6 दशक बाद सीरियाई राष्ट्रपति की UN में दहाड़, जानें किसके खिलाफ भरी हुंकार

सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने बुधवार, 24 सितंबर, 2025 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान भाषण दिया. ( AP )

संयुक्त राष्ट्र: दशकों की दूरी को पीछे छोड़ते हुए सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया. लगभग 60 वर्षों में पहली बार उनके देश के किसी राष्ट्रपति ने ऐसा किया. उनके भाषण के दौरान, सीरियाई शहरों और कस्बों में सैकड़ों लोग विशाल स्क्रीन के सामने इकट्ठा हुए और देश के झंडे लहराते हुए उनका भाषण देखा.

अहमद अल-शरा ने कहा कि 6 दशकों के तानाशाही शासन के बाद सीरिया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वापस लौट रहा है. इसमें 10 लाख लोग मारे गए और लाखों लोगों पर अत्याचार हुए. उन्होंने विश्व नेताओं की सभा में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में कहा, "सीरिया, दुनिया के देशों के बीच अपना उचित स्थान दोबारा हासिल कर रहा है."

अरब-इजराइल युद्ध के तुरंत बाद, 1967 में नूरेद्दीन अतासी द्वारा दिए गए भाषण के बाद, अल-शरा संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने वाले पहले सीरियाई राष्ट्राध्यक्ष बने. अरब-इजराइल युद्ध के दौरान, दमिश्क ने गोलान हाइट्स पर नियंत्रण खो दिया था, जिसे बाद में 1981 में इजराइल ने अपने अधीन कर लिया था.

1970 में अतासी को उखाड़ फेंकने वाले रक्तहीन तख्तापलट के बाद असद परिवार के सीरिया में सत्ता में आने के बाद से, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध ज़्यादातर ठंडे रहे हैं, क्योंकि दमिश्क पूर्व सोवियत संघ का सहयोगी था. पिछले दशकों में, सीरिया के विदेश मंत्रियों ने ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में देश का प्रतिनिधित्व किया है.

सीरिया में असद परिवार का निरंकुश, दमनकारी 54 साल का शासन दिसंबर में अचानक ध्वस्त हो गया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल-शरा के नेतृत्व में एक उग्र विद्रोही हमले में उन्हें सत्ता से हटा दिया गया. असद के पतन ने 14 साल के गृहयुद्ध में एक बड़ा बदलाव ला दिया.

अल-शरा ने अपने भाषण में इजराइल की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि असद के पतन के बाद से इजराइल ने उनके देश को धमकियां देना बंद नहीं किया है. उन्होंने आगे कहा कि उसकी नीतियां "सीरिया और उसके लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन के विपरीत हैं" जो इस क्षेत्र के लिए खतरा हैं. यह एक ऐसे संघर्षों को जन्म दे सकती हैं, जिनका अंत कैसे होगा, यह कोई नहीं जानता.

एक सुरक्षा समझौते पर बातचीत चल रही है जिसके बारे में अल-शरा ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इससे इज़राइली सेना वापस लौटेगी और 1974 के विघटन समझौते पर वापस लौटेगी. अल-शरा ने पिछले हफ़्ते कहा था कि कुछ ही दिनों में समझौता हो सकता है, लेकिन रविवार को इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी टिप्पणी में किसी सफलता की संभावना को कम करके आंका.

बाद में बुधवार को, नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सीरिया के साथ बातचीत चल रही है और कहा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने में "इजराइल के हितों को सुनिश्चित करना शामिल है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, दक्षिण-पश्चिमी सीरिया का विसैन्यीकरण और सीरिया में ड्रूज लोगों की सुरक्षा बनाए रखना शामिल है."

सत्ता संभालने के बाद से, अल-शरा ने सह-अस्तित्व का उपदेश दिया है और सीरिया के अल्पसंख्यक समुदायों को आश्वस्त करने की कोशिश की है, लेकिन देश में सांप्रदायिक हिंसा का खतरा बना हुआ है, जिसमें इस साल की शुरुआत में सैकड़ों लोग मारे गए थे. नई सरकार से जुड़े बंदूकधारियों पर दक्षिणी सीरिया के स्वीदा प्रांत और तटीय क्षेत्र में ड्रूज और अलावी धार्मिक अल्पसंख्यकों के नागरिकों पर अत्याचार करने का भी आरोप है.

अल-शरा ने अपने भाषण में कहा कि सीरियाई राज्य ने तथ्य-खोजी मिशन बनाने पर काम किया है और संयुक्त राष्ट्र को इस वर्ष हुई हत्याओं की जांच करने का अधिकार दिया है. उन्होंने आगे कहा, "मैं वादा करता हूं कि जिनके हाथ सीरियाई लोगों के खून से रंगे हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा."