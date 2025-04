ETV Bharat / health

World Liver Day 2025: इस वजह से लिवर की सेहत हो रही खराब, जरा सी लापरवाही हो सकती है घातक - WORLD LIVER DAY 2025

दून अस्पताल में मरीजों की जांच ( फोटो- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : April 19, 2025 at 1:53 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 2:00 AM IST 9 Min Read

रोहित कुमार सोनी, देहरादून: मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग लीवर या लिवर है. क्योंकि, अगर लिवर सही ढंग से काम नहीं करता है तो शरीर में तमाम बीमारियों का घर बन जाता है. यही वजह है कि हर साल 19 अप्रैल को विश्व लिवर यानी यकृत दिवस मनाया जाता है. ताकि, लोगों को लिवर संबंधित होने वाली बीमारियों और लिवर को स्वस्थ रखने संबंधित जानकारियां दी जा सके, लेकिन आज के इस दौर में तेजी से बदले खानपान की वजह से लिवर संबंधित तमाम गंभीर बीमारियां हो रही है. इसके साथ ही लिवर संबंधित बीमारियों के लिए खानपान के साथ ही मौसम का भी एक बड़ा रोल है. यही वजह है कि टाइफाइड और लिवर सिरोसिस से संबंधित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. आखिर क्या है अस्पतालों में मरीजों के आने की स्थिति, कैसे खुद के लिवर को रख सकते है स्वस्थ? ईटीवी भारत को आपको इससे रूबरू करवाएगा. आज के इस आधुनिक युग में तमाम तरह की बीमारियां भी तेजी से फैल रही है, लेकिन ज्यादातर बीमारियां ऐसी हैं, जो पेट या फिर लिवर के ठीक से काम न करने की वजह से शुरू होती है. यही वजह है कि इस बात पर डॉक्टर्स जोर देते रहे हैं कि शरीर स्वस्थ रहे और बीमारियों से दूर रहे. इसके लिए जरूरी है कि लिवर स्वस्थ हो और ठीक ढंग से फंक्शन कर रहा हो, लेकिन आज के इस दौर में अनहेल्दी फूड या फास्ट फूड का चलन काफी बढ़ गया है. जिसके चलते आज हर तीसरा इंसान किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है. शरीर का अहम अंग है लिवर (फोटो सोर्स- GETTY IMAGES) भारत में लिवर की बीमारी से होती है हर साल करीब 3 लाख लोगों की मौत: लिवर हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है. बावजूद इसके देश और दुनिया में लिवर से संबंधित बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, भारत देश में हर साल करीब 3 लाख लोगों की मौत लिवर की बीमारी की वजह से होती है. जबकि, विश्व स्तर पर हर साल 12 लाख लोगों की मौत लिवर से संबंधित बीमारियों के चलते हो रही हैं. इस बीमारी से 30 लाख लोगों को पड़ती है लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत: लिवर से संबंधित बीमारियों की बात करें तो फैटी लिवर एक कॉमन बीमारी बन गई है. लिवर यानी यकृत से संबंधित बीमारी की शुरुआत फैटी लिवर से होती है. अगर समय पर इसका उपचार न किया जाए तो ये बीमारी आगे चलकर फाइब्रोसिस और फिर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी का रूप ले लेती हैं. जिसका एकमात्र उपचार लिवर ट्रांसप्लांट ही है. डॉक्टरों को मानें तो इस बीमारी के चलते हर साल लगभग 30 लाख लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है. लिवर से जुड़ी बीमारियां: लिवर से जुड़ी बीमारियों की बात करें तो लिवर में टीबी, लिवर में कैंसर, हेपेटाइटिस और फैटी लिवर समेत अन्य बीमारियां हैं. ये सभी बीमारियां काफी गंभीर हैं. इन बीमारियों के होने की मुख्य वजह है कि आज के इस दौर में लोग अपने खाने पीने की चीजों पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं. जिसके चलते लोग फैटी लिवर का शिकार हो रहे हैं.

