गाजा में भयावह बचपन: 5 साल से कम उम्र के 54,600 से ज़्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित

गाजा शहर के शाती शरणार्थी शिविर में अपने परिवार के घर पर 2 साल का कुपोषित बच्चा यजान अबू फुल तस्वीर खिंचवाता हुआ. ( AP (File) )

यरूशलेम: दो साल के युद्ध और भीषण खाद्यान्न संकट के बाद, गाजा में 5 साल से कम उम्र के 54,600 से ज़्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हो सकते हैं. इनमें से 12,800 से ज़्यादा गंभीर रूप से प्रभावित हैं. यह जानकारी एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के नए अध्ययन में सामने आई है. अगस्त की शुरुआत तक, गाजा में 6 महीने से लेकर 5 साल से कम उम्र के लगभग 16% बच्चे जानलेवा कुपोषण से पीड़ित थे, जिसे तीव्र कुपोषण (एक्यूट वेस्टिंग) कहा जाता है, जिसमें लगभग 4% बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित थे. यह जानकारी निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (जो इस क्षेत्र में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है) के विश्लेषण से मिली है. इस कुपोषण के लिए कई हफ़्तों तक चिकित्सीय भोजन और कभी-कभी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है. लेखकों ने बताया कि बुधवार को द लैंसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित यह अध्ययन, इस क्षेत्र में बाल भुखमरी पर अब तक का सबसे व्यापक अध्ययन है. यह अध्ययन जनवरी 2024 से अगस्त के मध्य तक गाजा के दर्जनों स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा केंद्रों में लगभग 2,20,000 बच्चों की जाँच पर आधारित था. अध्ययन की प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. मासाको होरिनो ने एक बयान में कहा, "गाज़ा पट्टी में हज़ारों प्रीस्कूल-आयु के बच्चे अब रोकथाम योग्य तीव्र कुपोषण से पीड़ित हैं और उनकी मृत्यु दर में वृद्धि का खतरा है." अध्ययन के साथ प्रकाशित एक टिप्पणी में, बाल स्वास्थ्य, पोषण और सार्वजनिक नीति के तीन विशेषज्ञों ने, जो इस शोध में शामिल नहीं थे, इसे कुपोषण की सीमा का "सबसे निर्णायक प्रमाण" बताया. कोलंबिया विश्वविद्यालय की जेसिका फैन्ज़ो, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पॉल वाइज और पाकिस्तान के आगा खान विश्वविद्यालय तथा कनाडा के हॉस्पिटल फॉर सिक चिल्ड्रन के जुल्फिकार भुट्टा ने लिखा, "यह अब पूरी तरह स्थापित हो चुका है कि गाजा के बच्चे भूख से मर रहे हैं और उन्हें तत्काल एवं निरंतर मानवीय सहायता की आवश्यकता है." इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर, 2023 को हुए हमास के घातक हमले के बाद शुरू हुए युद्ध के दौरान भुखमरी की खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि ये हमास द्वारा फैलाई गई "झूठ" हैं. लेकिन विशेषज्ञों और सहायता समूहों ने महीनों से चेतावनी दी है कि इजराइल द्वारा गाजा में खाद्य पदार्थों और सहायता पर प्रतिबंध और लगातार सैन्य हमले के कारण भुखमरी हो रही है, खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं में.