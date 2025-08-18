इस्लामाबाद: पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अनुसार, 26 जून से अब तक पूरे पाकिस्तान में बारिश से संबंधित घटनाओं में 392 पुरुषों सहित कम से कम 657 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 929 अन्य घायल हुए हैं.

एआरवाई न्यूज के मुताबिक, इन मृतकों में 171 बच्चे और 94 महिलाएं थीं. घायलों में 437 पुरुष, 256 बच्चे और 236 औरतें शामिल थीं. एनडीएमए ने कहा कि ये मौतें मूसलाधार मॉनसूनी बारिश, अचानक आई बाढ़ और संबंधित खतरों के कारण हुई हैं.

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम में बुनेर जिले के पिशोरीन गांव में शुक्रवार को अचानक आई बाढ़ के बाद अपने क्षतिग्रस्त घर को देखने के बाद एक स्थानीय निवासी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है. (AP)

एनडीएमए ने कहा कि वह सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए प्रांतीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है.

पाकिस्तान में बारिश ने मचाई तबाही. (AP)

बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 26 जून से अब तक 164 मौतें दर्ज की गई हैं. इनमें बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है. मरने वालों में 70 बच्चे, 63 पुरुष और 31 महिलाएं शामिल हैं. प्रांत में 582 लोग घायल भी हुए हैं. इनमें 225 पुरुष, 182 महिलाएं और 175 बच्चे हैं.

पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान (पीओजीबी) में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई. इनमें 18 पुरुष, 6 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल हैं. जबकि 31 अन्य घायल हुए. जख्मी लोगों में 27 पुरुष, 3 बच्चे और एक महिला शामिल थी.

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम में बुनेर ज़िले के पिशोरीन गांव में शुक्रवार को अचानक आई बाढ़ के बाद स्थानीय निवासी एक नाला पार करते हुए. (AP)

सिंध में 28 लोगों की मौत की सूचना है. मरने वालों में 14 बच्चे, 10 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं. इसके साथ ही 40 लोग घायल हुए हैं. इनमें 27 बच्चे, 7 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं.

एआरवाई न्यूज के मुताबिक, बलूचिस्तान प्रांत में 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. मरने वालों में 11 बच्चे, 5 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं. वहीं घायलों में दो पुरुष, एक महिला और एक बच्चा है.