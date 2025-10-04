ETV Bharat / international

गाजा के समर्थन में इटली की सड़कों पर क्यों उतरा जनसैलाब, 20 लाख लोगों ने निकाली रैली

प्रदर्शनकारी इटली के बोलोग्ना में 3 अक्टूबर, 2025 को फिलिस्तीनियों के समर्थन में एक विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए. ( AP )

रोम: इटली के सबसे बड़े संघ ने कहाकि गाजा के निवासियों और एक मानवीय सहायता मिशन के समर्थन में एक दिवसीय आम हड़ताल के लिए शुक्रवार को इटली के 100 से अधिक शहरों में 20 लाख से अधिक लोगों ने रैली निकाली. इतालवी यूनियनों ने हड़ताल की घोषणा तब की, जब बुधवार रात इजराइली नौसेना बलों ने गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए इजराइल की नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे ग्लोबल सुमुद फ़्लोटिला को रोक लिया. तब से पूरे यूरोप और दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, लेकिन इटली में ये खासतौर पर जोरदार रहे हैं. इटली की रूढ़िवादी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने हड़ताल की तीखी आलोचना की थी. उन्होंने आशंका जताई थी कि इससे पूरे देश में व्यापक अशांति फैल सकती है और कहा कि यह राजनीति से प्रेरित है और उनकी दक्षिणपंथी सरकार को निशाना बनाया गया है. सीजीआईएल यूनियन के अनुसार, अकेले रोम की सड़कों पर 3,00,000 लोगों ने मार्च किया, जबकि आम हड़ताल में राष्ट्रीय औसत भागीदारी लगभग 60% रही, जिससे परिवहन और स्कूलों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सभी मुख्य सेवाएं ठप हो गईं. फ़्लोरेंस में, प्रदर्शनकारियों ने इतालवी राष्ट्रीय फ़ुटबॉल टीम के प्रशिक्षण केंद्र के द्वार पर पहुंच कर मांग की कि गाजा में युद्ध के कारण इजराइल के खिलाफ उसका आगामी विश्व कप क्वालीफायर मैच न खेला जाए.