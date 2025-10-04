PoJK में हिंसक वारदातों के बीच प्रदर्शनकारियों और इस्लामाबाद में वार्ता शुरू
पिछले कुछ दिनों में पीओके में हुए विरोध प्रदर्शनों और हिंसक झड़पों के दौरान कम से कम 10 लोग मारे गए और कई घायल हुए.
Published : October 4, 2025 at 12:14 PM IST
मुजफ्फराबाद (पीओजेके): जम्मू-कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (जेकेजेएसी) और इस्लामाबाद की एक हाई-प्रोफाइल टीम के बीच गहन बातचीत शुक्रवार आधी रात को उस नतीजे पर पहुंची, जब दोनों पक्ष कुछ मामूली संशोधनों के साथ एक मसौदे पर सहमत हो गए. पाकिस्तानी अखबार डॉन के हवाले से यह खबर मिली है.
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री तारिक फजल चौधरी ने देर रात घोषणा की कि जेकेजेएसी के साथ अंतिम दौर की बातचीत शुरू हो गई है और जल्द ही एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. इससे पीओजेके में हो रहे विरोध प्रदर्शन समाप्त हो जाएंगे.
डॉन के अनुसार, पिछले हफ़्ते जेकेजेएसी, पीओजेके सरकार और अन्य मंत्रियों के बीच अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों और शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों को लेकर हुई बातचीत विफल होने के बाद, प्रतिद्वंद्वी समूहों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं. प्रदर्शनकारियों और कानून प्रवर्तकों के बीच हुई भीषण झड़पों में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
शुक्रवार को, पीओजेके में लगातार 5वें दिन शटडाउन हड़ताल रही और रविवार को लगाया गया संचार ब्लैकआउट जारी रहा. यह पिछले हफ़्ते जेकेजेएसी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रशासन द्वारा अनिश्चितकालीन लॉकडाउन लगाने के फैसले के बाद आया है. ये प्रदर्शन, जिन्हें भारी जनसमर्थन मिला, समिति द्वारा प्रस्तुत 38-सूत्रीय मांगपत्र पर केंद्रित थे.
यह अशांति सरकार द्वारा इन मांगों को पूरा न करने के कारण उत्पन्न हुई है, जिनमें पीओजेके में आरक्षित सीटों को समाप्त करना भी शामिल है. पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को समाप्त कर दिया गया.
राजनीतिक सुधारों के अलावा, प्रदर्शनकारी तत्काल आर्थिक राहत उपायों की भी मांग कर रहे हैं, जैसे बिजली दरों में कटौती, रियायती दर पर गेहूं का आटा उपलब्ध कराना और सरकारी अधिकारियों के भत्ते समाप्त करना. वे पीओजेके के लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं.
डॉन के अनुसार, हिंसा में कम से कम 10 लोगों की जान चली गई है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. गुरुवार को एक उच्च-स्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल और एक नागरिक समाज गठबंधन के बीच बातचीत का एक नया दौर आयोजित किया गया.
शुक्रवार को दोपहर के आसपास मुज़फ़्फ़राबाद के अपर छत्तर स्थित एक पहाड़ी होटल में मुख्य सचिव के कार्यालय के बजाय बातचीत फिर से शुरू हुई और शाम तक जारी रही. इसमें नमाज और भोजन के लिए छोटे-छोटे ब्रेक भी शामिल थे.
जेकेजेएसी प्रतिनिधिमंडल में शौकत नवाज मीर, राजा अमजद अली खान और अंजुम जमान अवान शामिल थे, जो सभी मुजफ़्फ़राबाद संभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं.
इस्लामाबाद से आए प्रतिनिधिमंडल में राजा परवेज अशरफ, राणा सनाउल्लाह, अहसान इकबाल, तारिक फजल चौधरी, सरदार यूसुफ, कमर जमान कैरा, मसूद अहमद और अमीर मुकाम शामिल थे.
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पीओजेके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक, विधानसभा अध्यक्ष चौधरी लतीफ अकबर और क्षेत्र के कुछ अन्य मंत्री भी होटल में थे, लेकिन वार्ता कक्ष में नहीं थे.
जेकेजेएसी का बाकी नेतृत्व कोहाला में ही रहा, जहां डॉन ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 15,000 लोग एकत्रित हुए थे
शुक्रवार देर रात, संसदीय कार्य मंत्री तारिक फजल चौधरी ने एक्स को बताया कि दोनों पक्षों के बीच मामला सुलझ गया है, जैसा कि डॉन ने बताया था. मंत्री ने लिखा, "अंतिम समझौते पर जल्द ही हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. साथ ही अंतिम दौर की बातचीत चल रही है."
इस बीच, पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने पीओजेके में जारी हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की है. डॉन के अनुसार, एचआरसीपी ने एक्स पर लिखा, "हम अत्यधिक बल प्रयोग, नागरिकों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों की मौतों और संचार सेवाओं पर रोक की कड़ी निंदा करते हैं."
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) में चल रहे नागरिक विरोध प्रदर्शनों के बीच, भारत ने क्षेत्र में पाकिस्तान की कार्रवाइयों की कड़ी आलोचना की है और उसके "भयावह" मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेही की मांग की है.
विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को साप्ताहिक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, "हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष नागरिकों पर की गई बर्बरता भी शामिल है." उन्होंने आगे कहा कि यह अशांति क्षेत्र के प्रति पाकिस्तान के "दमनकारी" रवैये का स्वाभाविक परिणाम है.
पीओजेके के कई जिलों में हुए विरोध प्रदर्शनों में आर्थिक तंगी, बुनियादी सेवाओं की कमी और पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा शोषण के खिलाफ नागरिक प्रदर्शन हुए हैं. क्षेत्र से मिली रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि सुरक्षा बलों ने भी कड़ी कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग हताहत हुए और स्थानीय समूहों ने इसकी व्यापक निंदा की.
