हांगकांग, ताइवान, चीन में सुपर तूफान का कहर, रागासा की तबाही से ताइवान में झील फटी, 14 की मौत, कई लापता

ताइवान: हांगकांग में तेज हवाओं, तेज बारिश और तेज समुद्र ने कहर बरपाया, जबकि सुपर तूफान रागासा दक्षिणी चीन की ओर बढ़ रहा है. इस तूफान से ताइवान में एक झील फट गई. इससे कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और कई लापता हैं. ऑनलाइन प्रसारित फुटेज के अनुसार, चीनी वित्तीय केंद्र में कई इलाकों में पेड़ गिर गए और बाढ़ आ गई. तूफानी लहरों ने एक आलीशान होटल के शीशे के दरवाज़े तोड़ दिए और उसकी लॉबी में पानी भर गया. हांगकांग वेधशाला के अनुसार, रागासा दोपहर के आसपास धीरे-धीरे हांगकांग से दूर जा रहा है, लेकिन शहर में अभी भी तूफानी हवाओं का प्रकोप जारी रहेगा. हांगकांग वेधशाला ने रात भर तूफ़ान की उच्चतम चेतावनी जारी की है. वेधशाला ने आगे कहा कि रागासा "भारी तूफानी लहरें" लेकर आया है, जिससे तटीय इलाकों में पानी संदर्भ स्तर से तीन मीटर से ज़्यादा ऊपर उठ गया है. उपयोगिता कंपनी CEM के अनुसार, मकाऊ के नज़दीकी कैसीनो केंद्र, जहां भी व्यापक बाढ़ आई. इसने कुछ निचले इलाकों में बिजली आपूर्ति रोक दी है. क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार, ताइवान में, रागासा के द्वीप पर आने के बाद पूर्वी हुआलिएन काउंटी में दशकों पुराने झील अवरोध के फटने से कम से कम 14 लोग मारे गए और 18 घायल हो गए. उत्तरी फिलीपींस में आए इस महातूफान ने कम से कम दो लोगों की जान ले ली. चीन के आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने कहा कि तूफान के दोपहर से बुधवार देर रात तक झुहाई और झानजियांग के बीच ग्वांगडोंग तट पर पहुंचने की आशंका है. चीन के मुख्यभूमि क्षेत्र के अधिकारियों ने देश के दक्षिणी हिस्से के कम से कम 10 शहरों में व्यवसायों और स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है. इससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं. हांगकांग के पश्चिम में स्थित शहर यांगजियांग में बुधवार सुबह तेज हवा चलने के कारण सड़कें ज़्यादातर खाली रहीं. यांगजियांग, वह शहर है जहाँ तूफ़ान के आने की आशंका है. एक स्थानीय दुकानदार ने एएफपी को बताया कि उसे यकीन नहीं है कि वह आज अपना किफ़ायती स्टोर खोल पाएगी या नहीं। उसने कहा, "यह मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा." स्थानीय लोगों ने बताया कि यांगजियांग रेलवे स्टेशन, जहा आमतौर पर चहल-पहल रहती है. ये जगह खाली पड़ी रही. वहीं बुधवार को ग्वांगडोंग प्रांत में रेल सेवा स्थगित कर दी गई.