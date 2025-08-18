ETV Bharat / international

पाकिस्तान में बारिश की विनाशलीला, 657 मौतें, 929 घायल - RAIN HITS PAKISTAN

अकेले खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बाढ़ और अन्य बारिश से संबंधित घटनाओं में 59 बच्चों, 43 महिलाओं समेत 390 लोगों की जानें गईं.

Rain Hits Pakistan
17 अगस्त, 2025 को पहाड़ी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बुनेर जिले में बाढ़ से बचे लोग पत्थर और अपनी क्षतिग्रस्त इमारतों के अवशेषों को फावड़े से हटाते हुए. (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2025 at 1:22 PM IST

2 Min Read

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अनुसार, 26 जून से अब तक पूरे पाकिस्तान में बारिश से संबंधित घटनाओं में 392 पुरुषों सहित कम से कम 657 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 929 अन्य घायल हुए हैं.

एआरवाई न्यूज के मुताबिक, इन मृतकों में 171 बच्चे और 94 महिलाएं थीं. घायलों में 437 पुरुष, 256 बच्चे और 236 औरतें शामिल थीं. एनडीएमए ने कहा कि ये मौतें मूसलाधार मॉनसूनी बारिश, अचानक आई बाढ़ और संबंधित खतरों के कारण हुई हैं.

RAIN HITS PAKISTAN
पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम में बुनेर जिले के पिशोरीन गांव में शुक्रवार को अचानक आई बाढ़ के बाद अपने क्षतिग्रस्त घर को देखने के बाद एक स्थानीय निवासी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है. (AP)

एनडीएमए ने कहा कि वह सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए प्रांतीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है.

RAIN HITS PAKISTAN
पाकिस्तान में बारिश ने मचाई तबाही. (AP)

बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 26 जून से अब तक 164 मौतें दर्ज की गई हैं. इनमें बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है. मरने वालों में 70 बच्चे, 63 पुरुष और 31 महिलाएं शामिल हैं. प्रांत में 582 लोग घायल भी हुए हैं. इनमें 225 पुरुष, 182 महिलाएं और 175 बच्चे हैं.

RAIN HITS PAKISTAN
पाकिस्तान में बारिश ने मचाई तबाही. (AP)

पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान (पीओजीबी) में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई. इनमें 18 पुरुष, 6 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल हैं. जबकि 31 अन्य घायल हुए. जख्मी लोगों में 27 पुरुष, 3 बच्चे और एक महिला शामिल थी.

RAIN HITS PAKISTAN
पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम में बुनेर ज़िले के पिशोरीन गांव में शुक्रवार को अचानक आई बाढ़ के बाद स्थानीय निवासी एक नाला पार करते हुए. (AP)

सिंध में 28 लोगों की मौत की सूचना है. मरने वालों में 14 बच्चे, 10 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं. इसके साथ ही 40 लोग घायल हुए हैं. इनमें 27 बच्चे, 7 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं.

एआरवाई न्यूज के मुताबिक, बलूचिस्तान प्रांत में 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. मरने वालों में 11 बच्चे, 5 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं. वहीं घायलों में दो पुरुष, एक महिला और एक बच्चा है.

ये भी पढ़ें - पाकिस्तान में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 307 हुई, भारी बारिश, बादल फटने से बिगड़े हालात

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अनुसार, 26 जून से अब तक पूरे पाकिस्तान में बारिश से संबंधित घटनाओं में 392 पुरुषों सहित कम से कम 657 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 929 अन्य घायल हुए हैं.

एआरवाई न्यूज के मुताबिक, इन मृतकों में 171 बच्चे और 94 महिलाएं थीं. घायलों में 437 पुरुष, 256 बच्चे और 236 औरतें शामिल थीं. एनडीएमए ने कहा कि ये मौतें मूसलाधार मॉनसूनी बारिश, अचानक आई बाढ़ और संबंधित खतरों के कारण हुई हैं.

RAIN HITS PAKISTAN
पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम में बुनेर जिले के पिशोरीन गांव में शुक्रवार को अचानक आई बाढ़ के बाद अपने क्षतिग्रस्त घर को देखने के बाद एक स्थानीय निवासी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है. (AP)

एनडीएमए ने कहा कि वह सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए प्रांतीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है.

RAIN HITS PAKISTAN
पाकिस्तान में बारिश ने मचाई तबाही. (AP)

बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 26 जून से अब तक 164 मौतें दर्ज की गई हैं. इनमें बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है. मरने वालों में 70 बच्चे, 63 पुरुष और 31 महिलाएं शामिल हैं. प्रांत में 582 लोग घायल भी हुए हैं. इनमें 225 पुरुष, 182 महिलाएं और 175 बच्चे हैं.

RAIN HITS PAKISTAN
पाकिस्तान में बारिश ने मचाई तबाही. (AP)

पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान (पीओजीबी) में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई. इनमें 18 पुरुष, 6 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल हैं. जबकि 31 अन्य घायल हुए. जख्मी लोगों में 27 पुरुष, 3 बच्चे और एक महिला शामिल थी.

RAIN HITS PAKISTAN
पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम में बुनेर ज़िले के पिशोरीन गांव में शुक्रवार को अचानक आई बाढ़ के बाद स्थानीय निवासी एक नाला पार करते हुए. (AP)

सिंध में 28 लोगों की मौत की सूचना है. मरने वालों में 14 बच्चे, 10 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं. इसके साथ ही 40 लोग घायल हुए हैं. इनमें 27 बच्चे, 7 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं.

एआरवाई न्यूज के मुताबिक, बलूचिस्तान प्रांत में 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. मरने वालों में 11 बच्चे, 5 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं. वहीं घायलों में दो पुरुष, एक महिला और एक बच्चा है.

ये भी पढ़ें - पाकिस्तान में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 307 हुई, भारी बारिश, बादल फटने से बिगड़े हालात

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN RELATED INCIDENTS IN PAKISTANRAIN INCIDENTSMANY KILLED IN PAKISTANRAIN KILLED SEVERAL PAKISTANISRAIN HITS PAKISTAN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'वोट चोरी' के मुद्दे को नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, पार्टी EC को दिखाएगी 'पंजे का दम'

नीरज चोपड़ा का जलवा, बिना खेले डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

सेंसेक्स 1000 अंक से ऊपर उछला, निफ्टी ने भरा फर्राटा

'सिंगर्स को मिलती है 101 रु फीस', 'बेबी डॉल' सिंगर ने बताया म्यूजिक इंडस्ट्री का काला सच, बोलीं- पेंशन प्लान...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.