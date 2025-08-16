ETV Bharat / international

अलास्का बैठक: ट्रंप से पुतिन बोले- अगली बार मॉस्को में मिले, अमेरिकी राष्ट्रपति ने हंसकर दिया जवाब- 'ओह, दैट्स एन इंट्रेस्टिंग वन

दोनों नेताओं ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही. वहीं, ट्रंप ने कहा कि अगला कदम जेलेंस्की को उठाना है. विस्तार से पढ़ें.

PUTIN AND TRUMP ALASKA SUMMIT
पुतिन ने ट्रंप को दिया मॉस्को आने का न्यौता (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2025 at 9:03 AM IST

एंकरेज: अलास्का के एंकरेज में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई. इसमें रूस-यूक्रेन वॉर मुख्य था. दोनों नेताओं के बीच करीब 3 घंटे बात हुई. इसके बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की. बता दें, यह वार्ता सिर्फ 12 मिनट की ही रही. इस प्रेस वार्ता को दोनों वैश्विक नेताओं ने सिर्फ संबोधित किया, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया.

पत्रकार वार्ता के अंत में व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मॉस्को में आगे की बातचीत के लिए आमंत्रित किया. पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा कि अगली बार मॉस्को में मिले.

ट्रंप ने पुतिन से कहा कि 'जल्द मिलेंगे', जिसका जवाब देते हुए पुतिन ने कहा कि 'नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को'. इसका मतलब दोनों नेताओं के बीच आगे की बातचीत मॉस्को में हो. इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हंसते हुए जवाब दिया कि 'ओह, दैट्स एन इंट्रेस्टिंग वन' यानि वाह, यह दिलचस्प है!'

इसके आगे ट्रंप ने कहा कि अब अगला कदम यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को उठाना है. उन्होंने कहा कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच जल्द ही एक बैठक आयोजित की जाएगी. ट्रंप ने कहा कि अब यह पूरी तरह से राष्ट्रपति जेलेंस्की पर निर्भर है कि वे इसे आगे बढ़ाएं. वहीं, ट्रंप ने दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसका खुलासा नहीं किया. उन्होंने कहा कि देखते हैं आगे क्या होता है. वह और पुतिन इस बात पर सहमत हुए हैं कि यूक्रेन युद्ध सुरक्षा गारंटी के साथ समाप्त हो.

पुतिन ने यह भी बयान दिया
रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अलास्का रूस और अमेरिका दोनों का इतिहास रहा है. उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दोनों देशों ने दुश्मनों से एकसाथ मिलकर लोहा लिया था. पुतिन ने कहा कि हम करीबी पड़ोसी हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वैसे कुछ समय से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी, लेकिन यह बैठक दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी थी. पुतिन ने आगे कहा कि अगर 2022 में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन और रूस के बीच कभी भी युद्ध नहीं होता. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों में बिजनेस की काफी संभावनाएं हैं. आखिरी में पुतिन ने ट्रंप को धन्यवाद देकर बात समाप्त की.

जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दोनों देशों के नेताओं के बीच सकारात्मक बातचीत हुई. ट्रंप ने कहा कि काफी मुद्दों पर हमदोनों की सहमति एक है और बनी भी है. हालांकि एक मुद्दा बाकी रह गया है. उन्होंने कहा कि कोई डील तब तक नहीं होती जब तक डील पूरी ना हो.

