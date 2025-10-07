ETV Bharat / international

इजराइल-हमास वॉर के दो साल! इजराइल मना रहा जश्न, गाजा में त्रासदी, बंधकों की हो रही दुर्दशा

7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिणी इजराइल में घुसकर 1,200 लोगों का कत्ल कर दिया. साथ ही 251 का अपहरण कर लिया था.

Israel Hamas War
लोग सिमन तोव परिवार के जले हुए घर का दौरा करते हैं, जहां 7 अक्टूबर, 2023 को इजराइल के किबुत्ज नीर ओज में हमास के हमले के दौरान परिवार के सभी 5 सदस्य मारे गए थे. यह घटना इजराइल द्वारा हमले की दो साल की सालगिरह, सोमवार, 6 अक्टूबर, 2025 को मनाने से एक दिन पहले हुई थी. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : October 7, 2025 at 2:06 PM IST

रीम: इजराइली मंगलवार को मृतकों के लिए शोक मनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि राष्ट्र 7 अक्टूबर के हमास हमले के दो साल पूरे होने का जश्न मना रहा है. इस क्षेत्र को एक विनाशकारी युद्ध में धकेल दिया था, जबकि इजराइल और हमास मिस्र में अप्रत्यक्ष वार्ता कर रहे हैं.

मुख्य श्रद्धांजलि समारोह शोक संतप्त परिवारों द्वारा आयोजित किया जा रहा है, न कि सरकार द्वारा, जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व को लेकर गहरे मतभेदों को दर्शाता है. कई लोग युद्ध विराम कराने में विफलता के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार मानते हैं, जिससे उग्रवादी समूह द्वारा बंधक बनाए गए शेष लोगों को मुक्त कराया जा सके.

गाजा पट्टी में, जहां इजराइल के जवाबी हमले में हजारों लोग मारे गए हैं और पूरे शहर और कस्बे तबाह हो गए हैं, जो लोग गाजा शहर पर एक और इजराइली आक्रमण से बचने के लिए भाग सकते हैं. जबकि अन्य लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं. कई लोग दक्षिण की ओर कठिन और महंगी यात्रा करने में असमर्थ हैं.

इजराइल के इतिहास का सबसे भीषण हमला: दो साल पहले हमास के नेतृत्व वाले हजारों उग्रवादियों ने रॉकेटों की अचानक बौछार के बाद दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ की थी. उन्होंने सैन्य ठिकानों, कृषि समुदायों और एक खुले संगीत समारोह पर धावा बोल दिया था, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर आम नागरिक थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे और वृद्ध शामिल थे.

उन्होंने 251 अन्य लोगों का अपहरण कर लिया था, जिनमें से ज़्यादातर को युद्ध विराम या अन्य समझौतों के तहत रिहा कर दिया गया है. 48 उग्रवादी अब भी गाजा के अंदर हैं, जिनमें से लगभग 20 के बारे में इजराइल का मानना ​​है कि वे जीवित हैं.

हमास ने कहा है कि वह उन्हें तभी रिहा करेगा, जब एक स्थायी युद्ध विराम और इजराइल की वापसी हो. नेतन्याहू ने तब तक युद्ध जारी रखने की कसम खाई है, जब तक कि सभी बंदी वापस नहीं आ जाते और हमास को निरस्त्र नहीं कर दिया जाता.

इस हमले ने कई घटनाओं को जन्म दिया, जिसके कारण इजराइल को ईरान और उसके सहयोगियों, जिनमें लेबनान का हिज़्बुल्लाह भी शामिल था, के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसमें उसे भारी नुकसान हुआ. जून में ईरान के सैन्य और परमाणु कार्यक्रम पर 12 दिनों तक चले युद्ध में इजराइल के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल हो गया.

इजराइल ने कई शीर्ष आतंकवादियों के साथ-साथ ईरानी जनरलों और परमाणु वैज्ञानिकों को भी मार गिराया है, और गाजा के अधिकांश हिस्सों के साथ-साथ लेबनान और सीरिया के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण करते हुए अपने दुश्मनों की सैन्य क्षमताओं को काफी हद तक कम कर दिया है.

