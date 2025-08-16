एंकोरेज: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का के एंकोरेज में रूस-यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित वार्ता की. इस बातचीत में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद नजर आए. 6 साल बात दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो रही है.
अलास्का में पुतिन से बातचीत के दौरान ट्रंप के साथ रुबियो और विटकॉफ बातचीत के दौरान नजर आए. शिखर सम्मेलन के लिए अलास्का सैन्य अड्डे पर ट्रंप ने पुतिन का स्वागत किया.
#WATCH | Alaska, USA | US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin hold talks in Anchorage, focused on the Russia-Ukraine war.— ANI (@ANI) August 15, 2025
Source: Reuters pic.twitter.com/cTIBaHDNPs
वहीं, प्लेन से उतरते ही ट्रंप पुतिन का इंतजार करते देखे गए. वहीं, कुछ देर बाद पुतिन विमान से उतरे और सीधे ट्रंप से मिले. दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया. फिर दोनों एक ही कार पर सवार होकर रवाना हुए. इस ऐतिहासिक दृश्य को पूरी दुनिया ने देखा. इस दौरान सैन्य अड्डे पर पुतिन के लिए रेड कॉर्पेट सजा हुआ था.
इस ऐतिहासिक महा मुलाकात से पहले क्या क्या हुआ...
ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी आगामी बैठक में यूक्रेन और रूस के बीच क्षेत्रीय अदला-बदली पर चर्चा की जाएगी.
बता दें कि, यह पिछले चार साल से अधिक समय में किसी मौजूदा अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति के बीच होने वाली यह पहली शिखर बैठक है. इस बैठक को लेकर दुनिया को काफी उम्मीदें हैं. हालांकि, मॉस्को और कीव के बीच जंग खत्म करने के तरीकों पर अब भी आशंका छाई हुई है.
बता दें कि, फरवरी 2022 में यूक्रेन से जंग शुरू होने के बाद व्लादिमीर पुतिन की किसी पश्चिमी देश की पहली यात्रा होगी. यह पुतिन का 10 साल में पहला अमेरिकी दौरा भी होगा. यूक्रेन से जंग के बाद से रूसी राष्ट्रपति पश्चिमी देशों से काफी अलग-थलग पड़ गए हैं. माना जा रहा है कि, इस बैठक में कौन किस पर क्या शर्ते रखता है, देखना काफी दिलचस्प होगा.
जून में जारी एक मसौदा शांति योजना में रूस ने यूक्रेन से कहा था कि वह खेरसॉन, लुगांस्क, जापोरिज़्ज़िया और डोनेत्स्क क्षेत्रों से अपनी सेना हटा ले, जिन्हें रूस ने 2022 में अपना घोषित किया था. यूक्रेन ने इसे खारिज कर दिया. रूस ने यह भी मांग की है कि यूक्रेन सेना की भर्ती रोके, नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा छोड़े, और पश्चिमी देश तुरंत हथियारों की सप्लाई बंद करें.
यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी भागीदारी के बिना कोई शांति समझौता नहीं हो सकता. उन्होंने इस मुलाकात को पुतिन की 'निजी जीत' बताया.
ट्रंप की रूस के साथ अलास्का शिखर वार्ता उनके दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण बैठक
अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की निर्णायक मुलाकात हो सकती है. ट्रंप से जुड़ी किसी भी मुलाकात की तरह, 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली अमेरिका-रूस शिखर वार्ता से पहले उम्मीदें कम और चिंताएं ज्यादा हैं.
व्हाइट हाउस और खुद ट्रंप ने यूक्रेन में शांति की दिशा में किसी सफलता की उम्मीदों को कम करके आंका है. साथ ही दावा किया है कि यह एक समीक्षा बैठक होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि युद्धविराम संभव है या नहीं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें यह जानने में शायद केवल दो मिनट लगेंगे कि कोई समझौता संभव है या नहीं.
इसके बाद यह धमकी कि अगर पुतिन लड़ाई रोकने के लिए राजी नहीं हुए तो बहुत गंभीर परिणाम होंगे. हालांकि यह बैठक लगभग पूरी तरह से यूक्रेन के खिलाफ रूसी युद्ध पर एक बैठक के रूप में थी, यह मान लेना नासमझी होगी कि ट्रंप के एजेंडे में बस यही सब है.
ट्रंप दो संभावित समझौते करने की कोशिश कर सकते हैं:
यूक्रेन के लिए युद्धविराम पर पुतिन के साथ एक समझौता और रूस और अमेरिका के बीच संबंधों को फिर से स्थापित करने वाला एक समझौत. ट्रंप दोनों में रुचि रखते हैं.
ट्रंप लंबे समय से युद्धविराम की बात करते रहे हैं, और शायद वह सचमुच लड़ाई रुकवाना चाहते हैं. नोबेल शांति पुरस्कार की अपनी चाहत में भी वह युद्धविराम समझौते को महत्वपूर्ण मानते हैं.
यूक्रेन और कीव के यूरोपीय सहयोगियों के बीच इस बात को लेकर गंभीर और जायज आशंकाएँ हैं कि यह दोतरफा मुलाक़ात बिना किसी यूक्रेनी या यूरोपीय भागीदारी के हो रही है. इसने यूरोप और पूरे अटलांटिक में कूटनीतिक गतिविधियों में तेज़ी ला दी है यूक्रेन की रेड लाइन स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं और यूरोपीय नेताओं द्वारा उनका पूर्ण समर्थन किया गया है.
ट्रंप और उनके विदेश मंत्री मार्को रुबियो, दोनों द्वारा सुझाए गए भूमि विनिमय के प्रकारों को पूर्ण कानूनी मान्यता देने को दोनों में से कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। सुरक्षा गारंटी और साढ़े तीन साल के युद्ध में यूक्रेन को हुए नुकसान की रूसी क्षतिपूर्ति अन्य संभावित बाधाएं हैं.
