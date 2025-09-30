ETV Bharat / health

नवरात्र के व्रत के बाद क्यों होता है पेट खराब ? एक्सपर्ट से जानें फास्टिंग के बाद के टिप्स

नवरात्रि के बाद क्यों होता है पेट खराब? ( ETV Bharat GFX )

व्रत के दौरान शरीर हल्की और सात्विक डाइट का आदी हो जाता है. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. ब्रिज शर्मा बताते हैं, "नवरात्रि में लोग कुट्टू, साबूदाना, सिंघाड़ा, फल और दूध जैसी चीजें खाते हैं. जिनमें प्रोटीन और फैट कम होता है. इससे पेट की एंजाइम एक्टिविटी धीमी हो जाती है. नौ दिन तक हल्का भोजन करने के बाद अचानक मसालेदार, तैलीय और ज्यादा नमक-मिर्च वाला खाना लेने से पाचन को झटका लगता है और गैस व एसिडिटी बढ़ जाती है."

शिमला: नवरात्रि का नौ दिन का व्रत शरीर को डिटॉक्स करने का मौका देता है, लेकिन व्रत खत्म होने के बाद अचानक भारी और मसालेदार भोजन करने से कई लोग गैस, पेट फूलना, अपच, दस्त (डायरिया) और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं का सामना करते हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाए?

"व्रत के समय हाई फाइबर और लो कैलोरी डाइट लेने से आंतों की सफाई अच्छी तरह होती है, लेकिन व्रत खत्म होते ही लोग पूड़ी, पकोड़े, मिठाई या मैदे की चीजें खाने लगते हैं. यह हाई कार्ब और हाई फैट फूड शरीर में तुरंत पचते नहीं, जिससे पेट फूलना और गैस की समस्या बढ़ती है." - विपाशा, न्यूट्रिशनिस्ट

विपाशा, न्यूट्रिशनिस्ट (ETV Bharat GFX)

आयुर्वेद डाइट स्पेशलिस्ट डॉ. रेनू शर्मा के अनुसार, "व्रत के बाद जब लोग तुरंत भारी, तला-भुना या अधिक फैट वाला खाना खाते हैं तो पेट समझ ही नहीं पाता कि शरीर के साथ अचानक क्या हो रहा है. खाना खाने के बाद भोजन पेट में टिकता नहीं और जल्दी आंतों में चला जाता है. इससे गैस, ब्लोटिंग, दस्त और अपच की स्थिति बनती है. व्रत के बाद हाइड्रेशन बनाए रखना सबसे जरूरी है. खूब पानी पिएं और एक-दो दिन तक हल्की दाल-चावल, दही-रोटी, खिचड़ी और घर का बना सूप लें. इससे पाचन तंत्र को धीरे-धीरे सामान्य भोजन के लिए तैयार होने का समय मिलता है."

डॉ. रेनू शर्मा, आयुर्वेद डाइट स्पेशलिस्ट (ETV Bharat GFX)

गैस और अपच के मुख्य कारण

एंजाइम एक्टिविटी का धीमा होना अचानक हाई फैट डाइट फाइबर का असंतुलन ओवरईटिंग पानी की कमी

नवरात्रि के बाद पेट खराब होने के कारण (ETV Bharat GFX)

गैस और अपच से कैसे करें बचाव ?

इनसे बचने के लिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि व्रत के बाद डाइट को धीरे-धीरे सामान्य किया जाए.

डॉ. ब्रिज शर्मा कहते हैं कि पहले 2-3 दिन हल्की दाल, खिचड़ी, सब्जी और दाल का पानी लें. छोटे-छोटे मील्स खाएं, दही और छाछ जैसे प्रोबायोटिक्स शामिल करें और मसालेदार, डीप-फ्राई भोजन कम से कम एक हफ्ते तक टालें.

न्यूट्रिशनिस्ट विपाशा की मानें तो सीजनल फल जैसे पपीता, अमरूद, सेब और केला खाएं, डिटॉक्स ड्रिंक जैसे जीरे का पानी या नींबू-गुनगुना पानी लें. मिठाई और चीनी की अधिक मात्रा से बचें और धीरे-धीरे प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्दी फैट को डाइट में जोड़ें.

डॉ. रेनू शर्मा आयुर्वेदिक सलाह देती हैं कि पर्याप्त पानी पिएं, शुरुआती भोजन में हल्की दाल-चावल, दही-रोटी और घरेलू सूप लें. तैलीय, मसालेदार और पैकेज्ड फूड से पूरी तरह परहेज करें और पाचन को सपोर्ट करने के लिए जीरा-सौंफ का पानी या अदरक वाला गुनगुना पानी पिएं.

विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि व्रत खत्म होते ही पूड़ी, पकोड़े, मिठाई या फास्ट फूड न खाएं. बहुत ज्यादा चाय, कॉफी या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से बचें और खाने के तुरंत बाद लेटने या सोने से परहेज करें.

नवरात्रि व्रत के बाद कैसे रखें पेट का ख्याल (ETV Bharat GFX)

व्रत के बाद कुछ दिनों तक रखें हल्की डाइट

नवरात्रि का व्रत शरीर को हल्का और शुद्ध करने का अवसर देता है, लेकिन व्रत के बाद खानपान में लापरवाही पाचन तंत्र को भारी नुकसान पहुंचा सकती है. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. ब्रिज शर्मा, न्यूट्रिशनिस्ट विपाशा और आयुर्वेद डाइट स्पेशलिस्ट डॉ. रेनू शर्मा तीनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि व्रत के बाद 3-5 दिन तक हल्का, पौष्टिक और घर का बना भोजन ही लें. धीरे-धीरे सामान्य डाइट पर लौटने से न सिर्फ गैस और अपच से बचा जा सकेगा, बल्कि त्योहारों का आनंद भी बिना किसी पेट की परेशानी के लिया जा सकेगा.