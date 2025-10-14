युद्ध विराम के लिए जटिल मुद्दों से अभी निपटना बाकी, क्या इजराइल मानेगा, हमास झुकेगा
इजराइली बमबारी से गाजा तबाह हो गया है. युद्ध-पूर्व अर्थव्यवस्था का बहुत कम हिस्सा बचा है. और बुनियादी सेवाएं अस्त-व्यस्त हैं.
Published : October 14, 2025 at 10:54 AM IST
यरूशलेम: इजराइल और हमास ने सोमवार को बंधकों और कैदियों को रिहा करके, गाजा युद्ध विराम समझौते के एक महत्वपूर्ण पहले चरण पर आगे बढ़ते हुए, बंधकों और कैदियों को रिहा कर दिया. इससे यह उम्मीद जगी है कि अमेरिका की मध्यस्थता से हुए इस समझौते से फिलिस्तीनी क्षेत्र में दो साल से चल रहे युद्ध का स्थायी अंत हो सकता है.
लेकिन हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा पर शासन करने वाले लोगों जैसे जटिल मुद्दे और फिलिस्तीनी राज्य का प्रश्न अब भी अनसुलझे हैं, जो इस समझौते की कमजोरी को उजागर करते हैं. ये फिलहाल इजराइल और फिलिस्तीनियों के इतिहास के सबसे घातक संघर्ष को केवल विराम देता है.
इजराइलियों के लिए, शेष 20 जीवित बंधकों की रिहाई खुशी और उस युद्ध के समापन का एहसास लेकर आई है, जिसके बारे में कई लोगों का मानना था कि उन्हें हमास द्वारा मजबूर किया गया था. हालांकि कई लोगों ने गाजा में अब भी मृत बंधकों की वापसी के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया था. लेकिन जीवित बंधकों की रिहाई के साथ, युद्ध को समाप्त करने की मांग करने वाले कई लोगों की तत्परता शायद कम हो जाएगी. इससे इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर समझौते के अगले चरणों को आगे बढ़ाने का दबाव कम होगा.
सोमवार को चार मृत बंधकों को इजराइल वापस कर दिया गया. साथ ही युद्ध विराम के पहले चरण के तहत 24 अन्य बंधकों को सौंप दिया जाना है. इसके लिए इजराइल को गाजा में खाद्य और अन्य मानवीय सहायता की आपूर्ति की भी अनुमति देनी होगी.
गाजा में इजराइल से कैदियों के लौटने पर जहां एक ओर खुशी का माहौल था और उम्मीद थी कि लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी. वहीं युद्ध से थके हुए फिलिस्तीनियों के लिए यह पीड़ा अब भी जारी है.
इजराइली बमबारी ने गाजा को तबाह कर दिया है. युद्ध-पूर्व अर्थव्यवस्था का बहुत कम हिस्सा बचा है. बुनियादी सेवाएँ अस्त-व्यस्त हैं. कई घर तबाह हो गए हैं. यह स्पष्ट नहीं है कि पुनर्निर्माण का खर्च कौन उठाएगा. ये एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें वर्षों लग सकते हैं. इजराइल का कहना है कि यह समझौता उसके युद्ध उद्देश्यों को पूरा करता है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते का जश्न मनाने के लिए इस क्षेत्र में गए. इजराइली संसद को संबोधित करते हुए, उन्होंने सांसदों से क्षेत्र में व्यापक शांति के अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया. मिस्र में, वह और अन्य विश्व नेता इस समझौते के जटिल पहलुओं को मूर्त रूप देने के लिए एकत्र हुए.
नेतन्याहू, जो अपने कार्यालय के अनुसार, यहूदी अवकाश के कारण मिस्र में हुई बैठक में शामिल नहीं हुए, ने संसद को बताया कि वह इस समझौते के प्रति प्रतिबद्ध हैं और कहा कि यह "हमारे सभी उद्देश्यों को प्राप्त करके युद्ध को समाप्त करता है."
