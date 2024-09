ETV Bharat / health

वजन कम करने से लेकर शुगर पेशेंट तक के लिए नारियल रामबाण, जानिए क्यों पूरे विश्व में नारियल दिवस मनाया जाता है - Health Benefits of Coconut

Published : Sep 2, 2024, 6:01 AM IST

नई दिल्ली : विश्व नारियल दिवस (World Coconut Day 2024) को मनाने का लक्ष्य नारियल की खेती और प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के साथ साथ नारियल का उपयोग और इससे होने वाले फायदों को लोगों तक पहुंचाना है, ताकि नारियल को एक नई पहचान मिल सके. वैसे तो हमारे देश में नारियल की फल के साथ साथ धार्मिक रुप से काफी उपयोगिता है और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना नारियल के पूर्ण नहीं माना जाता है. तभी तो हमारे देश में नारियल का उपयोग शुभ कार्यों से लेकर लोगों को सेहतमंद बनाने के कई कामों में किया जाता है.

इस साल का थीम (World Coconut Day Theme 2024) 'चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए नारियल, अधिकतम मूल्य के लिए साझेदारी का निर्माण' ("Coconut for a circular economy, Building partnership for maximum value") रखा गया है.

आपको बता दें कि पहली बार जब एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय (Asian Pacific Coconut Community - APCC) ने साल 2009 में मनाने का फैसला किया तो यह दिवस चर्चा में आया. तब से इस विश्व नारियल दिवस को एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय ने बड़े उत्साह के साथ मनाया करता है. इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि विश्व स्तर पर नारियल की खेती के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए नारियल उद्योग की सभी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना. साथ ही साथ इसके लिए काम करने वाले लोगों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना है.

2009 से हर साल 02 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है. यह इस tropical फल को बढ़ावा देने और इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है. विश्व नारियल दिवस 2021 का विषय 'कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित समावेशी लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण' है. डब्ल्यूसीडी (WCD) एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय (Asian Pacific Coconut Community - APCC) के गठन का भी स्मरण करता है, जिसका उद्देश्य नारियल उद्योग की सभी गतिविधियों को बढ़ावा देना, समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना है.

वैसे भी नारियल को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. इसका उपयोग कई रुपों में किया जाता है. नारियल का पानी काफी लाभदायक होता है. इसमें कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स, अमीनो- एसिड, एंजाइम्स, विटामिन सी आदि मिलते हैं और लोग इसको पीना पसंद करते हैं.

नारियल के स्वास्थ्य लाभ

फैट जलाने के लिए नारियल का तेल: नारियल के तेल में एक खास प्रकार का सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, जिसे मीडियम चेन ट्राई ग्लिसराइड (MCT) कहते हैं. यह लॉरिक एसिड, कैप्रेटेलिक एसिड और कैपरिक एसिड से मिलकर बनता है. यह शरीर में जमी चर्बा को जलाने में मददगार है.

नारियल से मिलते हैं बहुत सारे सौंदर्य लाभ : अपने सौंदर्य को बनाए रखने के लिए आहार में नारियल के तेल को शामिल करके देखें, यकिन मानिए आप इसके कई लाभ देखेंगे. यह एक नेचुरल स्किन सॉफ्टनर और मॉइस्चराइजर है, यह त्वचा में महीन रेखाओं, सूजन, झुर्रियों और आंखों के नीचे काले घेरों को कम करता है. और त्वचा की रंगत और त्वचा की लोच में सुधार करता है. नारियल का तेल त्वचा के संक्रमण को रोकता है और सनबर्न को शांत करता है.

नारियल का दूध: नारियल का दूध पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है. नारियल के दूध में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और लॉरिक एसिड इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करता हैं. इसके नियमित सेवन से बैक्टीरियल और वायरस इंफेक्शन होने का खतरा कम होता है. नारियल का दूध मार्केट से आसानी से खरीदा जा सकता है. सुनिश्चित करें कि आप जो ब्रांड खरीदते हैं, उसमें कोई अतिरिक्त सामग्री न हो. नारियल के दूध में केवल नारियल और पानी होता है. डिब्बे को आपकी पेंट्री में बिना खोले रखा जा सकता है.

हड्डियों के लिए नारियल का तेल: इसके अलावा, ऑर्गेनिक नारियल का तेल हड्डियों को मजबूत बनाता है. यह हड्डियों को अधिक लचीला बनाता है. यह हड्डियों के आस-पास के ऊतकों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जिससे हड्डियों का क्षरण रुकता है.

लिप बाम के रूप में: नारियल का तेल एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर है, जो आपके होंठों को हाइड्रेट रखने के लिए एकदम सही है. इसके फैटी एसिड त्वचा में गहराई से प्रवेश करते हैं, लंबे समय तक नमी प्रदान करते हैं और सूखापन और फटने से बचाते हैं. यह इसे सूखे या संवेदनशील होंठों वाले लोगों के लिए आदर्श बनाता है.