लेकिन बंधकों को वापस न लौटा पाने के कारण देश में गहरा विभाजन हो गया है, जहां नेतन्याहू के खिलाफ साप्ताहिक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इजराइल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दशकों से कहीं अधिक अलग-थलग है.

नरसंहार स्थल पर एक स्मारक: सीमावर्ती रीम समुदाय में नोवा संगीत समारोह में लगभग 400 इजराइली मारे गए और दर्जनों का अपहरण कर लिया गया. पिछले दो वर्षों में, यह एक स्मारक स्थल के रूप में उभरा है, जहां अपहृत और शहीद हुए लोगों के चित्र इजराइली झंडों पर लगाए गए हैं.

शोक संतप्त परिवार यहूदी त्योहार सुक्कोट के सम्मान में, जो इस वर्षगांठ के साथ मेल खाता है, वहाँ एक सुक्का, एक उत्सवपूर्ण, अस्थायी आश्रय बनाने की योजना बना रहे हैं.

यहूदी त्योहार के कारण नोवा स्थल पर कोई आधिकारिक समारोह नहीं हुआ. मुख्य स्मारक समारोह तेल अवीव में आयोजित किया जाएगा और इसमें संगीत कार्यक्रम और भाषण शामिल होंगे.

इसका आयोजन योनातन शमरीज द्वारा किया जा रहा है, जिनके भाई, एलन, युद्ध के शुरुआती दौर में कैद से भागने के बाद इजराइली सेना द्वारा गलती से मारे गए तीन बंधकों में शामिल थे.

इजराइल और हमास ने ट्रंप की शांति योजना पर चर्चा की: इजराइल और हमास ने सोमवार को मिस्र के रिसॉर्ट शहर शर्म अल-शेख में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश की गई एक नई शांति योजना पर चर्चा की. यह वार्ता मंगलवार को भी जारी रहने वाली थी.

गाज के स्वास्थ्य मंत्रालय, जो हमास द्वारा संचालित सरकार का हिस्सा है, के अनुसार, इस युद्ध में अब तक 67,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं. मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि कितने नागरिक या लड़ाके थे.

मंत्रालय के अनुसार, मृतकों में लगभग आधी संख्या महिलाओं और बच्चों की है, और कई स्वतंत्र विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध के दौरान हताहतों का सबसे विश्वसनीय अनुमान यही है.

इजराइल के आक्रमण ने गाजा की लगभग 20 लाख की आबादी के लगभग 90% लोगों को, अक्सर कई बार, विस्थापित कर दिया है, और मानवीय सहायता पर प्रतिबंधों ने एक गंभीर भुखमरी संकट को जन्म दिया है. विशेषज्ञों का कहना है कि गाजा शहर अकाल का सामना कर रहा है.

विशेषज्ञों और प्रमुख अधिकार समूहों ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया है, और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री की भुखमरी को युद्ध के एक तरीके के रूप में इस्तेमाल करने के लिए गिरफ्तारी की मांग कर रहा है.

इजराइल इन आरोपों का पुरजोर खंडन करता है और कहता है कि वह आत्मरक्षा के लिए एक वैध युद्ध लड़ रहा है और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए असाधारण उपाय कर रहा है. वह गाजा में हुई मौतों और विनाश के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि ये आतंकवादी आबादी वाले इलाकों में गहराई से जमे हुए हैं.

हमास ने 7 अक्टूबर के हमले को इजराइल द्वारा दशकों से जमीन पर कब्जा, बस्तियों के निर्माण और सैन्य कब्जे के जवाब के रूप में पेश किया. लेकिन इस हमले ने फिलिस्तीनियों पर विनाशकारी प्रभाव डाला है, जिनका एक स्वतंत्र राज्य का सपना पहले से कहीं ज़्यादा दूर दिखाई दे रहा है.

