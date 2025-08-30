तियानजिन: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन की दो दिवसीय यात्रा पर शनिवार को तियानजिन पहुंचे. सात साल से अधिक समय के बाद चीन की उनकी यह पहली यात्रा है, जो ऐसे समय में हो रही है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर भारत और अमेरिका के संबंधों में अचानक गिरावट आई है.

पीएम मोदी मुख्य रूप से शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 31 अगस्त और एक सितंबर को आयोजित होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन में हैं. हालांकि, उनके रविवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करने का भी कार्यक्रम है. 31 अगस्त, 2025 को पीएम मोदी चीन के तियानजिन में 2025 शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे.

रविवार को पीएम मोदी स्वागत भोज में शामिल होंगे. मुख्य शिखर सम्मेलन सोमवार, 1 सितंबर को होगा. शिखर सम्मेलन के दौरान, पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे. मोदी अपने दौरे के क्रम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे.

मोदी और जिनपिंग की बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि भारत और चीन ट्रंप की टैरिफ नीति से वैश्विक व्यापार में उपजे तनाव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं. बैठक में मोदी और जिनपिंग के भारत-चीन आर्थिक संबंधों का जायजा लेने तथा पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के बाद रिश्तों में बढ़ी तल्खी को दूर करने के उपायों पर विचार-विमर्श करने की संभावना है.

यहां देखें पीएम मोदी के अगले दो दिनों का कार्यक्रम

रविवार, 31 अगस्त 2025

09:30 से 10:10 बजे: चीन के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक

14:30 से 15:15 बजे: द्विपक्षीय बैठक

16:30 से 18:00 बजे: एससीओ में राष्ट्राध्यक्षों/सरकार प्रमुखों के लिए औपचारिक स्वागत समारोह

सोमवार, 1 सितम्बर 2025

07:30 से 09:10 बजे: एससीओ नेताओं की बैठक

09:45 से 10:30 बजे: रूस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक

11:10 बजे – दिल्ली के लिए प्रस्थान

जानें पीएम मोदी और शी जिनपिंग अलग-अलग शिखर सम्मेलनों और आधिकारिक यात्राओं के दौरान कब-कब मिले

15 जुलाई 2014: फोर्टालेजा, ब्राजील, छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर मोदी और शी की मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पहली बातचीत फोर्टालेजा, ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई. 80 मिनट तक चली यह बैठक प्रधानमंत्री की चीन के साथ पहली शिखर-स्तरीय बातचीत थी. दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और चीन के पास न केवल पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारियां बनाने, बल्कि एशियाई और वैश्विक समृद्धि के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के भी अपार अवसर हैं. राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय संबंधों के महत्व पर जोर दिया और कहा कि, जब भारत और चीन मिलते हैं, तो पूरी दुनिया देखती है.

17 से 19 सितंबर 2014: शी जिनपिंग की भारत की राजकीय यात्रा

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 17 से 19 सितंबर 2014 तक भारत की राजकीय यात्रा की. यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता की. यात्रा के दौरान वाणिज्य और व्यापार, रेलवे, अंतरिक्ष सहयोग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑडियो-विजुअल सह-उत्पादन, संस्कृति, औद्योगिक पार्कों की स्थापना, सिस्टर-सिटी व्यवस्था आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुल 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए.

दोनों पक्षों ने नाथू ला के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक अतिरिक्त मार्ग खोलने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए. चीनी पक्ष ने भारत में दो चीनी औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की और भारत में चीनी निवेश बढ़ाने की अपनी मंशा व्यक्त की.

14 से 15 मई, 2015, शियान, चीन

प्रधानमंत्री के तौर पर यह मोदी की पहली चीन यात्रा थी. प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के तीन शहरों का दौरा किया. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शियान में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया. यह पहली बार था जब राष्ट्रपति शी ने अपने पैतृक प्रांत में किसी विदेशी नेता की मेजबानी की.

