तालिबान ने ट्रंप को कहा, 'नहीं सौंपूंगा बगराम एयरबेस, लड़ने के लिए तैयार हैं'

अफगानिस्तान ने अमेरिका के बगराम एयरबेस को सौंपने की मांग को ठुकरा दिया है. साथ ही विदेशी सैन्य मौजूदगी का जमकर विरोध किया जाएगा.

Afghan Defense Minister Mohammad Yaqub Mujahid
अफगान रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद (@narramuss)
Published : September 21, 2025 at 2:43 PM IST

काबुल : अफगानिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बगराम एयरबेस को सौंपने की मांग को ठुकरा दिया है. वहीं अफगान रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने मीडिया से कहा, "हमारा जवाब है, अगर आप नहीं जाते और हवाई अड्डे चाहते हैं तो हम आपसे अगले 20 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं."

वहीं अफगान अफसरों ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने की अमेरिकी धमकियों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि विदेशी सैन्य मौजूदगी को फिर से स्थापित करने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया जाएगा.

जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस के पहले डिप्टी मुल्ला ताजमीर जवाद ने भी अमेरिका के रणनीतिक हवाई क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अफगान सरकार मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखेगी.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, अफगान विदेश मंत्रालय के राजनीतिक निदेशक जाकिर जलाली ने अमेरिका की वापसी की धारणा को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि अफगानों ने 'अपने क्षेत्र में विदेशी सैनिकों को कभी स्वीकार नहीं किया है.'

उन्होंने यह भी कहा कि वाशिंगटन के साथ किसी भी बातचीत में बगराम एयरबेस शामिल नहीं किया जाना चाहिए.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए बगराम एयरबेस अमेरिका को फिर सौंपने की बात कही थी. इस बारे में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, "अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को उसके निर्माणकर्ताओं यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस नहीं करता है तो बुरी घटनाएं घटेंगी."

इतना ही नहीं ट्रंप ने पहले दोहराया था कि वाशिंगटन इस एयरबेस पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयास कर रहा है. यह एयरबेस 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिकी सेना के लिए एक प्रमुख संचालन केंद्र था.

हालांकि ट्रंप ने शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस बात की पुष्टि की थी कि इस मामले पर अफगानिस्तान के साथ बातचीत चल रही है.

बता दें कि 2021 में अमेरिकी सेना के वापस आने के बाद अफगानिस्तान में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा रहे बगराम एयरबेस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लंदन में मीडिया से कहा था कि हम बगराम एयरबेस को फिर से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं.

इसी क्रम में ट्रंप ने अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीति की आलोचना भी की थी.

गौरतलब है कि काबुल से 50 किलोमीटर उत्तर में स्थित बगराम एयरबेस ने अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन बलों की 20 साल की सैन्य उपस्थिति के दौरान अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के मुख्य सैन्य अड्डे के रूप में कार्य किया था.

TAGGED:

US PRESIDENT DONALD TRUMPMOHAMMAD YAQOOB MUJAHIDAFGHAN DEFENCE MINISTERबगराम एयरबेसBAGRAM AIR BASE

