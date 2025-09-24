ETV Bharat / international

हांगकांग, ताइवान, चीन में सुपर तूफान का कहर, रागासा की तबाही से ताइवान में झील फटी, 14 की मौत, कई लापता

हांगकांग में समुद्र ने कहर बरपाया. सुपर टाइफून रागासा चीन की ओर बढ़ रहा है. ताइवान में झील फटने से 14 की मौत हो गई.

SUPER TYPHOON RAGASA
ताइवान में झील फटने से 14 लोगों की मौत. (AFP)
By AFP

Published : September 24, 2025 at 12:37 PM IST

ताइवान: हांगकांग में तेज हवाओं, तेज बारिश और तेज समुद्र ने कहर बरपाया, जबकि सुपर तूफान रागासा दक्षिणी चीन की ओर बढ़ रहा है. इस तूफान से ताइवान में एक झील फट गई. इससे कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और कई लापता हैं.

ऑनलाइन प्रसारित फुटेज के अनुसार, चीनी वित्तीय केंद्र में कई इलाकों में पेड़ गिर गए और बाढ़ आ गई. तूफानी लहरों ने एक आलीशान होटल के शीशे के दरवाज़े तोड़ दिए और उसकी लॉबी में पानी भर गया.

हांगकांग वेधशाला के अनुसार, रागासा दोपहर के आसपास धीरे-धीरे हांगकांग से दूर जा रहा है, लेकिन शहर में अभी भी तूफानी हवाओं का प्रकोप जारी रहेगा. हांगकांग वेधशाला ने रात भर तूफ़ान की उच्चतम चेतावनी जारी की है.

वेधशाला ने आगे कहा कि रागासा "भारी तूफानी लहरें" लेकर आया है, जिससे तटीय इलाकों में पानी संदर्भ स्तर से तीन मीटर से ज़्यादा ऊपर उठ गया है.

उपयोगिता कंपनी CEM के अनुसार, मकाऊ के नज़दीकी कैसीनो केंद्र, जहां भी व्यापक बाढ़ आई. इसने कुछ निचले इलाकों में बिजली आपूर्ति रोक दी है.

क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार, ताइवान में, रागासा के द्वीप पर आने के बाद पूर्वी हुआलिएन काउंटी में दशकों पुराने झील अवरोध के फटने से कम से कम 14 लोग मारे गए और 18 घायल हो गए.

उत्तरी फिलीपींस में आए इस महातूफान ने कम से कम दो लोगों की जान ले ली.

चीन के आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने कहा कि तूफान के दोपहर से बुधवार देर रात तक झुहाई और झानजियांग के बीच ग्वांगडोंग तट पर पहुंचने की आशंका है.

चीन के मुख्यभूमि क्षेत्र के अधिकारियों ने देश के दक्षिणी हिस्से के कम से कम 10 शहरों में व्यवसायों और स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है. इससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं.

हांगकांग के पश्चिम में स्थित शहर यांगजियांग में बुधवार सुबह तेज हवा चलने के कारण सड़कें ज़्यादातर खाली रहीं. यांगजियांग, वह शहर है जहाँ तूफ़ान के आने की आशंका है.

एक स्थानीय दुकानदार ने एएफपी को बताया कि उसे यकीन नहीं है कि वह आज अपना किफ़ायती स्टोर खोल पाएगी या नहीं। उसने कहा, "यह मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा."

स्थानीय लोगों ने बताया कि यांगजियांग रेलवे स्टेशन, जहा आमतौर पर चहल-पहल रहती है. ये जगह खाली पड़ी रही. वहीं बुधवार को ग्वांगडोंग प्रांत में रेल सेवा स्थगित कर दी गई.

सोशल मीडिया पर प्रसारित और एएफपी द्वारा सत्यापित तस्वीरों के अनुसार, हांगकांग के कई जिलों में बाढ़ की घटनाएं देखी गईं.

एक थीम पार्क के बगल में स्थित फुलर्टन ओशन पार्क होटल में, एक व्यक्ति को अपना संतुलन खोते हुए देखा गया, जब तूफानी लहरों ने कांच के सामने के दरवाजे तोड़ दिए और होटल की लॉबी में घुस गई, जैसा कि एक वीडियो में दिखाया गया है.

होटल के एक प्रवक्ता ने एएफपी को बताया, "हम इस महातूफान के प्रभाव को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं."

एक अन्य वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि बाढ़ का पानी समुद्र तट पर स्थित हेंग फ़ा चुएन आवासीय क्षेत्र में घुस गया और उसके आंतरिक आँगन को ढक लिया.

तेज हवाओं ने एक पैदल यात्री पुल के ऊपरी हिस्से को उड़ा दिया. वहीं शहर की कई ऊंची इमारतें तेज हवाओं में हिल गईं.

एक गैर-ड्यूटी फायर फाइटर, उपनाम त्से, ने एएफपी को बताया कि वह 11 घंटे की "लगातार" काम करने के बाद घर जाते समय पास के बाँस के मचानों की सुरक्षा को लेकर "थोड़ा चिंतित" था.

27 वर्षीय शेफ बेंजामिन फिजाकलिया ने कहा, "इस बार काफी बुरा मौसम होने का अनुमान था, इसलिए हमें थोड़ी अफरा-तफरी की आशंका थी... लेकिन लगता है कि सब कुछ अब भी काफ़ी कुशलता से चल रहा है."

रेलवे ऑपरेटर एमटीआर ने कहा कि खुले खंडों पर ट्रेन सेवाएँ निलंबित कर दी गई हैं, जबकि भूमिगत खंडों पर सीमित सेवाएँ उपलब्ध हैं. अधिकारियों ने बताया कि 760 से ज़्यादा लोगों ने हांगकांग में 50 अस्थायी आश्रय स्थलों में शरण ली है.

शहर के हवाई अड्डे के संचालक ने कहा कि बुधवार के लिए "केवल सीमित संख्या में मालवाहक उड़ानें" निर्धारित थीं, और उसकी वेबसाइट पर सैकड़ों रद्द यात्री उड़ानों की सूची दी गई है.

पुलिस के अनुसार, मंगलवार दोपहर चाई वान जिले में लहरों को देखते हुए एक 5 साल का लड़का और उसकी मां समुद्र में गिर गए. दोनों की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

लड़के के 40 वर्षीय पिता, जो कथित तौर पर अपने परिवार को बचाने के लिए पानी में कूद गए थे, को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