रोहित कुमार सोनी, देहरादून: मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग लीवर या लिवर है. क्योंकि, अगर लिवर सही ढंग से काम नहीं करता है तो शरीर में तमाम बीमारियों का घर बन जाता है. यही वजह है कि हर साल 19 अप्रैल को विश्व लिवर यानी यकृत दिवस मनाया जाता है. ताकि, लोगों को लिवर संबंधित होने वाली बीमारियों और लिवर को स्वस्थ रखने संबंधित जानकारियां दी जा सके, लेकिन आज के इस दौर में तेजी से बदले खानपान की वजह से लिवर संबंधित तमाम गंभीर बीमारियां हो रही है. इसके साथ ही लिवर संबंधित बीमारियों के लिए खानपान के साथ ही मौसम का भी एक बड़ा रोल है. यही वजह है कि टाइफाइड और लिवर सिरोसिस से संबंधित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. आखिर क्या है अस्पतालों में मरीजों के आने की स्थिति, कैसे खुद के लिवर को रख सकते है स्वस्थ? ईटीवी भारत को आपको इससे रूबरू करवाएगा. आज के इस आधुनिक युग में तमाम तरह की बीमारियां भी तेजी से फैल रही है, लेकिन ज्यादातर बीमारियां ऐसी हैं, जो पेट या फिर लिवर के ठीक से काम न करने की वजह से शुरू होती है. यही वजह है कि इस बात पर डॉक्टर्स जोर देते रहे हैं कि शरीर स्वस्थ रहे और बीमारियों से दूर रहे. इसके लिए जरूरी है कि लिवर स्वस्थ हो और ठीक ढंग से फंक्शन कर रहा हो, लेकिन आज के इस दौर में अनहेल्दी फूड या फास्ट फूड का चलन काफी बढ़ गया है. जिसके चलते आज हर तीसरा इंसान किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है. शरीर का अहम अंग है लिवर (फोटो सोर्स- GETTY IMAGES) भारत में लिवर की बीमारी से होती है हर साल करीब 3 लाख लोगों की मौत: लिवर हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है. बावजूद इसके देश और दुनिया में लिवर से संबंधित बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, भारत देश में हर साल करीब 3 लाख लोगों की मौत लिवर की बीमारी की वजह से होती है. जबकि, विश्व स्तर पर हर साल 12 लाख लोगों की मौत लिवर से संबंधित बीमारियों के चलते हो रही हैं. इस बीमारी से 30 लाख लोगों को पड़ती है लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत: लिवर से संबंधित बीमारियों की बात करें तो फैटी लिवर एक कॉमन बीमारी बन गई है. लिवर यानी यकृत से संबंधित बीमारी की शुरुआत फैटी लिवर से होती है. अगर समय पर इसका उपचार न किया जाए तो ये बीमारी आगे चलकर फाइब्रोसिस और फिर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी का रूप ले लेती हैं. जिसका एकमात्र उपचार लिवर ट्रांसप्लांट ही है. डॉक्टरों को मानें तो इस बीमारी के चलते हर साल लगभग 30 लाख लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है. लिवर से जुड़ी बीमारियां: लिवर से जुड़ी बीमारियों की बात करें तो लिवर में टीबी, लिवर में कैंसर, हेपेटाइटिस और फैटी लिवर समेत अन्य बीमारियां हैं. ये सभी बीमारियां काफी गंभीर हैं. इन बीमारियों के होने की मुख्य वजह है कि आज के इस दौर में लोग अपने खाने पीने की चीजों पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं. जिसके चलते लोग फैटी लिवर का शिकार हो रहे हैं. खान-पान पर दें विशेष ध्यान: फैटी लिवर जैसी बीमारी एक गंभीर बीमारी का रूप न ले लें, इसके लिए जरूरी है कि ना सिर्फ अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें. बल्कि, रूटीन चेकअप भी कराएं. लिवर संबंधित बीमारियां न सिर्फ अनहेल्दी फूड खाने से होती है. बल्कि, अत्यधिक दवाइयों या फिर बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवाइयों का सेवन करने से भी होती है. देहरादून में सीजनल वैरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके तहत सुबह शाम हल्का ठंडा और दिन में काफी ज्यादा गर्मी हो रही है. जिसके चलते जनता बाहर का खाना ज्यादा वरीयता दे रही है. जिसके चलते दून अस्पताल में सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी टाइफाइड देखा जा रहा है. इसके साथ ही हेपेटाइटिस ए में मामले भी काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं. ये बीमारी जंक फूड, पूरा पका हुआ खाना न खाने और गंदा पानी पीने की वजह से होता है. इसके साथ ही जो लोग शराब का सेवन करते हैं, उनमें लिवर सिरोसिस के मामले भी सामने आ रहे हैं. - डॉ. कुमार जी कौल, सीनियर फिजिशियन, राजकीय दून मेडिकल अस्पताल देहरादून दून अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉ. कुमार