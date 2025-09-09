ETV Bharat / international

बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका और इराक तक... नेपाल से पहले इन देशों की संसद में प्रदर्शनकारी मचा चुके हैं बवाल

मैसेडोनिया 27 अप्रैल 2017 में एक जातीय अल्बानियाई व्यक्ति के अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने मैसेडोनिया की संसद में धावा बोल दिया. पूर्व प्रधानमंत्री निकोला ग्रुवेस्की की वीएमआरओ पार्टी के समर्थक लगभग 200 राष्ट्रवादी प्रदर्शनकारी स्कोप्जे की संसद में जबरन घुस गए. वे जातीय अल्बानियाई राजनेता तलत जाफेरी के अध्यक्ष चुने जाने से नाराज थे.

जॉर्जिया 21 जून 2019 में हजारों प्रदर्शनकारियों ने इमारत पर धावा बोलने की कोशिश की थी. जब यह खबर फैली कि एक रूसी सांसद को स्पीकर की कुर्सी से भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया है. दंगा पुलिस द्वारा चलाई गई रबर की गोलियों से कुछ प्रदर्शनकारियों की आंखें चली गईं. एक रूसी सांसद द्वारा संसद में स्पीकर की कुर्सी पर बैठने के बाद प्रदर्शनकारियों द्वारा जॉर्जिया की संसद पर धावा बोलने की कोशिश में हुई झड़पों में लगभग 240 लोग घायल हो गए. नवंबर 2019 में, पुलिस ने संसद के प्रवेश द्वार पर बैरिकेडिंग करने वाले प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया.

हांगकांग हांगकांग में 01 जुलाई2019 में प्रदर्शनकारी घंटों की घेराबंदी के बाद हांगकांग की संसद के केंद्रीय कक्ष में जबरन घुस गए. दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने विधान परिषद (लेगको) के शीशे तोड़ दिए.

इक्वाडोर 09 अक्टूबर 2019 में इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में प्रदर्शनकारियों ने अस्थायी रूप से संसद भवन में प्रवेश किया. कांग्रेस भवन के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई. ये विरोध प्रदर्शन कई उदारवादी सुधारों के विरोध में था. जिनमें ईंधन सब्सिडी को समाप्त करना भी शामिल रहा, जिसके कारण कीमतों में भारी वृद्धि हुई.

सर्बिया सर्बिया में 08 जुलाई 2020 में हजारों प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ लड़ाई लड़ी और कोरोनो वायरस मामलों में वृद्धि के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की सरकार की योजना के विरोध में सर्बिया के संसद परिसर (बेलग्रेड में नेशनल असेंबली भवन) पर धावा बोल दिया.

जर्मनी जर्मनी में 29 अगस्त 2020 को कोविड-19 प्रतिबंधों के विरोध में रैहस्टाग (जर्मनी के संसद भवन) पर धावा बोलने का प्रयास हुआ. कई दक्षिणपंथी समर्थकों ने घेरा तोड़कर संसद भवन की सीढ़ियों पर चढ़ गए. बाद में पुलिस ने उन्हें तितर-बितर कर दिया.

किर्गिस्तान किर्गिस्तान में 06 अक्टूबर 2020 में संसदीय चुनाव के परिणामों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बिश्केक में एक संसदीय परिसर और सुरक्षा मुख्यालय में तोड़फोड़ की. इस दौरान बाहर फुटपाथ पर कागज बिखरे हुए देखे गए. उस दौरान ऐसी खबरें आईं कि इमारत के कुछ हिस्सों में आग लग गई.

यह अशांति उस घोषणा के बाद शुरू हुई जब आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस ने अजरबैजान के अलग हुए क्षेत्र नागोर्नो-काराबाख पर हफ्तों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किएय सैकड़ों गुस्साए प्रदर्शनकारी इस समझौते का विरोध करने और प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन के इस्तीफे की मांग करने के लिए राजधानी में एकजुट हुए.

आर्मेनिया आर्मेनिया में 10 नवंबर 2020 की सुबह प्रदर्शनकारी येरेवन स्थित अर्मेनियाई संसद भवन में घुस गए. इस दौरान उन्होंने मुख्य हॉल में भाषण दिए और कुछ सांसदों के कार्यालयों में उपकरण नष्ट कर दिए. बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद से बाहर निकाला.

ग्वाटेमाला 21 नवंबर 2020 को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने ग्वाटेमाला की कांग्रेस में घुसकर इमारत का एक हिस्सा जला दिया. राष्ट्रपति अलेजांद्रो जियामाटेई और विधायिका के खिलाफ बढ़ते प्रदर्शनों के बीच, शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च में कटौती करने वाले बजट को मंजूरी देने को लेकर व्यापक प्रदर्शन हुए.

