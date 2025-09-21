ETV Bharat / health

world alzheimer's day 2025: बेहद खतरनाक है यह बीमारी, इन शुरुआती लक्षणों को न करें इग्नोर

अल्जाइमर रिसर्च एसोसिएशन और कई विशेषज्ञों के अनुसार , अनुमान है कि 60 लाख से अधिक अमेरिकी (जिनमें से कई 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के हैं) अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं. यह संख्या किसी बड़े अमेरिकी शहर की आबादी से भी ज्यादा है. खबर में जानें अल्जाइमर रोग के लक्षण और कारणों के बारे में...

बता दें, डिमेंशिया एक मस्तिष्क विकार है जो याद रखने, सोचने, भाषा समझने और सीखने में समस्याएं पैदा करता है. ये मस्तिष्क संबंधी समस्याएं समय के साथ और भी बदतर होती जाती हैं. अल्जाइमर रोग से पीड़ित लोगों को बाद में चलकर रोजमर्रा के काम करने के लिए दूसरों की मदद की जरूरत पड़ सकती है. दरअसल, भारत में 40 लाख से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में डिमेंशिया से पीड़ित हैं और दुनिया भर में कम से कम एक करोड़ लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं, जिससे यह बीमारी एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन गई है. जिसका समाधान बेहद जरूरी है.

अल्जाइमर रोग एक ब्रेन डिसऑर्डर है, जो धीरे-धीरे याददाश्त और सोचने की क्षमता को खराब कर देता है. अल्जाइमर के कारण याददाश्त, सोचने और व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं, जो लास्ट में सबसे आसान से आसान काम करने की क्षमता को भी नष्ट कर देती हैं. अल्जाइमर से पीड़ित लोगों के व्यवहार और व्यक्तित्व में भी बदलाव आते हैं. अल्जाइमर रोग एक प्रकार का डिमेंशिया है जो आमतौर पर 65 वर्ष से अधिक एज ग्रूप के लोगों को प्रभावित करता है.

अल्जाइमर किस कारण से होता है?

अल्जाइमर रोग के कारणों को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन इनमें संभवतः ये शामिल हैं:

मस्तिष्क में उम्र से संबंधित बदलाव, जैसे सिकुड़न, सूजन, ब्लड वेसेल्स को नुकसान, और सेल्स में एनर्जी की कमी, जो न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और मस्तिष्क की अन्य सेल्स को प्रभावित कर सकते हैं.

जीन म्यूटेशन या अंतर जो परिवार के किसी सदस्य से विरासत में मिल सकते हैं. अल्जाइमर के दोनों प्रकार—एक बहुत ही दुर्लभ शुरुआती प्रकार जो 30 वर्ष की आयु और 60 के दशक के मध्य के बीच होता है, और अधिक सामान्य देर से शुरू होने वाला प्रकार जो व्यक्ति के 60 के दशक के बीच के बाद होता है—किसी न किसी तरह से व्यक्ति के जीन से संबंधित हो सकते हैं. डाउन सिंड्रोम, एक जेनेटिक कंडिशन वाले कई लोगों में उम्र बढ़ने के साथ अल्जाइमर विकसित हो जाता है और 40 के दशक में इसके लक्षण दिखाई देने लग सकते हैं.

स्वास्थ्य, पर्यावरण और जीवनशैली संबंधी फैक्टर्स जो इसमें भूमिका निभा सकते हैं, जिनमें प्रदूषण के संपर्क में आना, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापा शामिल हो सकते हैं.

अल्जाइमर का डायग्नोसिस और इलाज कैसे किया जाता है?

डॉक्टर स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं, संज्ञानात्मक परीक्षण कर सकते हैं, और यह निर्धारित करने के लिए standard medical tests का इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अल्जाइमर रोग है या नहीं. यदि किसी डॉक्टर को संदेह होता है कि किसी व्यक्ति को अल्जाइमर हो सकता है, तो वे उसे आगे की सलाह के लिए किसी विशेषज्ञ, जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट, के पास भेज सकते हैं. विशेषज्ञ डायग्नोसिस में सहायता के लिए कुछ अधिक टेस्ट भी करवाने को कह सकते हैं, जैसे ब्रेन स्कैन या रीढ़ की हड्डी के फ्लूइड की लैबोरेट्री टेस्ट. ये जांचें इस रोग के लक्षणों, (जैसे ब्रेन के साइज में बदलाव या कुछ प्रोटीनों के लेवलों) का मापन करते हैं.

हलांकि, वर्तमान में अल्जाइमर का कोई इलाज नहीं है, अमेरिकीFood and Drug Administration (FDA) द्वारा अनुमोदित कई दवाएं, व्यवहार संबंधी लक्षणों को मैनेज करने की रणनीतियों के साथ-साथ कुछ लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं. इसके अलावा, अंतर्निहित कारणों को लक्षित करके रोग की प्रगति का इलाज करने के लिए दवाएं सामने आ रही हैं. ज्यादातर दवाएं अल्जाइमर के शुरुआती या मिडिल फेज के लोगों के लिए सबसे अच्छा काम करती हैं. शोधकर्ता इस रोग को रोकने या विलंबित करने के साथ-साथ इसके लक्षणों का इलाज करने के लिए अन्य दवा इलाजों और गैर-दवा हस्तक्षेपों की खोज कर रहे हैं.

अल्जाइमर रोग के साथ एक व्यक्ति कितने समय तक जीवित रह सकता है

अल्जाइमर रोग के साथ एक व्यक्ति कितने समय तक जीवित रह सकता है, यह अलग-अलग होता है। यदि व्यक्ति का निदान 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र में किया जाता है, तो वह तीन या चार साल तक जीवित रह सकता है, और यदि व्यक्ति कम उम्र का है, तो वह 10 या उससे अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है. अल्जाइमर रोग से पीड़ित वृद्ध लोगों को अपने जीवन के अंत की देखभाल के विकल्पों के बारे में पता होना चाहिए और निदान के बाद जितनी जल्दी हो सके देखभाल करने वालों को अपनी इच्छाएं बतानी चाहिए, इससे पहले कि उनकी सोचने और बोलने की क्षमता कम हो जाए.

आप क्या कर सकते हैं?

यदि आप स्मृति समस्याओं या अन्य लक्षणों के बारे में चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर को बुलाएं. यदि आपको या आपके किसी जानने वाले को हाल ही में इसका निदान किया गया है, तो इस वेबसाइट पर संसाधनों का पता लगाएं

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)