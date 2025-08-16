ETV Bharat / international

अलास्का बैठक में ट्रंप और पुतिन के बीच सीजफायर का ऐलान नहीं, दोनों नेता बोले- सकारात्मक रही मीटिंग - ALASKA PUTIN AND TRUMP MEETING

रूसी राष्ट्रपति ने ट्रंप को रूस आने का न्यौता दिया है. इस पर ट्रंप ने कहा कि यह आगे की बात है.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2025 at 7:15 AM IST

एंकरेज: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का के एंकरेज में करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई. दोनों देशों के नेताओं ने पहले गर्मजोशी से एकदूसरे का स्वागत किया. उसके बाद बात करने के लिए दोनों लोग एक ही कार से निकल गए. दोनों नेताओं ने रूस-युक्रेन युद्ध समेत तमाम मुद्दों पर बात की, लेकिन मुख्य मुद्दा युक्रेन के साथ 3 साल से चल रहे युद्ध को रोकने का था. ताजा जानकारी के मुताबिक अभी तक युद्ध को रोकने की कोई भी बात सामने नहीं आई है.

बता दें, सभी देशों की निगाहें इन दों महाशक्तियों की बैठक पर लगी हुई थी. ट्रंप और पुतिन दोनों नेताओं ने वार्ता समाप्त होने के बाद पत्रकारों से भी बातचीत की और इसे सकारात्मक बताया. हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर सीजफायर पर कोई बात नहीं बनी है. इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमारे बीच कई मुद्दों पर अच्छी बातचीत हुई, लेकिन कुछ मामलों पर आपसी सहमति भी नहीं बन सकी. वहीं, दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद शांति का रास्ता खुल सकता है.

वहीं, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को मॉस्कों आने का भी निमंत्रण दिया है. उन्होंने कहा कि यह आगे देखा जाएगा. अब देखना होगा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति रूस का दौरा करते हैं या नहीं. पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुतिन ने कहा कि अगर 2022 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप होते तो यह युद्ध नहीं होता. वैसे कभी भी दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध नहीं देखे गए हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि दोनों देशों में अच्छे रिश्ते कायम होंगे.

इससे पहले ट्रंप ने अलास्का के एंकरेज में पुतिन के स्वागत के लिए रेड कार्पेट भी बिछाया. दोनों नेताओं ने एकदूसरे का गर्मजोशी से स्वागत भी किया. पुतिन ने सिर्फ 12 मिनट की संयुक्त प्रेस वार्ता में सहयोग के संदर्भ में भी बात की. पुतिन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारे बीच जो सहमति बनी है, वह यूक्रेन में शांति का मार्ग प्रशस्त करेगी. वहीं, जब ट्रंप पुतिन से दूसरी मुलाकात के बारे में सोच रहे थे, तो इस पर रूसी राष्ट्रपति मुस्कुराए और कहा कि अगली बार मॉस्को में.

अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति के बीच बातचीत की मुख्य बातें.

  1. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है. 3 घंटे तक चली बातचीत में युद्धविराम पर कोई हल नहीं निकला.
  2. दोनों नेताओं ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही. वहीं ट्रंप ने कहा कि अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन आगे अभी और भी चर्चा बाकी है.
  3. रूसी राष्ट्रपति ने ट्रंप को मॉस्को आने का भी निमंत्रण दिया. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है दोनों देशों में आगे चलकर बात हो सकती है.
  4. ट्रंप ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की बात को खुला छोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप दूसरे देशों के साथ मिलकर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दे सकते हैं.
  5. दोनों देशों के नेताओं के बीच रूस और अमेरिका के रिश्तों को लेकर भी बातें हुई हैं. जैसे- सुरक्षा, शांति.