जी कौल ने बताया कि लिवर की समस्या से हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है. साथ ही अन्य अंगों को भी डैमेज कर सकता है. मरीजों की जांच करते डॉक्टर (फोटो- ETV Bharat) लिवर शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो सिर्फ फूड को पचाने में ही मदद नहीं करता है. बल्कि, अन्य तमाम काम भी करता है. क्योंकि, अगर लिवर खराब होने लग जाता है तो फिर खून गाढ़ा होने लग जाता है, जिससे स्ट्रोक होने या फिर हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है. इसके साथ ही शरीर के अन्य अंग को भी नुकसान पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम कहा जाता है. - डॉ. कुमार जी कौल, सीनियर फिजिशियन, राजकीय दून मेडिकल अस्पताल देहरादून लिवर की समस्या मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम का कारण बन सकता है. देहरादून में भी टाइफाइड या लिवर सिरोसिस के मामले सामने आ रहे हैं. यही अगर लिवर से संबंधित कोई बीमारी है और उसका समय पर उपचार नहीं किया गया तो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम होने की बड़ी संभावना रहती है. साथ ही बताया कि दून अस्पताल में रोजाना लिवर बीमारी से संबंधित सैकड़ों मरीज सामने आते हैं. जिसमें से लगभग 50 मरीजों में टाइफाइड या लिवर सिरोसिस के मामले देखे जा रहे हैं.- - डॉ. कुमार जी कौल, सीनियर फिजिशियन, राजकीय दून मेडिकल अस्पताल देहरादून वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए दून अस्पताल के फिजिशियन डॉ. अंकुर पांडेय ने बताया कि हर साल 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है और साल 2025 में यह दिवस मनाने के लिए 'Food is Medicine' थीम रखी गई है. 'लिवर का काम खाने को पचाना है. ऐसे में लिवर की सेहत पर ध्यान देना चाहिए. साथ ही अनहाइजीनिक फूड और शराब के सेवन से बचना चाहिए. दून अस्पताल में सामान्य रूप से सिरोसिस और हेपेटाइटिस के मरीज देखने को मिलते हैं. लिवर सिरोसिस में लिवर की फंक्शनिंग कम होने लग जाती है और समय के साथ लिवर सिकुड़ जाता है. साथ ही लिवर की फंक्शनिंग बंद हो जाती है.' लिवर की बीमारी के लक्षण क्या हैं? लिवर की बीमारी होने पर कुछ शुरुआती लक्षण दिखने लगते हैं. जिससे पता लगा सकते हैं कि लिवर में समस्या है. लिवर के बीमार होने पर आंखों में पीलापन, पेशाब में पीलापन होना, उल्टी होना, पेट में पानी भरना समेत अन्य शुरुआती लक्षण देखने को मिलते हैं. ऐसे में इसका इलाज अस्पतालों में ही संभव है. क्योंकि, इसके लिए तमाम तरह की जांचें की जाती है, उसके आधार पर ही उपचार शुरू किया जाता है. खासकर मानसून सीजन के दौरान दूषित पानी के इस्तेमाल या फिर जंक फूड, अनहेल्दी फूड के सेवन से लिवर संबंधित बीमारियां शुरू होती हैं. इन बीमारियों की शुरुआत मुख्य रूप से पीलिया से होती है और अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो यह बीमारी एक गंभीर रूप ले लेती हैं, जिसके चलते लिवर काम करना बंद कर देता है.- डॉ. अंकुर पांडेय, फिजिशियन, राजकीय दून मेडिकल अस्पताल देहरादून लिवर से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए क्या करें? डॉ. अंकुर पांडेय ने बताया कि लिवर से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए खाने-पीने पर ध्यान देने की जरूरत है. इसके साथ ही शराब के सेवन से लोगों को बचाना चाहिए. कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ही लोग दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो उनके लिवर की सेहत के लिए भी काफी नुकसानदायक हो सकता है. पीलिया की बीमारी होने पर झाड़-फूंक के चक्कर में ना पड़ेंः इतना ही नहीं पीलिया बीमारी के दौरान अमूमन ऐसा भी देखा गया है कि लोग पीलिया बीमारी को ठीक करने के लिए झाड़-फूंक करना या फिर गले में कुछ पहन लेना, जैसे तरीके भी अपनाते हैं, लेकिन पीलिया बीमारी को ठीक करने में इसका कोई अहम रोल नहीं है. ऐसे में जरूरी है कि डॉक्टर के परामर्श के आधार पर लोग इलाज लें, नहीं तो कई बार लोगों की लापरवाही उनके जान पर बन आती है. ये भी पढ़ें- गंगा किनारे रहने वाले लोगों में लिवर कैंसर ज्यादा, ये है कारण और ऐसे बचें

पिता के लिए जीवनदाता बनी बेटी, लीवर डोनेट करके बचाई जान

उत्तराखंड की पहली लिवर टीबी पेशेंट को डॉक्टरों ने ऐसे बचाया, लिवर स्वस्थ रखने के उपाय भी जानिए

Last Updated : April 19, 2025 at 2:00 AM IST