया. माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन और अमेजन सहित कई कंपनियों ने H-1B वीजा धारकों को अमेरिका में ही रहने की सलाह दी. उन्होंने उन H-1B धारकों से भी कहा जो वर्तमान में देश से बाहर हैं और 21 सितंबर तक अमेरिका में फिर से प्रवेश कर लें.
हालांकि, व्हाइट हाउस ने बाद में स्पष्ट किया कि नया 100,000 डॉलर वीजा शुल्क केवल नए आवेदकों पर लागू होता है, मौजूदा H-1B धारकों पर नहीं. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "यह एनुअल फीस नहीं है. यह एकमुश्त शुल्क है जो केवल आवेदन पर लागू होता है." लेविट ने यह भी कहा कि वर्तमान H-1B वीजा धारक जो अभी देश से बाहर हैं, उनसे अमेरिका में फिर से प्रवेश करने के लिए 100,000 डॉलर नहीं लिए जाएंगे.
H-1B वीजा नियम कब लागू होगा?
H-1B वीजा नियम पूर्वी समयानुसार रात 12 बजकर 01 मिनट से लागू होगा और एक साल बाद समाप्त हो जाएगा. हालांकि, अगर ट्रम्प प्रशासन यह तय करता है कि शुल्क को बरकरार रखना अमेरिका के हित में है, तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है.
यह भी पढ़ें- Explainer: H-1B वीजा शुल्क के 100,000 डॉलर कौन देगा और किसे मिलेगी छूट? जानें नए नियम से जुड़े हर सवाल का जवाब