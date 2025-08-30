ETV Bharat / health

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके - HEART DISEASE RISK FACTORS

बाल हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. मखीजा के मुताबिक कई बार बच्चों में हार्ट डिजीज के लक्षण जन्म से ही होते हैं, लेकिन पहचान लेट होती...

Why is the risk of heart attack increasing these days? Know its causes and prevention methods from a well-known heart doctor
आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 30, 2025 at 1:34 PM IST

हम हर रोज अपने दिल की धड़कन महसूस करते हैं लेकिन सोचिए, अगर यह धड़कन अचानक रुक जाए तो क्या होगा? यह सवाल सुनकर आपको थोड़ी सिहरन हुई होगी और होनी भी चाहिए. क्योंकि भारत में हर साल लाखों जानें सिर्फ इसलिए जा रही हैं क्योंकि हम अपने दिल का ख्याल रखने में लापरवाही बरतते हैं. अब दिल की बीमारियां उम्र नहीं देखतीं. चाहे नवजात शिशु हो, स्कूल जाने वाला बच्चा हो, 25 साल का युवा हो या 60 साल का बुज़ुर्ग कोई भी इसका शिकार हो सकता है.

इस गंभीर मुद्दे पर ईटीवी भारत के संवाददाता चंद्रकांत वर्मा ने रायपुर के श्री बालाजी अस्पताल के जाने-माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. डीडी मखीजा से खास बातचीत की. 10 साल का अनुभव, सैकड़ों हार्ट सर्जरी और हजारों मरीजों को नई जिंदगी देने का रिकॉर्ड - डॉ. मखीजा कार्डियोलॉजी में एक विश्वसनीय नाम हैं. डॉ. मखीजा कार्डियोलॉजी की आधुनिक तकनीकों से अच्छी तरह वाकिफ हैं.

क्यों बढ़ रहा है खतरा?
डॉ. मखीजा बताते हैं कि गलत खान-पान, स्ट्रेस, नींद की कमी और लापरवाही हार्ट डिजीज के सबसे बड़े कारण हैं. पहले 50 साल के बाद के लोगों में दिल के दौरे आम थे, लेकिन अब 25-30 की उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं. हार्ट डिजीज अक्सर बिना किसी बड़े लक्षण के चुपचाप शरीर में अपनी जगह बना लेता है. हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, अनियमित धड़कन, ब्लॉकेज - ये बीमारियां चुपचाप आपके शरीर में अपना घर बना लेती हैं. इन सबका मूल कारण तला-भुना खाना, स्मोकिंग, शराब, नींद की कमी और स्ट्रेस है.
बचाव ही सबसे बड़ा इलाज
डॉ. माखीजा के अनुसार –

  • साल में कम से कम एक बार हेल्थ चेकअप कराएं
  • अगर परिवार में किसी को हार्ट की समस्या है, तो हर 6 महीने में जांच कराएं.
  • रोजाना 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज को आदत बनाएं.
  • जंक फूड और ओवरईटिंग से बचें.
  • तनाव घटाने के लिए योग और मेडिटेशन अपनाएं.

डॉ. माखीजा कहते हैं कि इलाज से ज्यादा जरूरी है बचाव. अगर हम अपने दिल की देखभाल रोजाना करें, तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं.

चेतावनी के संकेत

  • इन्हें न करें नजरअंदाज
  • सीने में दर्द या भारीपन
  • अचानक पसीना आना
  • सांस लेने में दिक्कत
  • चक्कर या बेहोशी

इनमें से कोई भी लक्षण दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

बच्चों में हृदय संबंधी किस प्रकार के लक्षण हैं, इसकी पहचान कैसे करें?
डॉ. मखीजा के अनुसार, बच्चों में हृदय रोग के लक्षण जन्म से होते हैं, लेकिन पहचान देर से होती है.बच्चे का वजन न बढ़ना, थोड़ा चलने पर थक जाना, थोड़ा खेलने पर सांस लेने में तकलीफ होना आदि हृदय रोग संबंधी लक्षण दिखाई देते हैं. ऐसे में डॉ. मखीजा बच्चों की माताओं को भी इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से अपनी जांच करवाने की सलाह देते हैं.

इलाज दो तरह से होता है
डॉक्टर कहते हैं कि हम मरीजों का इलाज दो तरह से करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट और नॉन-सर्जिकल ट्रीटमेंट. सर्जिकल ट्रीटमेंट में मरीज़ के दिल को खोलकर उसका इलाज किया जाता है. नॉन-सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम सीधे पैच लगाकर इन्फेक्शन वायर को बंद कर देते हैं.

लोगों को अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए?
डॉ. मखीजा कहते हैं कि खासकर जब बात नवजात शिशुओं की हो, तो गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाते रहना चाहिए. डॉक्टर की सलाह पर सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट जैसी कई जांचें करवाने की सलाह दी जाती है, इन जांचों से पता चल जाएगा कि गर्भवती महिला को हृदय रोग है या नहीं.

वृद्धों और युवाओं में हृदय रोग अक्सर शीत निद्रा, डायबिटीज और मोटापे के कारण होते हैं. वृद्धों और युवाओं को नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाने की सलाह दी जाती हैं. प्रतिदिन 20 से 30 मिनट टहलें से हार्ट डिजीज का रिस्त कम होता है. डॉ. मखीजा के अनुसार अपने हृदय को स्वस्थ और हमेशा स्वस्थ रखें.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)

