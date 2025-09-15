ETV Bharat / health

लिम्फोमा के इन शुरुआती लक्षणों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

लिम्फोमा का इलाज संभव है, और अक्सर हेल्थ केयर प्रोवाइडर नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा और हॉजकिन लिम्फोमा को सफलतापूर्वक ठीक कर सकते हैं. जानें इसके लक्षण...

लिम्फोमा के इन शुरुआती लक्षणों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 15, 2025 at 7:06 PM IST

आईसीएमआर के अनुसार, लिम्फोमा, कैंसर के कॉमन प्रकारों में से एक है, जो लसीका तंत्र में होता है. यह वह तंत्र है जो हमारे शरीर को संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है. इससे भारत में 23,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं. इस प्रणाली में लिम्फ नोड्स, प्लीहा, थाइमस और अस्थि मज्जा शामिल हैं. ये अंग मिलकर वाइट ब्लड सेल्स के लिए फिल्टर और सर्कुलेशन केंद्र का काम करते हैं. विशाखापत्तनम स्थित अपोलो कैंसर सेंटर्स में मेडिकल और हेमेटो ऑन्कोलॉजी के वरिष्ठ सलाहकार, डॉ. राकेश रेड्डी बोया कहते हैं कि लिम्फोमा लिम्फ नोड्स और लसीका तंत्र के अन्य भागों को प्रभावित करता है. यह तब होता है जब श्वेत रक्त कोशिकाएं (लिम्फोसाइट्स) असामान्य हो जाती हैं और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं. भारत में लिम्फोमा के मामले बढ़ रहे हैं और अगर आपको लिम्फ नोड्स में दर्द रहित सूजन, रात में पसीना आना और अनजाने में वजन कम होना जैसे लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

भारत में नॉन-हॉजकिन लिंफोमा, हॉजकिन लिंफोमा से ज्यादा आम है. 2016 के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में नॉन-हॉजकिन लिंफोमा की आयु-समायोजित घटना दर पुरुषों में प्रति 100,000 में 2.9 और महिलाओं में प्रति 100,000 में 1.5 थी. यह दर पश्चिमी यूरोप या उत्तरी अमेरिका की तुलना में एक-चौथाई है, लेकिन यह दर्शाता है कि यह एक दुर्लभ बीमारी नहीं है. नॉन-हॉजकिन लिंफोमा वाले लोगों में हर साल कैंसर का निदान किया जाता है, जो हॉजकिन लिंफोमा से पीड़ित लोगों की तुलना में लगभग 11,000 अधिक है. दुनिया भर में, यह सभी कैंसर का लगभग 3 फीसदी है. डॉ. बोया का कहना है कि परिणाम अलग-अलग होते हैं क्योंकि शुरुआती हॉजकिन का इलाज अक्सर आसान होता है, लेकिन बीमारी के बाद के चरणों का पता लगाना अधिक मुश्किल होता है यहां लिम्फोमा के कुछ प्रारंभिक लक्षण दिए गए हैं जिन पर सभी को ध्यान देना चाहिए...

सूजे हुए, दर्द रहित लिम्फ नोड्स
गर्दन, बगल या कमर में कोई ऐसी गांठ जो दर्द न करे और ठीक न हो, एक आम चेतावनी संकेत है. संक्रमण के कारण भी गांठें सूज जाती हैं, लेकिन वे कोमल होती हैं और आमतौर पर एक या दो हफ्ते में ठीक हो जाती हैं. लिम्फोमा की सूजन आमतौर पर दृढ़, दर्द रहित और स्थायी होती है. कई लोग इसे यूं ही रहने देते हैं क्योंकि इससे रोजमर्रा की ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं होती है. लेकिन, डॉ. बोया कहते हैं, अगर सूजन तीन या चार हफ्ते से ज्यादा समय तक रहती है, या बढ़ती रहती है, तो जांच जरूरी है. स्कैन और कभी-कभी बायोप्सी से समस्या का समाधान हो सकता है.

बिना किसी स्पष्ट कारण के बुखार
एक और आम लक्षण लगातार बुखार रहना है. लिम्फोमा में, यह अक्सर हल्का होता है, आता-जाता रहता है, और नियमित दवाओं से ठीक नहीं होता. डॉक्टर इसे हेपेटाइटिस बी के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जो स्टेजिंग के लिए महत्वपूर्ण है. भारत में, जहां बुखार होने पर लोग आमतौर पर मलेरिया या किसी वायरल संक्रमण को ही समझते हैं, इस ओवरलैप के कारण निदान में देरी हो सकती है. डॉ. बोया कहते हैं कि अगर बुखार बना रहता है, खासकर जब गांठें सूज जाती हैं, तो किसी विशेषज्ञ से जरुर मिलें.

रात में पसीना आना
नींद में इतना पसीना आना कि आपके कपड़े या चादरें भीग जाएं, सामान्य नहीं है. लिंफोमा में, यह असामान्य कोशिकाओं के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण होता है. इसे तनाव, जलवायु या हार्मोन के कारण आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है. फर्क बस इतना है कि यह लगातार बना रहता है. अगर यह लगातार हो रहा है, खासकर बुखार के साथ या गांठें बढ़ने के साथ, तो यह एक खतरे की घंटी है.

बिना कोशिश किए वजन कम होना
आहार या व्यायाम में बदलाव किए बिना, कम समय में शरीर का 10 प्रतिशत से ज्यादा वजन कम होना भी एक आम लक्षण है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैंसर मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा के उपयोग को बदल देता है, जिससे वजन कम होता है. विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर कपड़े अचानक ढीले लगने लगें या चेहरा बिना किसी कारण के पतला हो जाए, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

लगातार थकान
यह सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले लक्षणों में से एक है. लिम्फोमा से जुड़ी थकान आम तौर पर "काम के बाद थकान" जैसी नहीं होती है. यह आराम करने से कम नहीं होती और हफ्तों तक बनी रहती है. यह कैंसर, प्रतिरक्षा प्रणाली की हाइपरएक्टिविटी , या अगर अस्थि मज्जा (Bone marrow) प्रभावित हो तो एनीमिया के कारण हो सकती है. ज्यादातर लोग इसे काम के तनाव या नींद की कमी बताकर टाल देते हैं. लेकिन अगर थकान हफ्तों तक बेसिक कामकाज को प्रभावित करती है, तो उसका मूल्यांकन जरूरी है, खासकर अगर अन्य लक्षण भी मौजूद हों.

खुजली या त्वचा में बदलाव
कुछ मरीज़ बिना किसी दाने के भी तेज खुजली की शिकायत करते हैं. यह शरीर द्वारा स्रावित प्रतिरक्षा रसायनों के कारण हो सकता है. दुर्लभ त्वचीय लिंफोमा में, त्वचा पर धब्बे या प्लाक दिखाई दे सकते हैं. डॉ. बोया कहते हैं कि खुजली के लिए अक्सर क्रीम या एंटीहिस्टामाइन की जरूरत पड़ती है. लेकिन जब यह बंद न हो और इसके साथ वजन कम हो, बुखार हो या पसीना आए, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से सलाह करना चाहिए.)

