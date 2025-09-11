ETV Bharat / international

महासंकट में हैं फिलीपींस के पुगाड द्वीप के लोग, डूब रहा है ये आइलैंड

जीवन संकट में है फिलीपींस के पुगाड द्वीप पर. ( AFP )

By AFP Published : September 11, 2025 at 3:06 PM IST | Updated : September 11, 2025 at 3:12 PM IST 6 Min Read

पुगाड: फिलीपींस के पुगाड द्वीप पर स्ट्रीट फूड विक्रेता मारिया तामायो अपने पोते-पोतियों से पहले उठकर प्लास्टिक के डस्टपैन से अपने घर से समुद्री पानी को एक-एक करके निकालने का कठिन काम शुरू कर देती हैं. जब से मनीला खाड़ी के बढ़ते ज्वार ने इस द्वीप को निगलना शुरू किया है, तब से यही दिनचर्या जारी है. 7 हेक्टेयर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा पूरी तरह से पानी में डूबने का खतरा है. 65 वर्षीय मारिया ने कहा, "पानी निकालने में बहुत समय लगता है, इसलिए मेरे पैरों में दर्द होने लगा है." उन्होंने आगे बताया कि वह इस काम में दिन में तीन घंटे तक बिता सकती हैं. "मुझे अपने पोते-पोतियों के उठने से पहले पानी निकालना पड़ता है, वरना वे जमीन पर फिसल जाएंगे. लेकिन इसका कोई फायदा नहीं... अब भी पानी है." तामायो पुगाड के इकलौते गांव में रहने वाले 2,500 लोगों में से एक हैं. तटीय बुलाकान में सिर्फ यही द्वीप खतरे में नहीं है. भूविज्ञानी महार लाग्मे के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, प्रांत के कुछ हिस्से प्रति वर्ष लगभग 11 सेंटीमीटर (4.3 इंच) की दर से धंस रहे हैं, जो फिलीपींस में सबसे तेज है. लाग्मे ने कहा कि धीरे-धीरे धंसना, जिसे भूमि धंसाव कहा जाता है, एक "खतरनाक" घटना है जो भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण होती है. ये ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण बढ़ते समुद्र स्तर के कारण और भी बदतर हो जाती है. उन्होंने कहा, "पुगाड द्वीप पर धंसाव की दर काफी ज़्यादा है." और आगे कहा कि हालांकि इस छोटे से द्वीप पर विशिष्ट अध्ययन उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन आसपास के क्षेत्रों के मौजूदा आंकड़े कहानी को स्पष्ट रूप से बताते हैं. सप्ताह में कम से कम तीन बार सड़कों पर उच्च ज्वार के पानी के साथ, समुद्र पहले से ही पुगाड में दैनिक जीवन की लय को निर्धारित करता है. बच्चों को बाढ़ जनित बीमारियों से बचाने के लिए ज्वार के चार्ट के आधार पर कक्षाओं के कार्यक्रम प्रतिदिन समायोजित किए जाते हैं. फर्श को सूखा रखने के लिए घरों को खंभों पर खड़ा किया गया है, जबकि छोटे व्यवसाय के मालिक अपने सामान को गंदे पानी से ऊपर रखने के लिए ऊंची मेजों का उपयोग कर रहे हैं, जो भारी बाढ़ के दिनों में 1.5 मीटर (5 फीट) तक बढ़ सकता है. 'सामान्य स्थिति में वापसी' असंभव: फिलीपींस में समुद्र का स्तर पहले से ही वैश्विक औसत 3.6 मिलीमीटर प्रति वर्ष से तीन गुना तेजी से बढ़ रहा है. और पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन विभाग (DENR) ने कहा है कि यह वृद्धि सालाना 13 मिलीमीटर तक बढ़ सकती है. DENR के भूविज्ञान प्रमुख कार्लो क्वेनो ने AFP को बताया, "देश के कई हिस्सों में समुद्र का स्तर बढ़ रहा है." उन्होंने चेतावनी दी कि बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप के बिना तटीय क्षेत्र लुप्त हो सकते हैं.

हालांकि कुछ क्षेत्रों में छोटे-छोटे प्रयास किए जा रहे हैं. बुलाकान के कुछ हिस्सों में 2004 से भूजल निष्कर्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. फिर भी एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति अभी तक आकार नहीं ले पाई है. क्वेनो ने कहा कि आगे की राह पर एक सरकारी अध्ययन 2028 तक होने की उम्मीद नहीं है. पुगाड गांव के कप्तान जैमे ग्रेगोरियो ने कहा, "मुझे लगता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण गांव में हमारे जीवन का सामान्य स्थिति में वापस आना पहले से ही असंभव है." ग्रेगोरियो ने कहा कि समुदाय को व्यवहार्य बनाए रखने के लिए हर तीन साल में सड़कें ऊंची की जा रही थीं, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन का मतलब था कि दीर्घकालिक बाढ़ शमन परियोजनाओं का कार्यान्वयन शायद ही कभी एक जैसा रहा. टामायो, जो जीवन भर इसी द्वीप पर रही हैं, के लिए ज्वार के लगातार समायोजन ने उनके परिवार की जमा-पूंजी को खत्म कर दिया है. 2022 से, वे हर साल अपने घर को ऊंचा कर रहे हैं, पानी से ऊपर रहने के लिए और बजरी और कंक्रीट डाल रहे हैं, जिस पर अब तक 200,000 पेसो ($3,500) खर्च हो चुके हैं. टामायो ने एएफपी को बताया, "मुझे यह द्वीप बहुत पसंद है, यहीं मेरे माता-पिता ने मुझे पाला था... लेकिन कभी-कभी, मैं उच्च ज्वार के कारण यहां से जाने के बारे में सोचती हूं." उनके नाविक पति, रोडोल्फो टामायो, जोर देकर कहते हैं कि उनकी आजीविका यहीं रहने पर निर्भर करती है. "हम अन्य जगहों पर नहीं जा सकते, वहां हमारे पास नौकरी नहीं होगी. हम भूखे मर जाएंगे." भूविज्ञानी लैगमेय ने कहा कि कुओं की अत्यधिक खुदाई को नियंत्रित करने वाली प्रभावी सरकारी नीतियों से भूमि धंसाव को उलटा जा सकता है. लेकिन उन्होंने कहा कि दुनिया के अत्यधिक औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ठोस प्रयास के बिना समुद्र के बढ़ते स्तर को रोकना असंभव था. फिलीपींस जैसे देशों को जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से निपटने में मदद करने के लिए 2023 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कोष, इस बीच, अभी तक लागू नहीं हुआ है. डीईएनआर की जलवायु परिवर्तन सेवा निदेशक एलेनिडा बसुग ने कहा, "हम यहां जलवायु न्याय की बात कर रहे हैं. जलवायु परिवर्तन में हमारा योगदान बहुत कम है, लेकिन हम इसके दुष्प्रभावों से बहुत प्रभावित हैं." अपने बाढ़ग्रस्त घर के द्वार पर बैठी, तामायो ने दुनिया के प्रदूषकों से आग्रह किया कि वे अपने और अपने पड़ोसियों के अनुभवों की जिम्मेदारी लें. तामायो ने कहा, "हम ही पीड़ित हैं... वे अमीर हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम उनके खिलाफ बोल भी दें, तो कौन सुनेगा?" ये भी पढ़ें- प्रशांत क्षेत्र ने नाउरू देश ने जलवायु कार्रवाई के लिए बेचा पहला गोल्डन पासपोर्ट

Last Updated : September 11, 2025 at 3:12 PM IST