केन्या 26 जून 2024 में केन्या की संसद भवन में प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया और औपचारिक गदा भी चुरा ली गई. इतना ही नहीं प्रदर्शनकारियों ने नैरोबी के गवर्नर के कार्यालय, नैरोबी के सिटी हॉल को भी आग लगा दी. प्रस्तावित टैक्स वृद्धि के खिलाफ केन्या देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की चपेट में आ गया. वित्त विधेयक 2024 के खिलाफ '7 दिनों का रोष' के नारे के तहत व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए.

सरकार के फैसले के खिलाफ युवा, खासतौर पर Gen-Z पिछले कुछ दिन से प्रदर्शन कर रहे थे और नेपाल की संसद में भी घुस गए. इसके बाद नेपाल की सेना ने फायरिंग की, जिसमें कई लोगों को गोली लग गई. हालांकि, देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है, जब किसी देश की संसद में प्रदर्शकारी घुस गए हों. नेपाल से पहले, श्रीलंका, बांग्लादेश, केन्या और इराक से लेकर दुनिया के कई देशों में ऐसा हो चुका है.

हैदराबाद: नेपाल सरकार ने युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद आखिरकार सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश वापस ले लिया. वहीं देश के युवा प्रदर्शनकारियों के भारी विरोध के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके कई मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया.

इराक

30 अप्रैल 2016 में नए मंत्रिमंडल को मंजूरी देने में जारी गतिरोध के विरोध में सैकड़ों शिया मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने बगदाद स्थित इराकी संसद पर धावा बोल दिया. सांसदों द्वारा मतदान के लिए एकत्र न हो पाने के बाद, मौलवी मुक्तदा सद्र के समर्थकों ने पहली बार सुरक्षित ग्रीन ज़ोन के बैरिकेड तोड़ दिए. आपातकाल की घोषणा कर दी गई और अमेरिकी दूतावास के पास सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे गए. प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर कब्जा करने के बाद उसके बाहर डेरा डाल दिया.

मोल्दोवा

20 जनवरी 2016 में मोल्दोवा की संसद में सांसदों द्वारा देश की नई सरकार को मंज़ूरी दिए जाने के कुछ ही देर बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारी घुस आए. नए प्रधानमंत्री पावेल फिलिप ने गलियारे में अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की घोषणा की, जबकि नाराज विरोधियों ने केंद्रीय मंच तक उनका रास्ता रोक दिया था. संसद भवन में अफरा-तफरी के फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर किए गए.

रोमानिया

15 दिसंबर 2015 में हजारों रोमानियाई किसान और चरवाहे, जिनमें से कुछ पारंपरिक वेशभूषा में थे और गाय की घंटियां बजा रहे थे, भेड़पालक कुत्तों के उपयोग पर नए प्रतिबंधों के विरोध में संसद के द्वारों से जबरन घुस गए.

बुर्किना फासो

30 अक्टूबर 2014 में प्रदर्शनकारियों ने बुर्किना फासो की संसद पर धावा बोल दिया, फर्नीचर और कंप्यूटरों को सड़क पर खींच लिया और मुख्य कक्ष में आग लगा दी. यह राष्ट्रपति के 27 साल के शासन के दौरान उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी. प्रदर्शनकारियों का लक्ष्य संसद में मतदान को रोकना था, जिससे कार्यकाल सीमा बढ़ जाती और राष्ट्रपति ब्लेज कॉम्पोरे को पांचवीं बार चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता.

मोल्दोवा

07 अप्रैल 2009 में मोल्दोवा में प्रदर्शनकारियों ने चुनावों के विरोध में देश की संसद पर धावा बोल दिया था. इस दौरान संसद की खिड़कियां तोड़ दी गईं और मेज-कुर्सियां सड़क पर फेंक दिए गए. इन चुनावों में सत्तारूढ़ कम्युनिस्टों की सत्ता में वापसी हुई थी. राजधानी चिसीनाउ में संसद भवन के बाहर कम से कम 10,000 प्रदर्शनकारी जमा हुए.

दुनिया भर में राष्ट्रपति भवन पर धावा बोलने वाले प्रदर्शनकारियों पर एक नजर

सीरिया

8 दिसंबर 2024 में सीरियाई विद्रोहियों और आम जनता ने दमिश्क स्थित बशर अल-असद के राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया. साथ ही उन्होंने राजधानी पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए उसे अपने नियंत्रण में ले लिया. इस तरह अरब गणराज्य पर अल-असद परिवार के 54 साल के शासन का अंत हो गया. उन्होंने असद के निजी सामान, जिनमें फर्नीचर, गहने, लग्जरी कारें और कई अन्य कीमती सामान लूट लिए. तस्वीरों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे असद के शयनकक्षों और आधिकारिक केबिनों में झांकते, 31,500 वर्ग मीटर के अल-रावदा राष्ट्रपति भवन और उसके विशाल बगीचों में घूमते दिखाई दे रहे थे. उन्होंने तस्वीरें खिंचवाईं और इसे जनता का महल बताया.

