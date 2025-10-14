ETV Bharat / international

युद्ध विराम के लिए जटिल मुद्दों से अभी निपटना बाकी, क्या इजराइल मानेगा, हमास झुकेगा

हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइली जेलों से रिहा होने के बाद, रिहा किए गए फिलिस्तीनी कैदियों को ले जा रही बसें, सोमवार को दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस में, गाजा पट्टी में ध्वस्त इमारतों के पास से गुजरती हुईं. ( AP )

यरूशलेम: इजराइल और हमास ने सोमवार को बंधकों और कैदियों को रिहा करके, गाजा युद्ध विराम समझौते के एक महत्वपूर्ण पहले चरण पर आगे बढ़ते हुए, बंधकों और कैदियों को रिहा कर दिया. इससे यह उम्मीद जगी है कि अमेरिका की मध्यस्थता से हुए इस समझौते से फिलिस्तीनी क्षेत्र में दो साल से चल रहे युद्ध का स्थायी अंत हो सकता है.

लेकिन हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा पर शासन करने वाले लोगों जैसे जटिल मुद्दे और फिलिस्तीनी राज्य का प्रश्न अब भी अनसुलझे हैं, जो इस समझौते की कमजोरी को उजागर करते हैं. ये फिलहाल इजराइल और फिलिस्तीनियों के इतिहास के सबसे घातक संघर्ष को केवल विराम देता है.

इजराइलियों के लिए, शेष 20 जीवित बंधकों की रिहाई खुशी और उस युद्ध के समापन का एहसास लेकर आई है, जिसके बारे में कई लोगों का मानना ​​था कि उन्हें हमास द्वारा मजबूर किया गया था. हालांकि कई लोगों ने गाजा में अब भी मृत बंधकों की वापसी के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया था. लेकिन जीवित बंधकों की रिहाई के साथ, युद्ध को समाप्त करने की मांग करने वाले कई लोगों की तत्परता शायद कम हो जाएगी. इससे इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर समझौते के अगले चरणों को आगे बढ़ाने का दबाव कम होगा.

सोमवार को चार मृत बंधकों को इजराइल वापस कर दिया गया. साथ ही युद्ध विराम के पहले चरण के तहत 24 अन्य बंधकों को सौंप दिया जाना है. इसके लिए इजराइल को गाजा में खाद्य और अन्य मानवीय सहायता की आपूर्ति की भी अनुमति देनी होगी.

गाजा में इजराइल से कैदियों के लौटने पर जहां एक ओर खुशी का माहौल था और उम्मीद थी कि लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी. वहीं युद्ध से थके हुए फिलिस्तीनियों के लिए यह पीड़ा अब भी जारी है.

इजराइली बमबारी ने गाजा को तबाह कर दिया है. युद्ध-पूर्व अर्थव्यवस्था का बहुत कम हिस्सा बचा है. बुनियादी सेवाएँ अस्त-व्यस्त हैं. कई घर तबाह हो गए हैं. यह स्पष्ट नहीं है कि पुनर्निर्माण का खर्च कौन उठाएगा. ये एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें वर्षों लग सकते हैं. इजराइल का कहना है कि यह समझौता उसके युद्ध उद्देश्यों को पूरा करता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते का जश्न मनाने के लिए इस क्षेत्र में गए. इजराइली संसद को संबोधित करते हुए, उन्होंने सांसदों से क्षेत्र में व्यापक शांति के अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया. मिस्र में, वह और अन्य विश्व नेता इस समझौते के जटिल पहलुओं को मूर्त रूप देने के लिए एकत्र हुए.

नेतन्याहू, जो अपने कार्यालय के अनुसार, यहूदी अवकाश के कारण मिस्र में हुई बैठक में शामिल नहीं हुए, ने संसद को बताया कि वह इस समझौते के प्रति प्रतिबद्ध हैं और कहा कि यह "हमारे सभी उद्देश्यों को प्राप्त करके युद्ध को समाप्त करता है."

इजराइल ने कहा था कि वह तब तक युद्ध समाप्त नहीं करेगा, जब तक सभी बंधकों को मुक्त नहीं कर दिया जाता और हमास को पराजित नहीं कर दिया जाता. आलोचकों ने नेतन्याहू पर राजनीतिक कारणों से युद्ध को लंबा खींचने देने का आरोप लगाया, जिसका उन्होंने खंडन किया.

यह युद्ध हमास के 7 अक्टूबर, 2023 के हमले के साथ शुरू हुआ, जब आतंकवादियों ने 1,200 लोगों की हत्या कर दी और 251 लोगों को बंदी बना लिया. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजराइल के जवाबी अभियान में 67,000 से ज़्यादा लोग मारे गए.

मंत्रालय अपनी गणना में लड़ाकों और नागरिकों के बीच कोई अंतर नहीं करता. यह मंत्रालय हमास द्वारा संचालित सरकार का हिस्सा है. संयुक्त राष्ट्र और कई स्वतंत्र विशेषज्ञ इसके आंकड़ों को विश्वसनीय अनुमान मानते हैं.

यह युद्ध पूरे मध्य पूर्व में फैल गया है, जहां इजराइल और लेबनानी हिज़्बुल्लाह, यमन और ईरान में ईरान समर्थित विद्रोहियों के बीच संघर्ष छिड़ गया है.

जीवित बंधकों की वापसी से इजराइल बेहद खुश: हजारों की संख्या में मौजूद सार्वजनिक प्रदर्शनों में इजराइलियों ने खुशी से देखा जब 20 जीवित बंधक, सभी पुरुष, अपने परिवारों से मिले. भीड़ खुशी से झूम उठी और राहत भरे चेहरों पर खुशी के आंसू छलक पड़े. "तुम ज़िंदा हो! दो हाथ और दो पैर," ज़्विका मोर ने दो साल में पहली बार अपने बेटे एतान को देखकर कहा.

जब बार कुपरश्टाइन अपने परिवार से मिले, तो उनके पिता ताल, जो एक कार दुर्घटना और स्ट्रोक के बाद व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं, ने अपने आजाद बेटे को गले लगाने के लिए कुछ मिनटों के लिए खड़े होकर खुद से किया वादा पूरा किया.

पिछली रिहाई के विपरीत, हमास ने बंदियों को रिहा करने से पहले उनके लिए कोई समारोह आयोजित नहीं किया. इसके बजाय, परिवारों को नकाबपोश आतंकवादियों के वीडियो कॉल आए, जिन्होंने घर लौटने से पहले उन्हें अपने प्रियजनों की पहली झलक दिखाई.

बंधकों की दुर्दशा को इजराइल में व्यापक समर्थन मिला. यहां हजारों लोग परिवारों के साथ साप्ताहिक विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते थे और इजराइल से उनकी रिहाई की मांग करते थे.