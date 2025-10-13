ETV Bharat / international

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हैदराबाद : चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी वस्तुओं पर लगाए गए नए टैरिफ को पाखंडपूर्ण करार दिया है. चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर अपने प्रतिबंधों का बचाव किया है जबकि अमेरिकी आयात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने से परहेज किया है.

चीन ने दी बड़ी चेतावनी

चीन ने कहा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी आयात पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की अपनी धमकी पर खरे उतरते हैं तो वह वाशिंगटन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा. चीन ने यह धमकी ट्रंप प्रशासन द्वारा उसके ऊपर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद दी.

चीन द्वारा कई रेयर अर्थ मटेरियलों पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू करने के बाद ट्रंप भड़के. बढ़ते तनाव से व्यापार वार्ता में महीनों से चल रही प्रगति पटरी से उतरने का खतरा है. चीन पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा है. वहीं अमेरिका से अपने दृष्टिकोण को तुरंत सुधारने और बातचीत में कड़ी मेहनत से हासिल की गई प्रगति को बनाए रखने का आग्रह किया है.

अमेरिका विमान के पुर्जों पर निर्यात नियंत्रण लगा सकता

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों के जवाब में अमेरिका बोइंग विमान के पुर्जों पर निर्यात नियंत्रण लगा सकता है.

ठंडे पड़े ट्रंप के तेवर

चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा के कुछ दिनों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर ठंड़े पड़ने लगे. एक बयान में उन्होंने कहा कि वह चीन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं बल्कि मदद करना चाहते हैं. उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ भी की. कहा कि वह सम्मानीय व्यक्ति हैं. बस उनके साथ एक खराब समय बीता है.

क्या अमेरिका के सामने झुकेगा चीन

चीन अमेरिका के टैरिफ दबाव में झुकने वालों में नहीं है. ऐसा पहले भी हुआ था. 9 अप्रैल को अमेरिका ने चीनी आयातों पर टैरिफ 84 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया था. लेकिन बाद में अमेरिका को ही टैरिफ वापस लेना पड़ा. अब सवाल ये है कि ट्रंप और जिनपिंग के बीच डील के बाद अगर ट्रंप नरमी बरतते हैं तो क्या चीन रेयर अर्थ कंट्रोल को वापस लेगा ?

इससे भी बड़ी बात ये है कि क्या चीन रेयर अर्थ को लेकर अमेरिका के साथ कोई बड़ा सौदा करना चाहता है? क्योंकि इस बार अमेरिका और चीन के बीच पेच फंसा हुआ है. वहीं, चीन पहले से ये जानता है कि रेयर अर्थ कंट्रोल से अमेरिका भड़केगा, तो क्या फिर चीन ने जानबूझकर ऐसा किया.

इसके पीछे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मंशा क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है. अमेरिका के पास रेयर अर्थ को लेकर चीन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है. चीन ने भारत से साफ तौर से मना कर दिया है कि वह अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देगा. इसी शर्त पर चीन भारत को रेयर अर्थ मटेरियल प्रदान करेगा.

सोयाबीन और रेयर अर्थ मटेरियल ने निकाल दी ट्रंप प्रशासन की हवा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का डंडा चलाकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया. कई दोशों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा. वहीं, ट्रंप हर मंच पर कहते रहे हैं कि वह इस टैरिफ के बदौलत कई देशों के युद्ध विराम कराए. ट्रंप प्रशासन ने कुतर्क देकर भारत पर भी भारी भरकम टैरिफ लगाया.

हालांकि, इस टैरिफ के खेल में ट्रंप प्रशासन को अब जाकर बड़ा झटका लगा है. चीन ने ऐसी चाल चली है जिससे अमेरिका सकपका गया है. चीन ने पहले सोयाबीन वाला कार्ड खेलकर अमेरिका की नींद हराम की और अब रेयर अर्थ मटेरियल की चाल चली है.