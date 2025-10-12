ETV Bharat / international

58 पाकिस्तानी सैनिक किए ढेर, 25 सैन्य चौकियों किया कब्जा, अफगानिस्तान का दावा

तालिबान प्रशासन के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान बलों ने 25 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है.

Afghanistan
तालिबानी सुरक्षा बल (फाइल फोटो AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 12, 2025 at 2:10 PM IST

काबुल: अफगानिस्तान ने रविवार को कहा कि उसने सीमा पर रात भर की गई कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया. यह कार्रवाई उसने अपने क्षेत्र और हवाई क्षेत्र में बार-बार हो रहे उल्लंघन के जवाब में की. गोलीबारी शनिवार देर रात शुरू हुई, यह रविवार सुबह भी जारी रही.

बता दें कि इस हफ़्ते की शुरुआत में अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तान पर राजधानी काबुल और देश के पूर्वी हिस्से में एक बाजार पर बमबारी का आरोप लगाया था. हालांकि, पाकिस्तान ने इस हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली थी.

इस बीच अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने पहले कहा कि उनका अभियान स्थानीय समयानुसार आधी रात को समाप्त हो गया. तालिबान प्रशासन के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने रविवार को कहा, "अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह का खतरा नहीं है." मुजाहिद ने कहा कि अफगान बलों ने 25 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है, 58 सैनिक मारे गए हैं और 30 अन्य घायल हुए हैं.

'स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में'
मुजाहिद ने काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "अफगानिस्तान की सभी आधिकारिक सीमाओं और वास्तविक सीमाओं पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और अवैध गतिविधियों को काफी हद तक रोक दिया गया है." पाकिस्तान की ओर से हताहतों की तत्काल कोई पुष्टि नहीं हुई है.

काबुल में क्या हुआ था?
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और उसके पूर्वी बाज़ार में गुरुवार को एक बम विस्फोट हुआ था. पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन अफगानिस्तान से अपनी जमीन पर पाकिस्तानी तालिबान (TTP) को पनाह देना बंद करने का आग्रह किया. टीटीपी एक ऐसा समूह है जिसकी विचारधारा तालिबान से मिलती-जुलती है और जिस पर पिछले चार सालों में सैकड़ों सैनिकों की हत्या का आरोप है.

तालिबान ने काबुल बम विस्फोट के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और उसके विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी, जो छह दिवसीय भारत यात्रा पर हैं,, उन्होंने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साहस को चुनौती देने के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो किया है वह अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का गंभीर उल्लंघन है. चेतावनी के एक दिन बाद अफगान सैनिकों ने एक बदला लेने वाली कार्रवाई में पाकिस्तानी सीमा चौकियों को निशाना बनाया.

गौरतलब है कि इस्लामाबाद लंबे समय से तालिबान प्रशासन पर पाकिस्तान पर हमला करने वाले आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है, एक ऐसा आरोप जिसका काबुल हमेशा खंडन करता रहा है.

तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने रविवार सुबह कहा कि उसके बलों ने सीमा पर जवाबी और सफल अभियान चलाए हैं. मंत्रालय ने आगे कहा, "अगर विरोधी पक्ष फिर से अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है, तो हमारे सशस्त्र बल देश की सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं और कड़ा जवाब देंगे."

मोहसिन नकवी का बयान

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने शनिवार रात की गोलीबारी के लिए अफगानिस्तान की निंदा की और चेतावनी दी कि उसे भारत की तरह करारा जवाब दिया जाएगा. यह बात ऑपरेशन सिंदूर संघर्ष का संदर्भ देते हुए कही गई, जिसके दौरान पाकिस्तान ने भारतीय रक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के झूठे दावे किए थे.

