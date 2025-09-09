ETV Bharat / international

गाजा में 70 मारे गए, हमास के कब्जे वाली इमारतें उड़ा रहा इजराइल, अब तक 300 से ज्यादा जख्मी

7 सितंबर, 2025 को गाजा शहर में एक इमारत पर इजराइली हमले के दौरान फिलिस्तीनी लोग छिपे हुए हैं. यह हमला इज़राइली सेना द्वारा पूर्व चेतावनी जारी करने के बाद किया गया था. ( AP )

देर अल-बला: इजराइल, हमास को घुटनों पर लाने के लिए मजबूर कर रहा है. इजराइल, हमास की निगरानी चौकियों और एक ऊंची बिल्डिंग को निशाना बना रहा है. गाजा में हुई इस तबाही में 70 लोग मारे गए हैं. वहीं 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं. उधर गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में इजराइली गोलीबारी में मारे गए 65 लोगों के शव अस्पतालों में पहुंचे हैं, जबकि 320 अन्य घायल हुए हैं. हालांकि मीडिया रिपोर्टों में इसमें मरने वालों की संख्या 70 हो गई है.

इजराइल ने सोमवार को गाजा शहर में एक और ऊँची इमारत पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया. यह हमला निवासियों को खाली करने की चेतावनी देने के बाद किया गया. यह अटैको सबसे बड़े फिलिस्तीनी शहर गाजा पर कब्जा करने के उद्देश्य से एक अभियान का हिस्सा था. सेना ने कहा कि वह हमास की निगरानी चौकियों और 12 मंजिला कार्यालय भवन के आसपास रखे बमों को निशाना बना रही थी.

बीते कई दिनों में, इजराइल ने गाजा शहर में कई ऊंची इमारतों को नष्ट कर दिया है और हमास पर उनमें निगरानी ढांचा लगाने का आरोप लगाया है. उसने लगभग 10 लाख निवासियों वाले शहर में अपने जमीनी हमले से पहले लोगों को भागने का आदेश दिया है, जिसके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि यह शहर अकाल से जूझ रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह हमास को संभावित युद्धविराम के बारे में अपनी "आखिरी चेतावनी" दे रहे हैं, जबकि अरब अधिकारियों ने 3,000 फिलिस्तीनी कैदियों और एक अस्थायी युद्धविराम के बदले में शेष सभी बंधकों की तत्काल रिहाई के लिए एक नए अमेरिकी प्रस्ताव का जिक्र किया. हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसे "अपमानजनक आत्मसमर्पण दस्तावेज़" बताया, लेकिन चरमपंथी समूह ने कहा कि वह बातचीत जारी रखेगा.

इससे पहले यरुशलम में, दो फिलिस्तीनी बंदूकधारियों ने एक बस अड्डे पर गोलीबारी की, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 12 घायल हो गए. यह लगभग एक साल में इजराइलियों पर इस तरह का सबसे भीषण हमला है.