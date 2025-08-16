अलास्का: अमेरिका के अलास्का में रूस- यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप और पुतिन के बीच बहुप्रतीक्षित वार्ता संपन्न होने के बाद दोनों पक्षों की ओर से अब तक कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है. हालांकि बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया.

बता दें कि पूरे विश्व समुदाय की इस वार्ता पर निहागें थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले और उसके तुरंत बाद कई बार युद्ध विराम कराने दावे किए थे.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2022 में सत्ता में होते तो रूस-यूक्रेन संघर्ष शायद कभी नहीं होता - एक दावा ट्रंप ने कई बार किया है, युद्ध के लिए अपने पूर्ववर्ती जो बाइडेन को दोषी ठहराया है.

ट्रंप के साथ लगभग तीन घंटे की बातचीत के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा कि उन्होंने 2022 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को आगाह किया था कि दोनों देशों के बीच तनाव को ऐसे बिंदु तक नहीं पहुँचने देना चाहिए जहां से वापसी संभव न हो. उन्होंने कहा, 'आज जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि अगर वह उस समय राष्ट्रपति होते तो युद्ध नहीं होता और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही होता.'

उन्होंने आगे कहा, '2022 में पिछले प्रशासन के साथ अंतिम संपर्क के दौरान मैंने अपने पिछले अमेरिकी सहयोगी को यह समझाने की कोशिश की थी कि जब शत्रुता की बात आती है तो स्थिति को उस बिंदु तक नहीं लाया जाना चाहिए जहां से वापसी संभव न हो. मैंने उस समय सीधे तौर पर कहा था कि यह एक बड़ी गलती है.'

पुतिन ने कहा कि शुक्रवार की वार्ता उपयोगी रही और रचनात्मक माहौल में हुई. हमारी वार्ता आपसी सम्मान के रचनात्मक माहौल में हुई. हमारी बातचीत बहुत ही संक्षिप्त और उपयोगी रही. मैं अलास्का आने के प्रस्ताव के लिए अपने अमेरिकी समकक्ष का एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ.'

उन्होंने कहा, 'यह तर्कसंगत है कि हम यहां इसलिए मिले क्योंकि हमारे देश, हालांकि महासागरों से अलग हैं, करीबी पड़ोसी हैं.' उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से अलग होने के बावजूद रूस और अमेरिका भौगोलिक दृष्टि से करीब हैं. इससे यह बैठक पड़ोसी की यात्रा जैसी लगती है.

पुतिन ने अमेरिका और रूस के लिए साझा आधार के रूप में अलास्का के ऐतिहासिक महत्व पर भी प्रकाश डाला. साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका से सोवियत संघ तक सैन्य उपकरणों के परिवहन के लिए एक सेतु के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख किया. पुतिन ने आगे स्वीकार किया कि अमेरिका-रूस संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने और ट्रंप ने फोन पर खुलकर बात की है.

इस नए चरण में सबसे कठिन परिस्थितियों के दौरान भी यह ज्ञात है कि रूस और अमेरिका के बीच चार वर्षों में कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है. यह एक लंबा समय है. यह समय द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत कठिन था और स्पष्ट कहें तो वे शीत युद्ध के बाद से सबसे निम्नतम बिंदु पर आ गए हैं.'

मुझे लगता है कि इससे हमारे देशों और पूरी दुनिया को कोई फायदा नहीं हो रहा है. देर-सवेर, हमें टकराव से बातचीत की ओर बढ़ने के लिए स्थिति में सुधार करना ही होगा. इस मामले में राष्ट्राध्यक्षों के बीच एक व्यक्तिगत मुलाकात काफी समय से लंबित थी. यह कार्य सामान्य तौर पर किया गया है. राष्ट्रपति ट्रंप और मेरे बीच बहुत अच्छा सीधा संपर्क है. हमने कई बार बात की है. हमने फोन पर खुलकर बात की.

पुतिन ने यह भी बताया कि ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ कई बार बातचीत के लिए रूस गए थे. उन्होंने कहा, 'हमारे सलाहकार और विदेश मंत्रालयों के प्रमुख लगातार संपर्क में रहे. हम अच्छी तरह जानते थे कि यूक्रेन की स्थिति एक मुख्य मुद्दा था.' रूस में पुतिन और ट्रंप के बीच शिखर वार्ता को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार रूसी मीडिया उस समय खुशी से झूम उठा जब अलास्का के एंकोरेज स्थित ज्वाइंट बेस एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन में पुतिन के स्वागत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने तालियां बजाईं.