ETV Bharat / international

पाकिस्तान में आतंकी मुठभेड़ में लेफ्टीनेंट कर्नल, मेजर समेत 11 सैनिक मारे गए, 19 टीटीपी के लोग मारे गए

पाकिस्तान में आतंकी मुठभेड़ में 30 की मौत. ( Photo: IANS )

By PTI Published : October 8, 2025 at 2:07 PM IST 2 Min Read