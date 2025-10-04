गाजा के समर्थन में इटली की सड़कों पर क्यों उतरा जनसैलाब, 20 लाख लोगों ने निकाली रैली
इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने हड़ताल की आलोचना करते हुए कहाकि इससे पूरे देश में व्यापक व्यवधान पैदा होगा और यह राजनीति से प्रेरित है.
रोम: इटली के सबसे बड़े संघ ने कहाकि गाजा के निवासियों और एक मानवीय सहायता मिशन के समर्थन में एक दिवसीय आम हड़ताल के लिए शुक्रवार को इटली के 100 से अधिक शहरों में 20 लाख से अधिक लोगों ने रैली निकाली.
इतालवी यूनियनों ने हड़ताल की घोषणा तब की, जब बुधवार रात इजराइली नौसेना बलों ने गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए इजराइल की नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे ग्लोबल सुमुद फ़्लोटिला को रोक लिया. तब से पूरे यूरोप और दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, लेकिन इटली में ये खासतौर पर जोरदार रहे हैं.
इटली की रूढ़िवादी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने हड़ताल की तीखी आलोचना की थी. उन्होंने आशंका जताई थी कि इससे पूरे देश में व्यापक अशांति फैल सकती है और कहा कि यह राजनीति से प्रेरित है और उनकी दक्षिणपंथी सरकार को निशाना बनाया गया है.
सीजीआईएल यूनियन के अनुसार, अकेले रोम की सड़कों पर 3,00,000 लोगों ने मार्च किया, जबकि आम हड़ताल में राष्ट्रीय औसत भागीदारी लगभग 60% रही, जिससे परिवहन और स्कूलों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सभी मुख्य सेवाएं ठप हो गईं.
फ़्लोरेंस में, प्रदर्शनकारियों ने इतालवी राष्ट्रीय फ़ुटबॉल टीम के प्रशिक्षण केंद्र के द्वार पर पहुंच कर मांग की कि गाजा में युद्ध के कारण इजराइल के खिलाफ उसका आगामी विश्व कप क्वालीफायर मैच न खेला जाए.
गौर करें तो इटली 14 अक्टूबर को उडीन में इजराइल की मेजबानी करने वाला है, लेकिन यूईएफए युद्ध के कारण इजराइल को निलंबित करने पर विचार कर रहा है. खिलाड़ी फ्लोरेंस के कवरसियानो प्रशिक्षण केंद्र में नहीं थे, लेकिन टीम सोमवार को वहीं एकत्रित होगी.
प्रदर्शनकारी फ़ुटबॉल परिसर के दूसरी ओर सड़क पर शांतिपूर्वक व्यवहार करते दिखाई दिए, और इतालवी में एक बैनर लहरा रहे थे, जिस पर लिखा था, "आइए प्रतिरोध के साथ जायोनीवाद को रोकें."
शुक्रवार सुबह, उत्तरी शहर मिलान में लगभग 1,00,000 लोगों ने एक रैली में भाग लिया. शहर के राजमार्ग को अवरुद्ध कर रहे प्रदर्शनकारियों के एक समूह द्वारा पुलिस पर बोतलें फेंकने के बाद, जिसके जवाब में पुलिस ने धुएं के बम दागे, वहां कुछ देर के लिए झड़पें हुईं. ट्यूरिन, बोलोग्ना और नेपल्स में भी छिटपुट झड़पें हुईं, लेकिन ज़्यादातर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे.
मेलोनी ने गुरुवार को हड़ताल की निंदा करते हुए संवाददाताओं से कहा, "मेरा अब भी मानना है कि इससे फिलिस्तीनी लोगों को कोई फायदा नहीं होगा. दूसरी ओर, मैं समझता हूं कि इससे इतालवी लोगों को बहुत सारी समस्याएं होंगी." "क्रांतियां और लंबे सप्ताहांत एक साथ नहीं चलते."
इतालवी नेता पर गाजा संघर्ष में इजराइल के लंबे समय से समर्थक रहे इटली के रुख को बदलने का दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि गाजा में फैल रहे बड़े पैमाने पर मानवीय संकट को रोकने की मांग बढ़ रही है.
