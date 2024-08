ETV Bharat / health

फिटनेस के हिसाब से कितनी है आपकी उम्र, 30 सेकंड में खुल जाएगा राज, ऐसे करें चेक - Fitness Will Tell Your Age

By ETV Bharat Hindi Team Published : Jul 31, 2024, 7:57 PM IST

फिटनेस के हिसाब से कितनी है आपकी उम्र ( Getty Images )

नई दिल्ली: अनहेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस के कारण आज कल लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है. ऐसे में जरूरी है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल का फॉलो करें और खुद को एक्टिव रखें. वैसे हाल के कुछ साल में देखने को मिला है कि लोग हेल्थ के प्रति चिंतित हो रहे हैं. यही वजह है कि लोगों ने शरीर और मन से एक्टिव रहने के लिए रेगूलर एक्सरसाइज शुरू कर दी है. बता दें कि डेली एक्सरसाइज करने से शरीर का हर अंग को स्वस्थ रहता है. एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है. इसके अलावा ये एक्सरसाइज भूख को नियंत्रित करने, मनोदशा को बढ़ावा देने और नींद में सुधार करने में मदद करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिटनेस के जरिए आपकी उम्र का भी पता चल सकता है. 30 सेकंड में पता चलेगी उम्र

जी हां, अब आप एक्सरसाइज के जरिए किसी की भी उम्र का पता लगा सकते हैं. वह भी महज 30 सेकंड में, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप 30 सेकंड के अंदर किस तरह से किसी की उम्र का पता लगा सकते हैं.

फिटनेस बताएगी आयु

दरअसल, रांची रिम्स के न्यूरो और स्पाइन सर्जन डॉ विकास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया है. इस वीडियों में एक शख्स को एक्सरसाइज करते देखा जा सकता है. डॉ विकास ने वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा है कि चलिए आपकी फिटनेस चेक करते हैं और फिटनेस के अनुसार आपकी उम्र कितनी है पता करते हैं. अगर आप फिट है तो आपकी उम्र कम आएगी. उन्होंने लिखा जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, हाथ को क्रॉस कीजिए, एक पैर पर खड़े हो जाए और आंखों को बंद कर लीजिए , आप इस अवस्था में कितनी देर खड़े रहते हैं, उससे पता चलेगा की आपकी उम्र क्या है. क्या है फॉर्मूला?

पोस्ट के मुताबिक अगर आप इस मुद्रा में 5 सेकंड तक खड़े रहते हैं तो आपकी उम्र 65 से ज्यादा है. अगर आप 10 सेकंड खड़े होता हैं तो आपकी उम्र 55 साल, 15 सेकंड खडे़ होने पर 45 साल, 20 सेकंड खड़े रहने पर 35 साल और 25 सेकंड खड़े रहने पर आपकी उम्र 30 साल होगी. अगर कोई शख्स 30 सेंकड खड़ा होता है, तो उसकी आयु 30 साल से कम होगी.