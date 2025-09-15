ETV Bharat / health

लिम्फोमा के इन शुरुआती लक्षणों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

आईसीएमआर के अनुसार, लिम्फोमा, कैंसर के कॉमन प्रकारों में से एक है, जो लसीका तंत्र में होता है. यह वह तंत्र है जो हमारे शरीर को संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है. इससे भारत में 23,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं. इस प्रणाली में लिम्फ नोड्स, प्लीहा, थाइमस और अस्थि मज्जा शामिल हैं. ये अंग मिलकर वाइट ब्लड सेल्स के लिए फिल्टर और सर्कुलेशन केंद्र का काम करते हैं. विशाखापत्तनम स्थित अपोलो कैंसर सेंटर्स में मेडिकल और हेमेटो ऑन्कोलॉजी के वरिष्ठ सलाहकार, डॉ. राकेश रेड्डी बोया कहते हैं कि लिम्फोमा लिम्फ नोड्स और लसीका तंत्र के अन्य भागों को प्रभावित करता है. यह तब होता है जब श्वेत रक्त कोशिकाएं (लिम्फोसाइट्स) असामान्य हो जाती हैं और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं. भारत में लिम्फोमा के मामले बढ़ रहे हैं और अगर आपको लिम्फ नोड्स में दर्द रहित सूजन, रात में पसीना आना और अनजाने में वजन कम होना जैसे लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

भारत में नॉन-हॉजकिन लिंफोमा, हॉजकिन लिंफोमा से ज्यादा आम है. 2016 के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में नॉन-हॉजकिन लिंफोमा की आयु-समायोजित घटना दर पुरुषों में प्रति 100,000 में 2.9 और महिलाओं में प्रति 100,000 में 1.5 थी. यह दर पश्चिमी यूरोप या उत्तरी अमेरिका की तुलना में एक-चौथाई है, लेकिन यह दर्शाता है कि यह एक दुर्लभ बीमारी नहीं है. नॉन-हॉजकिन लिंफोमा वाले लोगों में हर साल कैंसर का निदान किया जाता है, जो हॉजकिन लिंफोमा से पीड़ित लोगों की तुलना में लगभग 11,000 अधिक है. दुनिया भर में, यह सभी कैंसर का लगभग 3 फीसदी है. डॉ. बोया का कहना है कि परिणाम अलग-अलग होते हैं क्योंकि शुरुआती हॉजकिन का इलाज अक्सर आसान होता है, लेकिन बीमारी के बाद के चरणों का पता लगाना अधिक मुश्किल होता है यहां लिम्फोमा के कुछ प्रारंभिक लक्षण दिए गए हैं जिन पर सभी को ध्यान देना चाहिए...

सूजे हुए, दर्द रहित लिम्फ नोड्स

गर्दन, बगल या कमर में कोई ऐसी गांठ जो दर्द न करे और ठीक न हो, एक आम चेतावनी संकेत है. संक्रमण के कारण भी गांठें सूज जाती हैं, लेकिन वे कोमल होती हैं और आमतौर पर एक या दो हफ्ते में ठीक हो जाती हैं. लिम्फोमा की सूजन आमतौर पर दृढ़, दर्द रहित और स्थायी होती है. कई लोग इसे यूं ही रहने देते हैं क्योंकि इससे रोजमर्रा की ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं होती है. लेकिन, डॉ. बोया कहते हैं, अगर सूजन तीन या चार हफ्ते से ज्यादा समय तक रहती है, या बढ़ती रहती है, तो जांच जरूरी है. स्कैन और कभी-कभी बायोप्सी से समस्या का समाधान हो सकता है.

बिना किसी स्पष्ट कारण के बुखार

एक और आम लक्षण लगातार बुखार रहना है. लिम्फोमा में, यह अक्सर हल्का होता है, आता-जाता रहता है, और नियमित दवाओं से ठीक नहीं होता. डॉक्टर इसे हेपेटाइटिस बी के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जो स्टेजिंग के लिए महत्वपूर्ण है. भारत में, जहां बुखार होने पर लोग आमतौर पर मलेरिया या किसी वायरल संक्रमण को ही समझते हैं, इस ओवरलैप के कारण निदान में देरी हो सकती है. डॉ. बोया कहते हैं कि अगर बुखार बना रहता है, खासकर जब गांठें सूज जाती हैं, तो किसी विशेषज्ञ से जरुर मिलें.

रात में पसीना आना

नींद में इतना पसीना आना कि आपके कपड़े या चादरें भीग जाएं, सामान्य नहीं है. लिंफोमा में, यह असामान्य कोशिकाओं के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण होता है. इसे तनाव, जलवायु या हार्मोन के कारण आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है. फर्क बस इतना है कि यह लगातार बना रहता है. अगर यह लगातार हो रहा है, खासकर बुखार के साथ या गांठें बढ़ने के साथ, तो यह एक खतरे की घंटी है.