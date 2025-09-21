ETV Bharat / international

H-1B वीजा फीस की खबरों के बीच ट्रंप का पुराना वीडियो वायरल, कॉलेज ग्रेजुएट्स को ग्रीन कार्ड देने का किया था वादा

डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए एच-1बी वीजा फीस को लेकर मचे बवाल के बीच, विदेशी ग्रेजुएट्स को ऑटोमैटिक ग्रीन कार्ड देने का वादा करने का उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. बता दें ट्रंप ने शनिवार को नए एच-1बी वीजा पर 100,000 डॉलर का शुल्क लगाने वाले एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए. आज यानी 21 सितंबर से लागू होने वाले इस कदम ने वैश्विक चिंता पैदा कर दी है, खासकर तकनीकी क्षेत्र में, जहां कंपनियां एच-1बी पेशेवरों पर बहुत अधिक निर्भर हैं. हंगामे के बीच व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि नया नियम केवल नए आवेदकों पर लागू होता है, न कि रेनयुबल या मौजूदा वीजा धारकों पर, लेकिन इस नीति ने पहले ही टॉप अमेरिकी तकनीकी कंपनियों को तत्काल सलाह जारी करने पर मजबूर कर दिया है. माइक्रोसॉफ्ट ने विदेश यात्रा करने वाले कर्मचारियों से फीस की समय सीमा से पहले लौटने का आग्रह किया, जबकि अमेजन, अल्फाबेट, मेटा और जेपी मॉर्गन ने भी इसी तरह के दिशानिर्देश जारी किए हैं. सामने आया पुराना इंटरव्यू

अब इसी पृष्ठभूमि में जून 2024 में ट्रंप का एक इंटरव्यू फिर से ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें उन्होंने टेक इंवेस्टर के एक समूह से कहा था कि वह विदेशी छात्रों को अमेरिका में रहने में मदद करना चाहते हैं. ट्रंप ने कहा, "मैं जो करना चाहता हूं और जो करूंगा, वह यह है कि जब आप किसी कॉलेज से ग्रेजुएट हों, तो मुझे लगता है कि आपको अपने डिप्लोमा के साथ ही इस देश में रहने के लिए ग्रीन कार्ड भी ऑटोमैटिकली मिल जाना चाहिए."