भारत-चीन संबंधों में नई ऊर्जा बुनियादी ढाXचे, स्मार्ट शहरों और रेलवे से लेकर संस्कृति, कौशल विकास, अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक, विविध क्षेत्रों में 24 समझौतों पर हस्ताक्षर के रूप में परिलक्षित हुई. भारत और चीन ने 22 अरब डॉलर के व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, साथ ही चीनी नेतृत्व ने भारतीय आईटी और फार्मा कंपनियों को अधिक बाज़ार पहुंच प्रदान करके व्यापार घाटे को कम करने का आश्वासन भी दिया.

08 जुलाई 2015: यूएफए, रूस: ब्रिक्स और एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 26/11 हमले के मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी की रिहाई पर पाकिस्तान से सवाल करने के भारत के संयुक्त राष्ट्र में कदम पर चीन द्वारा तकनीकी रोक लगाने का मुद्दा उठाया. रूसी शहर उफा में ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से पहले 95 मिनट की मुलाकात के दौरान, दोनों नेताओं ने सीमा मुद्दों और सीमा वार्ता प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत पर भी चर्चा की. मोदी ने शी जिनपिंग को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से होकर चीन द्वारा बनाए जा रहे आर्थिक गलियारे को लेकर भारत की चिंताओं से भी अवगत कराया.

23 जून 2016: ताशकंद, उज्बेकिस्तान; एससीओ बैठक के दौरान मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. राष्ट्रपति शी ने शंघाई सहयोग संगठन में भारत के प्रवेश का स्वागत किया और कहा कि इससे यह संगठन और मजबूत होगा. प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन में भारत की सदस्यता के लिए चीन के समर्थन के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का धन्यवाद किया.

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सियोल में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की पूर्ण बैठक का जिक्र किया, जिसमें परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता पर चर्चा होनी है. वास्तव में, बैठक का बाकी समय इसी मुद्दे पर केंद्रित रहा. प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से भारत के आवेदन का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने और उसके गुणों के आधार पर उसका मूल्यांकन करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि चीन को सियोल में उभरती आम सहमति में योगदान देना चाहिए.

04 सितंबर 2016: हांग्जो, चीन, G-20 शिखर सम्मेलन में शी और मोदी की मुलाकात

राष्ट्रपति शी के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरने वाले अरबों डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) पर भारत की चिंताओं को उठाया था और शी से कहा था कि, "टिकाऊ संबंधों और उनके निरंतर विकास को सुनिश्चित करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम एक-दूसरे की आकांक्षाओं, चिंताओं और रणनीतिक हितों का सम्मान करें."

15 अक्टूबर 2016: गोवा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात

पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने आतंकवाद, एनएसजी और व्यापार एवं निवेश बढ़ाने सहित प्रमुख मुद्दों पर सार्थक चर्चा की. आठवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर हुई बातचीत का रुख सकारात्मक और सकारात्मक रहा, जबकि पिछले महीनों में भारत-चीन संबंधों में कड़वाहट और कटुता देखी गई थी.

09 जून 2017: अस्ताना, कजाकिस्तान; शंघाई सहयोग संगठन (SCO) बैठक से इतर मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक बैठक हुई. प्रधानमंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में भारत के प्रवेश के लिए उनके समर्थन के लिए उनका धन्यवाद किया. दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि बहुध्रुवीय विश्व और वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में, भारत-चीन संबंध स्थिरता का एक महत्वपूर्ण कारक हैं और दोनों देशों के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है. व्यापार, निवेश, संपर्क, युवा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा हुई.

07 जुलाई 2017: हैम्बर्ग, जर्मनी; G-20 शिखर सम्मेलन

विवादित सीमा क्षेत्र डोकलाम में भारत और चीनी सैनिकों के बीच तनावपूर्ण गतिरोध के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी में G-20 शिखर सम्मेलन से इतर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अनौपचारिक मुलाकात की और कई मुद्दों पर बातचीत की. दोनों नेताओं के बीच औपचारिक द्विपक्षीय बैठक निर्धारित नहीं होने का कारण बीजिंग का यह मानना ​​था कि मोदी और शी के बीच आधिकारिक बातचीत के लिए माहौल सही नहीं था.

