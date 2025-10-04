ETV Bharat / international

PoJK में हिंसक वारदातों के बीच प्रदर्शनकारियों और इस्लामाबाद में वार्ता शुरू

आवामी एक्शन कमेटी के सदस्य 2 अक्टूबर, 2025 को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुज़फ़्फ़राबाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बुधवार को हुई झड़पों में मारे गए तीन पीड़ितों के जनाजे की नमाज में शामिल होते हुए नारे लगाते हुए. ( PoJK )

मुजफ्फराबाद (पीओजेके): जम्मू-कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (जेकेजेएसी) और इस्लामाबाद की एक हाई-प्रोफाइल टीम के बीच गहन बातचीत शुक्रवार आधी रात को उस नतीजे पर पहुंची, जब दोनों पक्ष कुछ मामूली संशोधनों के साथ एक मसौदे पर सहमत हो गए. पाकिस्तानी अखबार डॉन के हवाले से यह खबर मिली है.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री तारिक फजल चौधरी ने देर रात घोषणा की कि जेकेजेएसी के साथ अंतिम दौर की बातचीत शुरू हो गई है और जल्द ही एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. इससे पीओजेके में हो रहे विरोध प्रदर्शन समाप्त हो जाएंगे.

डॉन के अनुसार, पिछले हफ़्ते जेकेजेएसी, पीओजेके सरकार और अन्य मंत्रियों के बीच अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों और शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों को लेकर हुई बातचीत विफल होने के बाद, प्रतिद्वंद्वी समूहों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं. प्रदर्शनकारियों और कानून प्रवर्तकों के बीच हुई भीषण झड़पों में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

शुक्रवार को, पीओजेके में लगातार 5वें दिन शटडाउन हड़ताल रही और रविवार को लगाया गया संचार ब्लैकआउट जारी रहा. यह पिछले हफ़्ते जेकेजेएसी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रशासन द्वारा अनिश्चितकालीन लॉकडाउन लगाने के फैसले के बाद आया है. ये प्रदर्शन, जिन्हें भारी जनसमर्थन मिला, समिति द्वारा प्रस्तुत 38-सूत्रीय मांगपत्र पर केंद्रित थे.

यह अशांति सरकार द्वारा इन मांगों को पूरा न करने के कारण उत्पन्न हुई है, जिनमें पीओजेके में आरक्षित सीटों को समाप्त करना भी शामिल है. पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को समाप्त कर दिया गया.

राजनीतिक सुधारों के अलावा, प्रदर्शनकारी तत्काल आर्थिक राहत उपायों की भी मांग कर रहे हैं, जैसे बिजली दरों में कटौती, रियायती दर पर गेहूं का आटा उपलब्ध कराना और सरकारी अधिकारियों के भत्ते समाप्त करना. वे पीओजेके के लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं.

डॉन के अनुसार, हिंसा में कम से कम 10 लोगों की जान चली गई है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. गुरुवार को एक उच्च-स्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल और एक नागरिक समाज गठबंधन के बीच बातचीत का एक नया दौर आयोजित किया गया.

शुक्रवार को दोपहर के आसपास मुज़फ़्फ़राबाद के अपर छत्तर स्थित एक पहाड़ी होटल में मुख्य सचिव के कार्यालय के बजाय बातचीत फिर से शुरू हुई और शाम तक जारी रही. इसमें नमाज और भोजन के लिए छोटे-छोटे ब्रेक भी शामिल थे.

जेकेजेएसी प्रतिनिधिमंडल में शौकत नवाज मीर, राजा अमजद अली खान और अंजुम जमान अवान शामिल थे, जो सभी मुजफ़्फ़राबाद संभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं.