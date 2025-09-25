ETV Bharat / international

6 दशक बाद सीरियाई राष्ट्रपति की UN में दहाड़, जानें किसके खिलाफ भरी हुंकार

अहमद अल-शरा ने इजराइल की आलोचना करते हुए कहाकि असद के पतन के बाद से इजराइल ने उनके देश को धमकियां देना बंद नहीं किया.

Syrian President
सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने बुधवार, 24 सितंबर, 2025 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान भाषण दिया. (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : September 25, 2025 at 9:36 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

संयुक्त राष्ट्र: दशकों की दूरी को पीछे छोड़ते हुए सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया. लगभग 60 वर्षों में पहली बार उनके देश के किसी राष्ट्रपति ने ऐसा किया. उनके भाषण के दौरान, सीरियाई शहरों और कस्बों में सैकड़ों लोग विशाल स्क्रीन के सामने इकट्ठा हुए और देश के झंडे लहराते हुए उनका भाषण देखा.

अहमद अल-शरा ने कहा कि 6 दशकों के तानाशाही शासन के बाद सीरिया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वापस लौट रहा है. इसमें 10 लाख लोग मारे गए और लाखों लोगों पर अत्याचार हुए. उन्होंने विश्व नेताओं की सभा में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में कहा, "सीरिया, दुनिया के देशों के बीच अपना उचित स्थान दोबारा हासिल कर रहा है."

अरब-इजराइल युद्ध के तुरंत बाद, 1967 में नूरेद्दीन अतासी द्वारा दिए गए भाषण के बाद, अल-शरा संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने वाले पहले सीरियाई राष्ट्राध्यक्ष बने. अरब-इजराइल युद्ध के दौरान, दमिश्क ने गोलान हाइट्स पर नियंत्रण खो दिया था, जिसे बाद में 1981 में इजराइल ने अपने अधीन कर लिया था.

1970 में अतासी को उखाड़ फेंकने वाले रक्तहीन तख्तापलट के बाद असद परिवार के सीरिया में सत्ता में आने के बाद से, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध ज़्यादातर ठंडे रहे हैं, क्योंकि दमिश्क पूर्व सोवियत संघ का सहयोगी था. पिछले दशकों में, सीरिया के विदेश मंत्रियों ने ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में देश का प्रतिनिधित्व किया है.

सीरिया में असद परिवार का निरंकुश, दमनकारी 54 साल का शासन दिसंबर में अचानक ध्वस्त हो गया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल-शरा के नेतृत्व में एक उग्र विद्रोही हमले में उन्हें सत्ता से हटा दिया गया. असद के पतन ने 14 साल के गृहयुद्ध में एक बड़ा बदलाव ला दिया.

अल-शरा ने अपने भाषण में इजराइल की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि असद के पतन के बाद से इजराइल ने उनके देश को धमकियां देना बंद नहीं किया है. उन्होंने आगे कहा कि उसकी नीतियां "सीरिया और उसके लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन के विपरीत हैं" जो इस क्षेत्र के लिए खतरा हैं. यह एक ऐसे संघर्षों को जन्म दे सकती हैं, जिनका अंत कैसे होगा, यह कोई नहीं जानता.

एक सुरक्षा समझौते पर बातचीत चल रही है जिसके बारे में अल-शरा ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इससे इज़राइली सेना वापस लौटेगी और 1974 के विघटन समझौते पर वापस लौटेगी. अल-शरा ने पिछले हफ़्ते कहा था कि कुछ ही दिनों में समझौता हो सकता है, लेकिन रविवार को इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी टिप्पणी में किसी सफलता की संभावना को कम करके आंका.

बाद में बुधवार को, नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सीरिया के साथ बातचीत चल रही है और कहा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने में "इजराइल के हितों को सुनिश्चित करना शामिल है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, दक्षिण-पश्चिमी सीरिया का विसैन्यीकरण और सीरिया में ड्रूज लोगों की सुरक्षा बनाए रखना शामिल है."

सत्ता संभालने के बाद से, अल-शरा ने सह-अस्तित्व का उपदेश दिया है और सीरिया के अल्पसंख्यक समुदायों को आश्वस्त करने की कोशिश की है, लेकिन देश में सांप्रदायिक हिंसा का खतरा बना हुआ है, जिसमें इस साल की शुरुआत में सैकड़ों लोग मारे गए थे. नई सरकार से जुड़े बंदूकधारियों पर दक्षिणी सीरिया के स्वीदा प्रांत और तटीय क्षेत्र में ड्रूज और अलावी धार्मिक अल्पसंख्यकों के नागरिकों पर अत्याचार करने का भी आरोप है.

अल-शरा ने अपने भाषण में कहा कि सीरियाई राज्य ने तथ्य-खोजी मिशन बनाने पर काम किया है और संयुक्त राष्ट्र को इस वर्ष हुई हत्याओं की जांच करने का अधिकार दिया है. उन्होंने आगे कहा, "मैं वादा करता हूं कि जिनके हाथ सीरियाई लोगों के खून से रंगे हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा."

अल-शरा ने कहा कि सीरिया में नए अधिकारियों ने उस नशीले पदार्थों के कारोबार को नष्ट कर दिया है, जिसका इस्तेमाल असद अपनी सरकार को धन मुहैया कराने के लिए करते थे. इसकी वजह ये थी कि उस पर युद्ध के साथ-साथ कठोर पश्चिमी प्रतिबंधों ने अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया था. असद के पतन ने एम्फेटेमिन जैसी उत्तेजक दवा कैप्टागॉन, जिसे फेनेथिललाइन भी कहा जाता है, के औद्योगिक पैमाने पर निर्माण संयंत्रों का खुलासा किया. इसके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि यह अत्यधिक नशे की लत वाली इस दवा का 10 अरब डॉलर का वार्षिक वैश्विक व्यापार था.

गौर करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई में सऊदी अरब में अल-शरा से मुलाकात की और घोषणा की कि वह असद शासन के तहत सीरिया पर दशकों से लगे प्रतिबंधों को हटा देंगे. उन्होंने कई प्रतिबंधों को हटाने या हटाने का आदेश दिया.

हालांकि, सबसे कड़े प्रतिबंध कांग्रेस द्वारा 2019 में पारित सीजर सीरिया नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत लगाए गए थे और इन्हें स्थायी रूप से हटाने के लिए कांग्रेस के मतदान की आवश्यकता होगी.

अपने भाषण के बाद संयुक्त राष्ट्र भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, अल-शरा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अंततः प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहाकि कांग्रेस के अधिकतर सदस्य सीजर सीरिया नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत कांग्रेस को हटाने के पक्ष में हैं.

अल-शरा ने कहा, "सीरिया किसी के लिए भी वह दर्द नहीं चाहता जो उसने सहा है. हम उन सबसे ज़्यादा लोगों में से हैं जो युद्ध और विनाश की पीड़ा महसूस करते हैं. इसलिए हम गाजा के लोगों का समर्थन करते हैं."

दमिश्क में, अल-शरा के भाषण का जश्न मनाने के लिए केंद्रीय उमय्यद चौक पर जयकारे लगाती भीड़ जमा हो गई. न्यूयॉर्क के डैग हैमरशॉल्ड प्लाजा चौक पर, सीरियाई प्रवासी समुदाय के सदस्यों ने द्वंदात्मक प्रदर्शनों में भाग लिया. एक दमिश्क में नई सरकार के समर्थन में और दूसरा उसके विरोध में.

सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों ने तीन सितारों वाला "क्रांति ध्वज" फहराया, जो अब सीरिया का आधिकारिक ध्वज बन गया है. दूसरी ओर, कई लोगों ने 5 रंगों वाला ड्रूज ध्वज फहराया. कुछ लोग बैरिकेड्स के पार एक-दूसरे पर चिल्लाए और गालियां दीं। ड्रूज पक्ष की ओर से, मूल रूप से स्वेदा की रहने वाली फराह ताकी ने कहा कि हाल ही में हुई हिंसा के कारण उनकी मौसी वहाँ विस्थापित हो गई हैं और वह अल-शरा की यात्रा का विरोध करने के लिए शिकागो से आई थीं.

उन्होंने कहा, "यह शर्मनाक है कि न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र में एक पूर्व कायदा सदस्य का स्वागत कर रहा है और उसे बोलने की भी अनुमति दे रहा है." अल-शरा जिस विद्रोही समूह का नेतृत्व करता था, वह कभी अल-कायदा से जुड़ा था, लेकिन बाद में उसने उससे नाता तोड़ लिया. बैरिकेड्स के दूसरी तरफ, मूल रूप से दमिश्क की रहने वाली सीरियाई अमेरिकी दीना कीनावारी, अल-शरा के प्रति अपना समर्थन जताने के लिए फ्लोरिडा से आई थीं.

उन्होंने कहा, "हम पिछले 50 सालों से अत्याचार के साये में जी रहे हैं, और अब हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं." "और हमें उस पर गर्व है."

ये भी पढ़ें-

लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान टीवी स्टूडियो पर इजराइली हमला, जान बचाकर भागी एंकर

For All Latest Updates

TAGGED:

AHMAD AL SHARAAUN GENERAL ASSEMBLYUNISRAELSYRIAN PRESIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

UNGA में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, हमले को लेकर की इजराइल की निंदा

जोर पकड़ रहा इंडिया में आर्थिक सुधार, अगस्त में दिखी इंडस्ट्री में रौनक, विकास की रफ्तार 6.3%

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

एशिया कप 2025 सुपर 4: पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.