05 सितंबर 2017 : जियामेन, चीन; ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 सितंबर, 2017 को जियामेन, चीन में 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की. डोकलाम घटना के बाद, जब दोनों एशियाई दिग्गज देशों के बीच सैन्य संघर्ष की आशंका थी, दोनों नेताओं के बीच पहली वार्ता एक घंटे से ज्यादा समय तक चली. इस वार्ता ने आपसी सम्मान और संवेदनशीलता के साथ अपने मतभेदों को सुलझाकर एक नई शुरुआत करने के लिए एक व्यापक समझ को पुख्ता किया.

26 से 28 अप्रैल 2018: वुहान, चीन में पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के व्यापक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने और वर्तमान और भविष्य की अंतरराष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय विकास के लिए अपने-अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को विस्तृत करने के लिए वुहान में अपना पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया. प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी ने रणनीतिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से भारत-चीन संबंधों में विकास की समीक्षा की.

09 जून 2018: एससीओ शिखर सम्मेलन, किंगदाओ, चीन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून, 2018 को चीनी बंदरगाह शहर किंगदाओ में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. किंगदाओ में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी के बीच द्विपक्षीय बैठक वुहान शिखर सम्मेलन में बनी सहमति को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अभ्यास साबित हुई.

26 जुलाई 2018: जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

दोनों नेताओं मोदी और जिनपिंग ने अप्रैल 2018 में वुहान में अपनी अनौपचारिक शिखर बैठक के साथ-साथ जून 2018 में किंगदाओ में हुई इनफॉर्मल मीटिंग का उल्लेख किया. वे दोनों पक्षों के अधिकारियों द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और वुहान में दोनों नेताओं के बीच हुई कुछ समझ और निर्णयों को लागू करने के लिए किए जा रहे प्रयासों से विशेष रूप से संतुष्ट थे.

30 नवंबर 2018: ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना, G-20 शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की.

13 जून 2019: बिश्केक, किर्गिजस्तान, एससीओ शिखर सम्मेलन

मोदी और शी ने किर्गिजस्तान के बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की.

27 जून 2019: ओसाका, जापान, जी-20 शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के ओसाका में G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बैठक की.

11 अक्टूबर 2019: चेन्नई के मामल्लपुरम में दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता

दोनों नेताओं ने अक्टूबर 2019 में चेन्नई के मामल्लपुरम में दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता के दौरान फिर से मुलाकात की, जो उनकी अंतिम द्विपक्षीय बैठक थी. विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने मैत्रीपूर्ण वातावरण में वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के व्यापक, दीर्घकालिक और रणनीतिक मुद्दों पर गहन विचारों का आदान-प्रदान किया और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने के प्रयासों पर अपनी सहमति दोहराई.

13 नवंबर 2019: ब्रासीलिया, ब्राजील में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रासीलिया में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चेन्नई में दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में उनकी मेज़बानी के लिए प्रधानमंत्री के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी और भारत की जनता द्वारा दिए गए स्वागत को कभी नहीं भूलेंगे.

उन्होंने प्रधानमंत्री को 2020 में चीन में होने वाले तीसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया. दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश से जुड़े मुद्दों पर घनिष्ठ संवाद बनाए रखने के महत्व पर सहमति व्यक्त की.

15 नवंबर 2022: बाली G-20 शिखर सम्मेलन, इंडोनेशिया

भारतीय प्रधानमंत्री ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत की और 2022 शिखर सम्मेलन के दौरान जी-20 नेताओं के लिए इंडोनेशियाई राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रिभोज में संक्षिप्त बातचीत की.

22 से 24 अगस्त 2023: जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर जोहान्सबर्ग में द्विपक्षीय बैठक की. प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अनसुलझे मुद्दों पर भारत की चिंताओं को उजागर किया और दोनों नेताओं ने अपने-अपने संबंधित अधिकारियों को जल्द सैनिकों की वापसी और तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश देने पर सहमति व्यक्त की.

23 अक्टूबर 2024: कजान, रूस में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अक्टूबर 2024 को कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारत-चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द के प्रबंधन की निगरानी और सीमा प्रश्न का एक निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशने के लिए शीघ्र ही बैठक करेंगे. विदेश मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के स्तर पर प्रासंगिक संवाद तंत्रों का उपयोग द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्माण करने के लिए भी किया जाएगा.

