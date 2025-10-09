गाजा में भयावह बचपन: 5 साल से कम उम्र के 54,600 से ज़्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित
गाजा पट्टी में हजारों प्रीस्कूल उम्र के बच्चे अब रोकथाम योग्य गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं और उनकी मृत्यु दर में वृद्धि का खतरा है.
Published : October 9, 2025 at 10:12 AM IST
यरूशलेम: दो साल के युद्ध और भीषण खाद्यान्न संकट के बाद, गाजा में 5 साल से कम उम्र के 54,600 से ज़्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हो सकते हैं. इनमें से 12,800 से ज़्यादा गंभीर रूप से प्रभावित हैं. यह जानकारी एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के नए अध्ययन में सामने आई है.
अगस्त की शुरुआत तक, गाजा में 6 महीने से लेकर 5 साल से कम उम्र के लगभग 16% बच्चे जानलेवा कुपोषण से पीड़ित थे, जिसे तीव्र कुपोषण (एक्यूट वेस्टिंग) कहा जाता है, जिसमें लगभग 4% बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित थे.
यह जानकारी निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (जो इस क्षेत्र में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है) के विश्लेषण से मिली है. इस कुपोषण के लिए कई हफ़्तों तक चिकित्सीय भोजन और कभी-कभी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है.
लेखकों ने बताया कि बुधवार को द लैंसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित यह अध्ययन, इस क्षेत्र में बाल भुखमरी पर अब तक का सबसे व्यापक अध्ययन है. यह अध्ययन जनवरी 2024 से अगस्त के मध्य तक गाजा के दर्जनों स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा केंद्रों में लगभग 2,20,000 बच्चों की जाँच पर आधारित था.
अध्ययन की प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. मासाको होरिनो ने एक बयान में कहा, "गाज़ा पट्टी में हज़ारों प्रीस्कूल-आयु के बच्चे अब रोकथाम योग्य तीव्र कुपोषण से पीड़ित हैं और उनकी मृत्यु दर में वृद्धि का खतरा है."
अध्ययन के साथ प्रकाशित एक टिप्पणी में, बाल स्वास्थ्य, पोषण और सार्वजनिक नीति के तीन विशेषज्ञों ने, जो इस शोध में शामिल नहीं थे, इसे कुपोषण की सीमा का "सबसे निर्णायक प्रमाण" बताया.
कोलंबिया विश्वविद्यालय की जेसिका फैन्ज़ो, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पॉल वाइज और पाकिस्तान के आगा खान विश्वविद्यालय तथा कनाडा के हॉस्पिटल फॉर सिक चिल्ड्रन के जुल्फिकार भुट्टा ने लिखा, "यह अब पूरी तरह स्थापित हो चुका है कि गाजा के बच्चे भूख से मर रहे हैं और उन्हें तत्काल एवं निरंतर मानवीय सहायता की आवश्यकता है."
इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर, 2023 को हुए हमास के घातक हमले के बाद शुरू हुए युद्ध के दौरान भुखमरी की खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि ये हमास द्वारा फैलाई गई "झूठ" हैं.
लेकिन विशेषज्ञों और सहायता समूहों ने महीनों से चेतावनी दी है कि इजराइल द्वारा गाजा में खाद्य पदार्थों और सहायता पर प्रतिबंध और लगातार सैन्य हमले के कारण भुखमरी हो रही है, खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं में.
गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से कुपोषण की जटिलताओं से 157 बच्चों सहित 461 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से ज़्यादातर की मौत 2025 में होगी.
मंत्रालय के अनुसार, चिकित्सीय खाद्य पदार्थों की भारी कमी के बीच, अस्पताल कुपोषित बच्चों से भर गए हैं. संयुक्त राष्ट्र और कई स्वतंत्र विशेषज्ञ स्वास्थ्य मंत्रालय, जो हमास द्वारा संचालित सरकार का हिस्सा है, के आंकड़ों को सबसे विश्वसनीय मानते हैं.
अध्ययन के लिए, प्रशिक्षित नर्सों ने बच्चों की मध्य-ऊपरी भुजाओं की परिधि को मापने के लिए कैलिब्रेटेड टेप का इस्तेमाल किया, जो पोषण संबंधी तनाव का आकलन करने का एक मानक उपकरण है. वैज्ञानिकों ने बताया कि बहुत पतली भुजाएँ, 125 मिलीमीटर या 4.9 इंच से कम, बहुत पतले शरीर से संबंधित हैं.
जब गाजा में सहायता की अनुमति दी गई. जैसे कि 2025 की शुरुआत में 6 सप्ताह का युद्ध विराम, तो कुपोषण की दर में कमी आई. लेकिन अध्ययन में पाया गया कि जब आपूर्ति हफ़्तों या महीनों तक बाधित रही, तो बच्चों की स्थिति और बिगड़ गई.
इजराइल ने पूरे युद्ध के दौरान अलग-अलग स्तरों पर सहायता पर प्रतिबंध लगाया है, मार्च से शुरू होकर दो महीने से ज़्यादा समय तक पूरी तरह से घेराबंदी की. मई में, उसने थोड़ी-थोड़ी सहायता की अनुमति देना शुरू किया. मई में एक विवादास्पद अमेरिका-इजराइल समर्थित आपूर्ति वितरण प्रणाली शुरू हुई.
इसने सहायता वितरण को गाजा के आसपास के चार स्थलों तक सीमित कर दिया और फिलिस्तीनियों को सहायता प्राप्त करने के लिए इजराइली सैन्य लाइनों से होकर गुजरना पड़ा. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इन स्थलों और उनके आसपास इजराइली बलों द्वारा 1,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे गए.
अमेरिका स्थित एक गैर-लाभकारी खाद्य सहायता संगठन, एडेसिया ने कहा कि वह गाजा में चिकित्सीय भोजन की खेप भेजने में सक्षम है. संस्थापक नविन सलेम के अनुसार, समूह ने 28 सितंबर को उत्पादों के 1,500 डिब्बे भेजे और अगले महीने हवाई और समुद्री मार्ग से लगभग 15,000 डिब्बे भेजने की योजना है.
यह अध्ययन संयुक्त राष्ट्र समर्थित खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों की अगस्त की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें गाजा के कुछ हिस्सों में अकाल की पुष्टि की गई थी. खाद्य संकट पर दुनिया की अग्रणी संस्था, एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण, महीनों से चेतावनी दे रही थी कि लाखों फिलिस्तीनी भयावह स्तर की भूख का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि आंकड़ों की कमी के कारण अकाल की घोषणा पहले नहीं की जा सकी.
कुपोषण जांच कार्यक्रम में शामिल दो कर्मचारी, गाजा में मारे गए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के 21 स्वास्थ्य कर्मचारियों में शामिल थे. समूह ने कहा कि कुल मिलाकर, संघर्ष में एजेंसी के 370 से ज़्यादा कर्मचारी मारे गए हैं.