इजराइल ने कहा था कि वह तब तक युद्ध समाप्त नहीं करेगा, जब तक सभी बंधकों को मुक्त नहीं कर दिया जाता और हमास को पराजित नहीं कर दिया जाता. आलोचकों ने नेतन्याहू पर राजनीतिक कारणों से युद्ध को लंबा खींचने देने का आरोप लगाया, जिसका उन्होंने खंडन किया.
यह युद्ध हमास के 7 अक्टूबर, 2023 के हमले के साथ शुरू हुआ, जब आतंकवादियों ने 1,200 लोगों की हत्या कर दी और 251 लोगों को बंदी बना लिया. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजराइल के जवाबी अभियान में 67,000 से ज़्यादा लोग मारे गए.
मंत्रालय अपनी गणना में लड़ाकों और नागरिकों के बीच कोई अंतर नहीं करता. यह मंत्रालय हमास द्वारा संचालित सरकार का हिस्सा है. संयुक्त राष्ट्र और कई स्वतंत्र विशेषज्ञ इसके आंकड़ों को विश्वसनीय अनुमान मानते हैं.
यह युद्ध पूरे मध्य पूर्व में फैल गया है, जहां इजराइल और लेबनानी हिज़्बुल्लाह, यमन और ईरान में ईरान समर्थित विद्रोहियों के बीच संघर्ष छिड़ गया है.
जीवित बंधकों की वापसी से इजराइल बेहद खुश: हजारों की संख्या में मौजूद सार्वजनिक प्रदर्शनों में इजराइलियों ने खुशी से देखा जब 20 जीवित बंधक, सभी पुरुष, अपने परिवारों से मिले. भीड़ खुशी से झूम उठी और राहत भरे चेहरों पर खुशी के आंसू छलक पड़े. "तुम ज़िंदा हो! दो हाथ और दो पैर," ज़्विका मोर ने दो साल में पहली बार अपने बेटे एतान को देखकर कहा.
जब बार कुपरश्टाइन अपने परिवार से मिले, तो उनके पिता ताल, जो एक कार दुर्घटना और स्ट्रोक के बाद व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं, ने अपने आजाद बेटे को गले लगाने के लिए कुछ मिनटों के लिए खड़े होकर खुद से किया वादा पूरा किया.
पिछली रिहाई के विपरीत, हमास ने बंदियों को रिहा करने से पहले उनके लिए कोई समारोह आयोजित नहीं किया. इसके बजाय, परिवारों को नकाबपोश आतंकवादियों के वीडियो कॉल आए, जिन्होंने घर लौटने से पहले उन्हें अपने प्रियजनों की पहली झलक दिखाई.
बंधकों की दुर्दशा को इजराइल में व्यापक समर्थन मिला. यहां हजारों लोग परिवारों के साथ साप्ताहिक विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते थे और इजराइल से उनकी रिहाई की मांग करते थे.
बंधकों का भाग्य इजराइल में युद्ध समाप्त करने के आंदोलन का मुख्य प्रेरक था. कई इजराइली नेतन्याहू के बंधकों को मुक्त कराने और हमास को हराने के दोहरे लक्ष्यों को असंगत मानते थे.
इजराइली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि मृत बंधकों के शेष शवों को वापस करने में हमास द्वारा की गई किसी भी देरी को युद्धविराम समझौते का उल्लंघन माना जाएगा.
इजराइल ने लगभग 1,900 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया: इजराइली कब्जे वाले पश्चिमी तट के बेतुनिया और गाज़ा के खान यूनिस में रिहा हुए कैदियों का स्वागत बड़ी संख्या में लोगों ने किया. कैदियों ने बसों से उतरते समय "वी फॉर विक्ट्री" के संकेत दिखाए, जो उन्हें या तो पश्चिमी तट, गाज़ा या निर्वासन में ले गईं.
"हमारे प्रभु, ईश्वर की स्तुति हो, जिन्होंने हमें इस रिहाई और इस खुशी से सम्मानित किया है." महमूद फैज ने कहा, जिन्हें पिछले साल की शुरुआत में मुख्य शिफा अस्पताल पर इजराइली छापे में हिरासत में लिए जाने के बाद गाजा वापस लाया गया था.