बांग्लादेश

05 अगस्त 2024 बांग्लादेश, जहां लाखों प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए राजधानी की सड़कों पर मार्च किया और बाद में प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल दिया. तस्वीरों में भीड़ को ढाका स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास की ओर दौड़ते हुए और कैमरे की ओर हाथ हिलाते हुए जश्न मनाते हुए दिखाया गया है. टीवी चैनलों पर दिखाई गई तस्वीरों में सैकड़ों लोग इमारत में तोड़फोड़ करते और चिकन, मछली, सब्जियां और फर्नीचर लूटते हुए दिखाई दिए.

श्रीलंका

31 मार्च 2022 में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कोलंबो स्थित निजी आवास पर धावा बोलने की कोशिश कर रहे सैकड़ों लोगों को पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल करके तितर-बितर कर दिया, जिसके बाद मुख्य शहर के कई हिस्सों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया. देश में दशकों के सबसे बुरे आर्थिक संकट से निपटने के सरकारी तरीकों को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने से कम से कम एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

कजाकिस्तान

05 जनवरी 2022 में कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति निवास और महापौर कार्यालय पर धावा बोल दिया और दोनों को आग लगा दी. मध्य एशियाई राष्ट्र में ईंधन की कीमतों में वृद्धि को लेकर यह प्रदर्शन किया गया.

यमन

16 मार्च 2021 में यमनी और सऊदी अरब की सेनाओं द्वारा प्रधानमंत्री मईन अब्दुल मलिक सईद और कैबिनेट के अन्य सदस्यों को बाहर निकाले जाने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मआशिक राष्ट्रपति भवन में घुसकर तोड़फोड़ की. वे जीवन की खराब स्थिति, सार्वजनिक सेवाओं की कमी और स्थानीय मुद्रा के अवमूल्यन का विरोध कर रहे थे. 2014 से चल रहे गृहयुद्ध के दौरान यमन में हिंसा की स्थिति बनी हुई है.

अब्खाजिया

09 जनवरी 2020 में अब्खाजिया को दुनिया के अधिकांश देशों द्वारा जॉर्जिया के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है. हालांकि, रूस और कई सहयोगी इसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देते हैं और इसे मॉस्को का भारी समर्थन प्राप्त है. संकट 9 जनवरी को शुरू हुआ, जब प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने प्रशासनिक भवन पर धावा बोल दिया, जिससे वास्तविक राष्ट्रपति राउल खजिम्बा को भागने पर मजबूर होना पड़ा.

यूक्रेन

22 फरवरी 2014 में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट राष्ट्रपति विक्टर एफ यानुकोविच के आवासीय परिसर पर नियंत्रण कर लिया.

मेजहिहिर्या में राष्ट्रपति निवास

प्रदर्शनकारियों ने यानुकोविच निवास पर पूरा कब्जा कर लिया और इस आलीशान संपत्ति को जनता और मीडिया के लिए खोल दिया. विजिटर्स परिसर में टहलते रहे. बड़े बाथटब की प्रशंसा करते रहे. प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान थोड़ा गोल्फ भी खेला. यह महंगा निवास अक्सर प्रदर्शनकारियों के लिए निराशा का कारण रहा है, जो इसके वित्तपोषण पर सवाल उठाते हैं और आर्थिक संकट के बीच इसके निर्माण को अनुचित मानते हैं.

परिसर में प्रवेश करते ही लोग भवन की भव्यता को देख हैरान रह गए. कीव से एक घंटे की ड्राइव पर स्थित मेजहिहिर्या में 140 हेक्टेयर में फैली इस संपत्ति के नीचे एक गैरेज है जिसमें लग्जरी स्पोर्ट्स कारों से भरा पड़ा है.

फिलीपींस

22 से 25 फरवरी, 1986 तक, लाखों फिलिपिनो राष्ट्रपति फेडिनैंड मार्कोस और उनके इस दावे के विरोध में एपिफ़ानियो डेलोस सैंटोस एवेन्यू पर एकत्रित हुए कि उन्होंने कोराज़ोन औक्विनो पर फिर से चुनाव जीता है. ऐसे में जल्द ही मार्कोस और उनके परिवार को सत्ता छोड़ने और फिलीपींस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा.

1986 में मार्कोस के देश छोड़कर भागने के बाद उनके मलाकानांग पैलेस पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया. उन्होंने मार्कोस परिवार द्वारा सत्ता में रहते हुए अर्जित की गई अपार संपत्ति का पर्दाफाश किया. दुनिया तब दंग रह गई जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया और परिवार के घर की ज्यादतियों का खुलासा किया, जिसमें इमेल्डा मार्कोस के 3,000 जोड़ी डिजाइनर जूतों से भरे एक कमरे का कुख्यात फुटेज भी शामिल था.

