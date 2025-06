ETV Bharat / international

ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला, ट्रंप ने कहा- प्रमुख एटमी ठिकानों को तबाह किया - US STRIKES ON IRAN

अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया (प्रतीकात्मक फोटो) ( IANS )

वाशिंगटन: अमेरिका ने ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमला कर उसे तबाह कर दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी जानकारी दी. ये हमला बी-2 स्टील्थ बॉम्बर विमान से किया गया. ट्रंप ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ये हमला ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहां पर किया गया. अमेरिका ने ईरान के एटमी ठिकानों को किया तबाह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान में तीन परमाणु स्थलों पर हमला किया है. यह घटनाक्रम इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच हुआ है. ट्रंप ने इन हमलों को सफल बताया. ये हमले फोर्डो, नतांज और एस्फाहान के एटमी ठिकानों पर किये गए. सभी विमान हमले के बाद सुरक्षित रूप से अपने घर लौट रहे हैं. एटमी ठिकाने वाले फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया. ट्रंप ने ईरान को दुनिया का नंबर एक आतंकवाद प्रायोजक देश बताया ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज राष्ट्र को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना है. दुनिया के नंबर एक आतंकवाद प्रायोजक देश द्वारा उत्पन्न परमाणु खतरे को रोकना था. ट्रंप ने कहा कि ये हमले सफलता पूर्वक किए गए. ईरान की प्रमुख परमाणु संवर्धन सुविधाएं पूरी तरह से नष्ट कर दी गई है. दुनिया में कोई दूसरी सेना ऐसा कर सकती है:ट्रंप