इन कैदियों में इजराइलियों पर हमलों के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे 250 लोग शामिल हैं. इसके अलावा युद्ध के दौरान गाजा से पकड़े गए और बिना किसी आरोप के बंदी बनाए गए 1,700 लोग भी शामिल हैं.
फिलिस्तीनी समाज में कैदियों का भविष्य एक संवेदनशील मुद्दा है, जहां लगभग हर कोई इजराइल द्वारा बंदी बनाए गए किसी न किसी व्यक्ति को जानता है या उससे संबंधित है. फिलिस्तीनी उन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं.
ट्रंप ने इजराइल और मिस्र में हुए समझौते का जश्न मनाया: नेसेट में अपने भाषण में, ट्रंप ने इजराइली सांसदों से कहा कि उनके देश को अब शांति की दिशा में काम करना चाहिए.
ट्रंप ने कहा, "इजराइल ने हमारी मदद से, हथियारों के बल पर वह सब कुछ हासिल कर लिया है, जो वह कर सकता था. अब समय आ गया है कि युद्ध के मैदान में आतंकवादियों के खिलाफ इन जीतों को पूरे मध्य पूर्व के लिए शांति और समृद्धि के अंतिम पुरस्कार में बदला जाए."
उनका भाषण कुछ देर के लिए बाधित हुआ, जब नेसेट के दो सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और बाद में उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया. एक सदस्य ने "फिलिस्तीन को मान्यता दें" लिखा एक छोटा सा बोर्ड उठाया.
मिस्र में, राष्ट्रपति अब्देल-फतह अल-सिसी और ट्रंप ने गाजा और व्यापक मध्य पूर्व के भविष्य पर 20 से अधिक देशों के नेताओं के साथ एक शिखर सम्मेलन में भाग लिया. पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों का प्रशासन संभालने वाले फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास भी इसमें शामिल हुए.
ट्रंप के आशावादी रुख के बावजूद, कई पेचीदा मुद्दे अब भी बने हुए हैं. जिन सबसे कठिन मुद्दों को सुलझाना बाकी है, उनमें से एक है इजराइल का यह आग्रह कि कमजोर हमास निरस्त्र हो जाए. हमास ऐसा करने से इनकार करता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि इजराइल अपने सैनिकों को गाजा से पूरी तरह हटा ले.
अब तक, इजराइली सेना गाजा शहर के अधिकांश हिस्सों, दक्षिणी शहर खान यूनिस और अन्य इलाकों से हट चुकी है. दक्षिणी शहर राफा के अधिकांश हिस्सों, गाजा के सुदूर उत्तरी इलाकों के कस्बों और इजराइल के साथ गाजा की सीमा तक सैनिक अब भी मौजूद हैं.
गाजा का भविष्य का शासन अब भी अस्पष्ट है. अमेरिकी योजना के तहत, एक अंतरराष्ट्रीय निकाय इस क्षेत्र का शासन करेगा, जो फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स द्वारा दैनिक कार्यों की देखरेख करेगा. हमास ने कहा है कि गाजा की सरकार फिलिस्तीनियों के बीच मिलकर बनाई जानी चाहिए.
इस योजना में अब्बास के फिलिस्तीनी प्राधिकरण की एक भूमिका की परिकल्पना की गई है. इसका नेतन्याहू लंबे समय से विरोध करते रहे हैं, लेकिन इसके लिए प्राधिकरण में सुधारों की आवश्यकता है.
इस योजना में गाजा में अरब नेतृत्व वाले एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल और फ़िलिस्तीनी पुलिस की तैनाती का प्रस्ताव है. जैसे ही ये बल तैनात होंगे. इजराइली सेनाएं इन इलाकों को छोड़ देंगी. युद्ध विराम की निगरानी के लिए लगभग 200 अमेरिकी सैनिक इजराइल में मौजूद हैं. इस योजना में भविष्य में फ़िलिस्तीनी राज्य की संभावना का भी जिक्र है, जो नेतन्याहू के लिए एक और असंभव प्रस्ताव है.
ये भी पढ़ें - बंधकों की रिहाई पर गाजा और इजराइल में जश्न का माहौल, खत्म हुआ इंतजार – गले लगकर छलके आंसू