एंकरेज: अलास्का के एंकरेज में रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीत करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई. दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने इस बैठक को सार्थक बताया. हालांकि ट्रंप ने कहा कि कुछ प्रमुख मुद्दे अनसुलझे हैं. इसके बारे में वह नाटो और जेलेंस्की से बात करेंगे. इस बैठक के बाद किसी बड़े नतीजे का ऐलान नहीं किया गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का के एंकरेज में करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई. दोनों देशों के नेताओं ने पहले गर्मजोशी से एकदूसरे का स्वागत किया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को कहा कि अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बैठक बहुत सार्थक रही. हालांकि कुछ प्रमुख मुद्दे अनसुलझे हैं, अभी तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है. अब ये कौन से मुद्दे हैं जो अनसुलझे इसका खुलासा नहीं किया गया है.
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बैठक बहुत ही उपयोगी रही और कई बिंदुओं पर सहमति बनी. हालांकि कुछ बड़े मुद्दे ऐसे थे जिन पर अभी तक सहमत नहीं हो पाई है. ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति हुई है. साथ ही कहा कि जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक रूकावट है. ट्रंप ने कहा कि इस संबंध में वह थोड़ी देर में नाटो के संबंधित गणमान्यों को फोन करेंगे. पुतिन के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने कहा, 'मैं निश्चित रूप से राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन करूंगा और उन्हें आज की बैठक के बारे में बताऊंगा. अंततः यह उन पर निर्भर है. हमने आज कुछ अच्छी प्रगति की है.'
उन्होंने आगे कहा कि हम संभवतः जल्द ही आपसे बात करेंगे और उम्मीद है कि जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे. संयुक्त ब्रीफिंग के बाद दोनों नेताओं ने पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया. रूस के शीर्ष आर्थिक दूत किरिल दिमित्रिएव ने कहा कि अमेरिका ने अलास्का में रूस का बहुत अच्छे ढंग से स्वागत किया और दोनों देश गतिरोध के बावजूद बेहतर संबंध बनाना जारी रखेंगे.
सीएनएन के अनुसार दिमित्रिएव ने कहा, 'अलास्का में अमेरिका-रूस शिखर सम्मेलन निश्चित रूप से उत्पादक रहा है.' उन्होंने आगे कहा कि हमने कई मुद्दों पर चर्चा की और कई मुद्दों पर हम सहमत हुए.
दिमित्रिएव ने कहा, 'इनमें से कुछ पर सहमति बननी बाकी है और निश्चित रूप से यह बेहद जरूरी है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका और रूस के बीच सहयोग की महत्वपूर्ण आर्थिक संभावनाओं को रेखांकित करें.' सीएनएन के अनुसार उन्होंने आगे कहा, 'हम आगे भी अमेरिका-रूस संबंधों को मजबूत करते रहेंगे, भले ही इसके लिए काफी विरोध हो, लेकिन हम अमेरिका-रूस संबंधों को मजबूत करते रहेंगे.'