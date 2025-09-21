ETV Bharat / international

तालिबान ने ट्रंप को कहा, 'नहीं सौंपूंगा बगराम एयरबेस, लड़ने के लिए तैयार हैं'

काबुल : अफगानिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बगराम एयरबेस को सौंपने की मांग को ठुकरा दिया है. वहीं अफगान रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने मीडिया से कहा, "हमारा जवाब है, अगर आप नहीं जाते और हवाई अड्डे चाहते हैं तो हम आपसे अगले 20 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं."

वहीं अफगान अफसरों ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने की अमेरिकी धमकियों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि विदेशी सैन्य मौजूदगी को फिर से स्थापित करने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया जाएगा.

जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस के पहले डिप्टी मुल्ला ताजमीर जवाद ने भी अमेरिका के रणनीतिक हवाई क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अफगान सरकार मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखेगी.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, अफगान विदेश मंत्रालय के राजनीतिक निदेशक जाकिर जलाली ने अमेरिका की वापसी की धारणा को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि अफगानों ने 'अपने क्षेत्र में विदेशी सैनिकों को कभी स्वीकार नहीं किया है.'

उन्होंने यह भी कहा कि वाशिंगटन के साथ किसी भी बातचीत में बगराम एयरबेस शामिल नहीं किया जाना चाहिए.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए बगराम एयरबेस अमेरिका को फिर सौंपने की बात कही थी. इस बारे में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, "अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को उसके निर्माणकर्ताओं यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस नहीं करता है तो बुरी घटनाएं घटेंगी."